Blue Shield of California y Walgreens Health lanzan un nuevo servicio de asesoramiento en salud que ofrece una atención personalizada y económica

Los servicios que se ofrecen en Walgreens Health Corner varían desde la atención preventiva y los chequeos de bienestar hasta la ayuda para controlar las enfermedades crónicas. Los servicios incluyen:

Consejos de Asesores de salud sobre temas de salud general.

Ciertos exámenes de salud, como controles de la presión arterial y pruebas de azúcar en sangre (HbA1C).

Respuestas a preguntas sobre medicamentos con y sin receta.

Programación de citas para mamografías.

Distribución de kits de pruebas para la detección del cáncer colorrectal.

Asistencia con las necesidades tecnológicas: aplicaciones digitales de salud y dispositivos médicos.

"Walgreens tiene una fuerte presencia comunitaria en todo el estado y juntos, estamos ofreciendo soluciones novedosas para que los miembros de Blue Shield cubran sus necesidades de atención y mejoren su salud", dijo DD Johnice, vicepresidenta del Laboratorio de Transformación Sanitaria de Blue Shield of California. "Estamos muy entusiasmados de asegurar que estos recursos estén disponibles más cerca de los hogares de nuestros miembros y sus familias, así como de ofrecerles un apoyo más satisfactorio y conveniente".

Los servicios están disponibles sin costo adicional para los miembros inscritos en los planes comerciales PPO (Preferred Provider Organization) y en los planes HMO (Health Maintenance Organization) de Blue Shield que vivan en un radio de 20 millas de un Walgreens Health Corner. Actualmente hay 12 sitios de Walgreens Health Corner en el área de la Bahía y el condado de Los Ángeles, con planes de abrir otros ocho a mediados de este año. Para obtener una lista completa de los sitios de Health Corner, visite Walgreens.com/BlueShieldCA.

"Nuestra colaboración Health Corner con Blue Shield permitirá a sus miembros elegibles y a nuestros clientes recibir acceso a productos y servicios para su salud y bienestar de los Asesores de salud cuándo y dónde les resulte más conveniente", dijo John Do, presidente interino y director financiero de Walgreens Health. "Este servicio, sumado a las inversiones estratégicas de Walgreens Health, es otro ejemplo de cómo estamos trabajando para apoyar a los pacientes y ayudarlos a mejorar y preservar su salud en todo el proceso de atención".

La iniciativa tiene como objetivo reducir las carencias en materia de cuidados, así como mejorar el control y la coordinación de la atención, al proveer acceso a servicios más económicos y convenientes en las comunidades donde viven los miembros de Blue Shield. Este esfuerzo forma parte de la atención innovadora, personalizada y tecnológica prevista en la estrategia Health Reimagined de Blue Shield.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cinco años, la compañía aportó más de $192 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

Acerca de Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance (Nasdaq: WBA) es un líder integrado en los sectores del cuidado de la salud, farmacia y comercio que atiende a millones de clientes y pacientes al día, con una trayectoria de 170 años dedicada al servicio de las comunidades.

Un innovador mundial de confianza en el sector de la farmacia minorista con aproximadamente 13,000 tiendas en Estados Unidos, Europa y América Latina, WBA desempeña un papel fundamental en el ecosistema sanitario. La empresa está reimaginando el bienestar y el cuidado de la salud local para todos como parte de su propósito: posibilitar vidas más alegres gracias a una salud mejor. Mediante el suministro de medicamentos, la mejora del acceso a una amplia gama de servicios para la salud, el abastecimiento de productos de salud y belleza de alta calidad, y la comodidad en cualquier momento y lugar a través de sus plataformas digitales, WBA está creando el futuro del cuidado de la salud.

WBA cuenta con más de 315,000 empleados y está presente en nueve países a través de su cartera de marcas de consumo: Walgreens, Boots, Duane Reade, No7 Beauty Company, Benavides en México y Ahumada en Chile. Además, WBA cuenta con una cartera de inversiones centradas en la atención sanitaria en varios países, entre ellos China y EE.UU.

La empresa se enorgullece de sus contribuciones a las comunidades saludables, a un planeta sano, a un ambiente laboral inclusivo y a un mercado sostenible. WBA ha sido reconocida por su compromiso de operar de forma sostenible: es un componente del índice de sostenibilidad Dow Jones (DJSI, por sus siglas en inglés) y fue nombrada entre los 100 Mejores ciudadanos corporativos de 2021.

Para obtener más información sobre la empresa, visite www.walgreensbootsalliance.com .

