Blues y Skylo lanzan el primer módulo IoT de la industria que integra satélite, celular y WiFi

Blues Notecard para Skylo se lanza en Embedded World 2026, ofrece conectividad satelital sin suscripción.

BOSTON, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Blues, un proveedor líder de sistemas de dispositivo a nube para productos inteligentes conectados, ha lanzado Notecard para Skylo: un módulo que combina conectividad satelital, celular y WiFi que no requiere suscripciones ni compromisos satelitales.

Notecard for Skylo, available March 10, 2026.

Presentado en Embedded World en Nuremberg, Alemania, el producto ofrece conmutación por error automática entre tres tecnologías de acceso por radio (RAT): satélite NTN con tecnología Skylo, celular de banda estrecha y WiFi. En el stand 3A-402, Blues invita a los asistentes a Embedded World a descubrir cómo la compañía simplifica la creación de productos conectados.

Notecard para Skylo añade conectividad en la nube con conmutación por error multired a cualquier dispositivo conectado a banda estrecha. Diseñado para sectores de misión crítica como el transporte y la logística, la energía y los equipos comerciales, el módulo permite a los desarrolladores crear prototipos con mayor rapidez y a los responsables de la toma de decisiones implementar soluciones de banda estrecha a escala y con un menor coste total de propiedad. Por ejemplo, un activo logístico podría operar con WiFi en depósitos, celular en carretera y satélite en regiones remotas, con Notecard para Skylo conmutando inteligentemente entre redes según sea necesario.

Las soluciones tradicionales de IoT satelital imponen a los clientes la carga de un segundo módulo satelital, cuotas de suscripción mensuales y compromisos mínimos. Notecard para Skylo elimina estas tres limitaciones: sin hardware adicional, sin contrato de suscripción satelital y sin mínimos. Esto proporciona a las empresas acceso a una conmutación por error satelital de primera clase con precios de pago por uso que se ajustan al uso real.

Múltiples RAT garantizan a los clientes un acceso confiable a los datos de sus dispositivos, con conexiones inalámbricas que recurren automáticamente a redes secundarias y terciarias si la conexión principal deja de estar disponible. Notecard para Skylo ofrece la misma conectividad celular que otros productos Notecard, además de enlace ascendente y descendente satelital para mantener los dispositivos conectados fuera del alcance celular. Para los clientes que actualmente usan banda estrecha, proporciona una capacidad mejorada con conmutación por error satelital. Los clientes que requieren soporte global o regional de banda media (LTE Cat 1 bis) o banda ancha (LTE Cat 1) deben seguir usando un accesorio Starnote.

"Hace dos años, Blues y Skylo se unieron para lanzar Starnote para Skylo, un complemento a nuestra solución insignia, Notecard, que brindó conectividad satelital a nuestros clientes", dijo Brandon Satrom, vicepresidente sénior de Producto y Experiencia de Blues. "A medida que la adopción fue creciendo, se hizo evidente que algunos de nuestros clientes buscaban una solución de un solo módulo para una conmutación por error fluida de WiFi a celular y a satélite. En respuesta, Blues y Skylo volvieron a colaborar, desarrollando Notecard para Skylo para ofrecer la simplicidad, la asequibilidad y la innovación que los clientes esperan de Blues".

"Nuestra colaboración con Blues continúa elevando el nivel de lo que es posible en conectividad NTN", dijo Vijay Krishnan, vicepresidente de Alianzas Estratégicas de Skylo. "Notecard para Skylo hace que la conectividad satelital confiable y basada en estándares sea accesible a más industrias y tipos de dispositivos que nunca. A medida que las empresas buscan escalar operaciones críticas en áreas donde la cobertura es impredecible, este módulo integrado proporciona la resiliencia, el alcance y la confiabilidad en los que pueden confiar, respaldados por una red NTN global diseñada para un rendimiento en condiciones reales".

Para obtener más información sobre Notecard para Skylo y programar una reunión con el equipo de Blues en Embedded World, visite blues.com/embedded-world-2026/. Notecard para Skylo ya está disponible en shop.blues.com y se espera que se envíe el 13 de marzo de 2026.

Acerca de Blues

Blues es la clave para crear productos inteligentes conectados. Al eliminar la complejidad, Blues ayuda a las organizaciones a centrarse en lo más importante: el crecimiento de su negocio.

El sistema de dispositivo a nube de Blues combina hardware listo para usar, enrutamiento de datos y gestión de flotas en una única plataforma integrada. Los clientes utilizan Blues para transferir datos de forma instantánea, segura y económica desde productos físicos a sus aplicaciones, sin necesidad de construir ni gestionar infraestructuras complejas. Los productos estrella de Blues (Notecard, Starnote y Notehub) trabajan en conjunto para ayudar a los clientes a acelerar la creación de productos inteligentes conectados y servicios inteligentes basados en datos de campo.

Empresas de transporte y logística, edificios e instalaciones comerciales, equipos industriales, monitoreo energético y ambiental, entre otras, pasan del concepto al impacto comercial más rápidamente, habilitando nuevos servicios, reduciendo costes operativos y escalando junto con sus clientes.

Miles de organizaciones en todo el mundo, desde organizaciones sin ánimo de lucro hasta empresas emergentes y grandes empresas, conectan sus dispositivos con Blues. Para más información, visite blues.com, y siga a Blues en LinkedIn, YouTube, Instagram y Threads.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2930982/Blues_Notecard_for_Skylo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2928714/BluesLogomark_Black_Medium__1_Logo.jpg