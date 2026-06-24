BLUETTI jednoczy partnerów otwartego ekosystemu energetycznego, aby wspierać niezależność energetyczną domów na targach Intersolar Europe 2026

MONACHIUM, 24 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Intersolar Europe 2026 firma BLUETTI pokazała zaangażowanie w rozwój niezależności energetycznej gospodarstw domowych prezentując otwarty ekosystem energetyczny integrujący balkonowe rozwiązania solarne, domowe magazyny energii oraz inteligentne zarządzanie energią. Potwierdzeniem tej strategii jest przyznanie serii BLUETTI Balco nagrody EUPD Research Top Innovation Award, która podkreśla innowacyjność firmy w obszarze balkonowych rozwiązań solarnych. Jednocześnie nowo podpisane porozumienie o współpracy z firmą Enjoyelec dodatkowo wzbogaca możliwości inteligentnego zarządzania energią w całym ekosystemie.

BLUETTI Balco Series at Intersolar Europe 2026

Domowe magazyny energii oraz balkonowe rozwiązania solarne BLUETTI, w tym EP2000, EP760, Balco 260 i Balco 500, obsługują integrację z Amazon Alexa, Google Home i Home Assistant. Rozwiązania do domowego magazynowania energii współpracują również płynnie z platformami HEMS, w tym Solar Manager i Enjoyelec, pomagając właścicielom domów optymalizować wytwarzanie, magazynowanie i zużycie energii.

Aby dalej rozwijać swój otwarty ekosystem energetyczny, BLUETTI podpisała podczas Intersolar Europe 2026 porozumienie o współpracy z firmą Enjoyelec. Porozumienie łączy doświadczenie BLUETTI w zakresie magazynowania energii z technologiami inteligentnego zarządzania energią Enjoyelec, aby dostarczać inteligentniejsze i bardziej wydajne rozwiązania energetyczne dla domów.

„Wspólnie z BLUETTI chcemy stworzyć inteligentniejszy domowy ekosystem energetyczny, pomagający właścicielom domów optymalizować zużycie energii i osiągać większą niezależność energetyczną" - powiedział Nick Qian, CTO w Enjoyelec.

Aby wspierać rosnącą popularność dynamicznych cen energii elektrycznej, produkty BLUETTI są kompatybilne z ponad 800 źródłami danych o taryfach dynamicznych na całym świecie, w tym Octopus Energy, Tibber, Ostrom i Rabot Energy. Ekosystem integruje się również z inteligentnymi rozwiązaniami pomiarowymi i monitorującymi, takimi jak Shelly i EverHome. Ponadto modele EP2000 i EP760 obsługują pompy ciepła kompatybilne ze standardem SG Ready, umożliwiając inteligentniejszą koordynację między ogrzewaniem domu a systemami zarządzania energią.

Integrując fotowoltaikę, magazyny energii, inteligentne urządzenia, monitoring energii, dynamiczne taryfy oraz inteligentne zarządzanie energią, BLUETTI buduje otwarty ekosystem energetyczny, który pomaga gospodarstwom domowym maksymalizować wykorzystanie energii odnawialnej i osiągać większą niezależność energetyczną. Wspólnie z partnerami ekosystemu BLUETTI rozwija inteligentniejsze i bardziej zrównoważone rozwiązania energetyczne dla domów.

„Domowe systemy energetyczne są coraz silniej zintegrowane - powiedział Henrik, dyrektor ds. sprzedaży DACH w BLUETTI. - Dzięki podejściu opartemu na otwartym ekosystemie umożliwiamy naszym klientom uzyskiwanie większej wartości z energii odnawialnej i zbliżanie się do niezależności energetycznej".

BLUETTI

Od 2013 r. firma BLUETTI jest pionierem technologii produkcji czystej energii, specjalizując się w produkcji przenośnych stacji zasilania i domowych systemów magazynowania energii. Obsługując ponad 3,5 miliona użytkowników w przeszło 120 krajach, BLUETTI konsekwentnie rozwija innowacyjne i zrównoważone technologie energetyczne na całym świecie.