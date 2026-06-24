BLUETTI rassemble les partenaires de l'écosystème énergétique ouvert lors du salon Intersolar Europe 2026 pour faire progresser l'indépendance énergétique domestique

MUNICH, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors du salon Intersolar Europe 2026 , BLUETTI a démontré son engagement en faveur de l'indépendance énergétique domestique grâce à un écosystème énergétique ouvert intégrant des solutions solaires pour balcons, le stockage d'énergie résidentiel et la gestion intelligente de l'énergie. Pour renforcer cette stratégie, la série Balco de BLUETTI a remporté le prix « EUPD Research Top Innovation Award » qui a récompensé les innovations de l'entreprise dans le domaine des solutions solaires pour balcons, le protocole d'accord récemment signé avec Enjoyelec renforçant encore davantage les capacités de gestion intelligente de l'énergie au sein de l'écosystème.

BLUETTI Balco Series at Intersolar Europe 2026

Les solutions de stockage d'énergie domestique et les systèmes solaires pour balcon de BLUETTI, notamment les modèles EP2000, EP760, Balco 260 et Balco 500, sont compatibles avec Amazon Alexa, Google Home et Home Assistant. Les solutions de stockage d'énergie résidentielles s'intègrent également de manière transparente aux plateformes HEMS, notamment Solar Manager et Enjoyelec, les particuliers pouvant ainsi aisément optimiser la production, le stockage et la consommation d'énergie.

Afin de poursuivre le développement de son écosystème énergétique ouvert, BLUETTI a signé un protocole d'accord avec Enjoyelec lors du salon Intersolar Europe 2026. Cet accord associe l'expertise de BLUETTI en matière de stockage d'énergie aux technologies de gestion intelligente de l'énergie d'Enjoyelec, afin de proposer des solutions énergétiques domestiques plus intelligentes et plus efficaces.

« En collaboration avec BLUETTI, notre objectif est de créer un écosystème énergétique domestique plus intelligent, afin d'aider les particuliers à optimiser leur consommation d'énergie et à atteindre une plus grande autonomie énergétique », a déclaré Nick Qian, directeur technique chez Enjoyelec.

Pour favoriser l'adoption croissante de la tarification dynamique de l'électricité, les produits BLUETTI sont compatibles avec plus de 800 sources de données tarifaires dynamiques à travers le monde, notamment Octopus Energy, Tibber, Ostrom et Rabot Energy. Cet écosystème s'intègre également à des solutions de mesure et de surveillance intelligentes telles que Shelly et EverHome. De plus, les modèles EP2000 et EP760 prennent en charge les pompes à chaleur compatibles SG Ready, assurant une coordination plus intelligente entre le chauffage domestique et les systèmes de gestion de l'énergie.

En combinant l'énergie solaire, le stockage par batterie, les appareils connectés, la surveillance de la consommation d'énergie, les tarifs dynamiques et la gestion intelligente de l'énergie, BLUETTI met en place un écosystème énergétique ouvert qui aide les ménages à optimiser leur utilisation des énergies renouvelables et à renforcer leur autonomie énergétique. En collaboration avec ses partenaires de l'écosystème, BLUETTI développe des solutions énergétiques domestiques plus intelligentes et plus durables.

« L'énergie domestique est de plus en plus connectée », a déclaré Henrik, responsable des ventes pour la région Allemagne, Autriche et Suisse chez BLUETTI. « Notre approche reposant sur un écosystème ouvert permet à nos clients d'exploiter davantage les énergies renouvelables et de se rapprocher de l'indépendance énergétique. »

À propos de BLUETTI

Depuis 2013, BLUETTI est à l'avant-garde technologique dans le domaine de l'énergie propre, spécialisé dans les centrales électriques portables et les solutions de stockage d'énergie pour les particuliers. Avec plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays, BLUETTI continue de faire progresser les technologies énergétiques innovantes et durables à l'échelle mondiale.