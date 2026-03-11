Blues et Skylo lancent le premier satellite, cellulaire et WiFi dans un module IoT unique

Le lancement de Blues Notecard for Skylo à Embedded World 2026 offre une connectivité satellite sans abonnement.

BOSTON, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Blues, l'un des principaux fournisseurs de systèmes « device-to-cloud » pour les produits connectés intelligents, a lancé Notecard for Skylo - un module combinant la connectivité par satellite, cellulaire et WiFi qui ne nécessite pas d'abonnement ou d'engagement satellitaire.

Notecard for Skylo, available March 10, 2026.

Présenté au salon Embedded World de Nuremberg (Allemagne), ce produit permet un basculement automatique entre trois technologies d'accès radio (RAT) : réseau satellite non terrestre activé par Skylo, cellulaire bande étroite et WiFi. Au stand 3A-402, Blues invite les visiteurs à Embedded World à découvrir comment l'entreprise simplifie la construction de produits connectés.

Notecard for Skylo ajoute une connectivité cloud avec basculement multi-réseau à tout appareil connecté en bande étroite. Conçu pour les secteurs critiques tels que le transport et la logistique, l'énergie et les équipements commerciaux, le module permet aux développeurs de créer des prototypes plus rapidement et aux décideurs de déployer des solutions à bande étroite à grande échelle et à un coût total de possession plus faible. Par exemple, un équipement logistique pourrait fonctionner en WiFi dans les dépôts, en cellulaire sur la route et en satellite dans les régions éloignées avec Notecard for Skylo passant intelligemment d'un réseau à l'autre en fonction des besoins.

Les solutions traditionnelles d'IdO par satellite imposent aux clients un deuxième module satellite, des frais d'abonnement mensuels et des engagements minimaux. Notecard for Skylo élimine les trois : pas de matériel supplémentaire, pas de contrat d'abonnement satellite et pas de minimum. Les entreprises ont ainsi accès à un système de basculement par satellite de classe mondiale, avec une tarification à la carte qui s'adapte à l'utilisation réelle.

De multiples technologies d'accès radio garantissent aux clients un accès fiable aux données de l'appareil, avec des connexions sans fil se rabattant automatiquement sur des réseaux secondaires et tertiaires si la connexion principale devient indisponible. Notecard for Skylo offre la même connectivité cellulaire que les autres produits Notecard, ainsi qu'une liaison montante et descendante par satellite pour maintenir les appareils connectés au-delà de la portée cellulaire. Pour les clients qui utilisent actuellement la bande étroite, le système offre une capacité améliorée avec un basculement de satellite. Les clients qui ont besoin d'un support mondial ou régional à moyenne bande (LTE Cat 1 bis) ou à large bande (LTE Cat 1) doivent toujours utiliser un accessoire Starnote.

« Il y a deux ans, Blues et Skylo ont fait équipe pour lancer Starnote for Skylo, un complément à Notecard phare qui a apporté la connectivité par satellite à nos clients », a déclaré Brandon Satrom, premier vice-président Produit et Expérience chez Blues. « Au fur et à mesure de l'adoption, il est devenu évident que certains de nos clients souhaitaient une solution à module unique pour un basculement transparent entre le WiFi, le cellulaire et le satellite. En réponse, Blues et Skylo ont collaboré une fois de plus, en développant Notecard for Skylo afin d'offrir la simplicité, l'accessibilité et l'innovation que les clients attendent de Blues. »

« Notre partenariat avec Blues continue d'élever le niveau de ce qui est possible en matière de connectivité de réseau non terrestre », a déclaré Vijay Krishnan, vice-président des partenariats stratégiques chez Skylo. « Notecard for Skylo rend la connectivité par satellite fiable et basée sur des normes accessible à plus d'industries et de types d'appareils que jamais auparavant. Alors que les entreprises cherchent à étendre leurs opérations critiques dans des zones où la couverture est imprévisible, ce module intégré leur apporte la résilience, la portée et la fiabilité auxquelles elles peuvent faire confiance, en s'appuyant sur un réseau de connectivité non terrestre mondial conçu pour des performances réelles. »

Pour plus d'informations sur Notecard for Skylo et pour organiser une réunion avec l'équipe de Blues à Embedded World, consultez blues.com/embedded-world-2026/. Notecard for Skylo est disponible dès maintenant sur shop.blues.com et devrait disponible à l'expédition à partir du 13 mars 2026.

À propos de Blues

Blues est le cheat code pour créer des produits connectés intelligents. En éliminant la complexité, Blues aide les organisations à se concentrer sur ce qui compte le plus : développer leur activité.

Le système « device-to-cloud » de Blues combine du matériel prêt à l'emploi, l'acheminement des données et la gestion de la flotte en une seule plateforme intégrée. Les clients utilisent Blues pour déplacer instantanément, en toute sécurité et de manière économique les données des produits physiques vers leurs applications - sans avoir à construire ou à gérer une infrastructure complexe. Les produits phares de Blues - Notecard, Starnote et Notehub - fonctionnent ensemble pour aider les clients à accélérer la création de produits connectés intelligents et de services intelligents axés sur les données.

Les entreprises des secteurs du transport et de la logistique, des bâtiments et installations commerciaux, des équipements industriels, de l'énergie et de la surveillance de l'environnement, etc., passent plus rapidement du concept à l'impact commercial, en offrant de nouveaux services, en réduisant les coûts d'exploitation et en s'adaptant aux besoins de leurs clients.

Des milliers d'organisations dans le monde entier, qu'il s'agisse d'organisations à but non lucratif, de startups ou d'entreprises, connectent leurs appareils avec Blues. Pour plus d'informations, consultez blues.com et suivez Blues sur LinkedIn, YouTube, Instagram, et Threads.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2930982/Blues_Notecard_for_Skylo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2928714/BluesLogomark_Black_Medium__1_Logo.jpg