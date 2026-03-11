Blues und Skylo bringen branchenweit erstes IoT-Modul mit Satelliten-, Mobilfunk- und WLAN-Konnektivität in einem einzigen Modul auf den Markt

Blues Notecard for Skylo startet auf der Embedded World 2026 und bietet satellitengestützte Konnektivität ohne Abonnement

BOSTON, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Blues, ein führender Anbieter von Device-to-Cloud-Systemen für intelligente vernetzte Produkte, hat Notecard for Skylo auf den Markt gebracht – ein Modul, das Satelliten-, Mobilfunk- und WLAN-Konnektivität kombiniert und weder ein Satellitenabonnement noch vertragliche Bindungen erfordert.

Das Produkt wurde auf der Embedded World in Nürnberg vorgestellt und bietet automatisches Failover über drei Funkzugangstechnologien (RATs): NTN-Satellit von Skylo, Narrowband-Mobilfunk und WLAN. Am Stand 3A-402 lädt Blues die Besucher der Embedded World ein, sich anzusehen, wie das Unternehmen die Entwicklung vernetzter Produkte vereinfacht.

Notecard for Skylo ergänzt jedes schmalbandig vernetzte Gerät um Cloud-Konnektivität mit Multi-Network-Failover. Das Modul wurde für geschäftskritische Branchen wie Transport und Logistik, Energie sowie gewerbliche Ausrüstung entwickelt. Es hilft Entwicklern, schneller Prototypen zu erstellen, und ermöglicht Entscheidungsträgern, Schmalbandlösungen in großem Maßstab und bei niedrigeren Gesamtbetriebskosten einzusetzen. So könnte beispielsweise ein Logistikgut in Depots über WLAN arbeiten, unterwegs Mobilfunk nutzen und in abgelegenen Regionen per Satellit verbunden bleiben, wobei Notecard for Skylo je nach Bedarf intelligent zwischen den Netzwerken wechselt.

Herkömmliche Satelliten-IoT-Lösungen belasten Kunden mit einem zweiten Satellitenmodul, monatlichen Abonnementgebühren und Mindestabnahmen. Notecard for Skylo beseitigt alle drei Hürden: keine zusätzliche Hardware, kein Satellitenabonnementvertrag und keine Mindestabnahme. Dadurch erhalten Unternehmen Zugang zu erstklassigem Satelliten-Failover mit nutzungsabhängiger Preisgestaltung, die mit der tatsächlichen Nutzung skaliert.

Mehrere RATs stellen sicher, dass Kunden zuverlässig auf Gerätedaten zugreifen können. Dabei schalten drahtlose Verbindungen automatisch auf sekundäre und tertiäre Netzwerke um, wenn die primäre Verbindung nicht verfügbar ist. Notecard for Skylo bietet dieselbe Mobilfunkkonnektivität wie andere Notecard-Produkte sowie Satelliten-Uplink und -Downlink, damit Geräte auch außerhalb der Mobilfunkreichweite verbunden bleiben. Für Kunden, die derzeit Schmalband nutzen, bietet das Produkt erweiterte Funktionen mit Satelliten-Failover. Kunden, die globale oder regionale Unterstützung für Mittelband (LTE Cat 1 bis) oder Breitband (LTE Cat 1) benötigen, sollten weiterhin ein Starnote-Zubehör verwenden.

„Vor zwei Jahren haben Blues und Skylo gemeinsam Starnote for Skylo auf den Markt gebracht, eine Erweiterung unserer Flaggschiff-Notecard, die unseren Kunden Satellitenkonnektivität bot", sagte Brandon Satrom, Bereichsleiter auf Senior-Ebene für Product & Experience bei Blues. „Mit zunehmender Verbreitung wurde deutlich, dass einige unserer Kunden eine Ein-Modul-Lösung für nahtloses Failover von WLAN zu Mobilfunk und weiter zu Satellit wollten. Als Reaktion darauf haben Blues und Skylo erneut zusammengearbeitet und Notecard for Skylo entwickelt, um die Einfachheit, Erschwinglichkeit und Innovation zu bieten, die Kunden von Blues erwarten."

„Unsere Partnerschaft mit Blues hebt die Messlatte dafür, was bei der NTN-Konnektivität möglich ist, weiter an", sagte Vijay Krishnan, Bereichsleiter für strategische Partnerschaften bei Skylo. „Notecard for Skylo macht zuverlässige, standardbasierte Satellitenkonnektivität für mehr Branchen und Gerätetypen zugänglich als je zuvor. Da Unternehmen kritische Abläufe zunehmend in Gebieten skalieren wollen, in denen die Netzabdeckung unvorhersehbar ist, bietet dieses integrierte Modul die Belastbarkeit, Reichweite und Zuverlässigkeit, auf die sie sich verlassen können – gestützt auf ein globales NTN-Netzwerk, das für reale Einsatzbedingungen entwickelt wurde."

Weitere Informationen zu Notecard for Skylo und zur Vereinbarung eines Termins mit dem Blues-Team auf der Embedded World finden Sie auf blues.com/embedded-world-2026/. Notecard for Skylo ist ab sofort auf shop.blues.com erhältlich. Der Versand wird voraussichtlich am 13. März 2026 beginnen.

Informationen zu Blues

Blues ist der Cheatcode für die Entwicklung intelligenter vernetzter Produkte. Durch den Abbau von Komplexität hilft Blues Unternehmen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihr Geschäft wachsen zu lassen.

Das Device-to-Cloud-System von Blues vereint Plug-and-Play-Hardware, Datenrouting und Flottenmanagement in einer einzigen integrierten Plattform. Kunden nutzen Blues, um Daten aus physischen Produkten sofort, sicher und wirtschaftlich in ihre Anwendungen zu übertragen, ohne komplexe Infrastruktur aufzubauen oder zu verwalten. Die Vorzeigeprodukte von Blues – Notecard, Starnote und Notehub – arbeiten zusammen, um Kunden dabei zu helfen, die Entwicklung intelligenter vernetzter Produkte sowie datengetützter intelligenter Dienste zu beschleunigen.

Unternehmen aus den Bereichen Transport und Logistik, Gewerbeimmobilien und Einrichtungen, Industrieausrüstung, Energie und Umweltüberwachung sowie weiteren Branchen gelangen mit Blues schneller vom Konzept zur geschäftlichen Wirkung. So können sie neue Dienste einführen, Betriebskosten senken und gemeinsam mit ihren Kunden wachsen.

Tausende Organisationen weltweit, von gemeinnützigen Organisationen über Start-ups bis hin zu Großunternehmen, vernetzen ihre Geräte mit Blues. Weitere Informationen finden Sie auf blues.com. Folgen Sie Blues außerdem auf LinkedIn, YouTube, Instagram und Threads.

