Společnost BLUETTI sdružuje partnery otevřeného energetického ekosystému s cílem podpořit energetickou nezávislost domácností na veletrhu Intersolar Europe 2026

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BLUETTI

Jun 24, 2026, 09:30 ET

MNICHOV, 24. června 2026 /PRNewswire/ -- Na veletrhu Intersolar Europe 2026 předvedla společnost BLUETTI své úsilí o energetickou nezávislost domácností prostřednictvím otevřeného energetického ekosystému, který integruje solární řešení pro balkony, domácí systémy pro ukládání energie a inteligentní správu energie. Tuto strategii podpořilo cena za nejlepší inovaci od společnosti EUPD Research, kterou získala řada Balco od BLUETTI. To zdůrazňuje inovativnost společnosti v oblasti solárních řešení pro balkony, zatímco nově podepsaná dohoda o spolupráci s firmou Enjoyelec dále posiluje možnosti inteligentního řízení energie v rámci celého ekosystému.

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BLUETTI Balco Series at Intersolar Europe 2026
BLUETTI Balco Series at Intersolar Europe 2026

Domácí systémy pro ukládání energie a balkonová solární řešení od BLUETTI, včetně modelů EP2000, EP760, Balco 260 a Balco 500, podporují integraci s Amazon Alexa, Google Home a Home Assistant. Domácí systémy pro ukládání energie také bezproblémově spolupracují s platformami HEMS (systémů pro správu spotřeby energie v domácnosti), včetně Solar Manager a Enjoyelec, a pomáhají majitelům domů optimalizovat výrobu, ukládání a spotřebu energie.

Za účelem dalšího rozšíření svého otevřeného energetického ekosystému podepsala společnost BLUETTI během veletrhu Intersolar Europe 2026 memorandum o porozumění se společností Enjoyelec. Tato dohoda spojuje odborné znalosti společnosti BLUETTI v oblasti skladování energie s technologiemi inteligentního řízení energie společnosti Enjoyelec s cílem poskytovat chytřejší a efektivnější řešení pro domácnosti v oblasti energie.

„Společně s BLUETTI se snažíme vytvořit chytřejší energetický ekosystém pro domácnosti, který majitelům domů pomůže optimalizovat spotřebu energie a dosáhnout větší energetické nezávislosti," uvedl Nick Qian, technický ředitel společnosti Enjoyelec.

Aby podpořily rostoucí využívání dynamického stanovování cen elektřiny, jsou produkty BLUETTI kompatibilní s více než 800 zdroji dat o dynamických tarifech po celém světě, včetně společností Octopus Energy, Tibber, Ostrom a Rabot Energy. Tento ekosystém je také integrován s řešeními pro inteligentní měření a monitorování, jako jsou Shelly a EverHome. Modely EP2000 a EP760 navíc podporují tepelná čerpadla kompatibilní se standardem SG Ready (připravených na chytrou elektrickou síť), což umožňuje chytřejší koordinaci mezi systémy vytápění domácnosti a systémy pro správu energie.

Díky integraci solárních systémů, bateriových úložišť, chytrých zařízení, monitorování spotřeby energie, dynamických tarifů a inteligentního řízení spotřeby energie buduje BLUETTI otevřený energetický ekosystém, který domácnostem pomáhá maximalizovat využití obnovitelných zdrojů energie a dosáhnout větší energetické nezávislosti. Společně s partnery v rámci tohoto ekosystému prosazuje BLUETTI chytřejší a udržitelnější řešení pro domácí energetiku.

„Domácí energetika je stále více propojená," uvedl Henrik, vedoucí prodeje pro region DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko) ve společnosti BLUETTI. „Díky přístupu založenému na otevřeném ekosystému umožňujeme našim zákazníkům získat větší přínos z obnovitelné energie a přiblížit se k energetické nezávislosti."

O společnosti BLUETTI

Od roku 2013 je BLUETTI technologickým průkopníkem v oblasti čisté energie a specializuje se na přenosné elektrárny a řešení pro ukládání energie v domácnostech. Společnost BLUETTI, která obsluhuje více než 3,5 milionu uživatelů ve více než 120 zemích, pokračuje v rozvoji inovativních a udržitelných energetických technologií na celém světě.

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