BLUETTI запускает интеллектуальные интегрированные балконные солнечные решения в Париже

May 14, 2026, 05:01 ET

ПАРИЖ, 14 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- 12 мая 2026 года компанія BLUETTI представила серию Balco — Balco 260, Balco 500 и Balco Transfer Hub на в Париже, сформировав экосистему балкона, характеризующуюся словами «простая, умная, экономная».

Простая установка, готовность к подключению

BLUETTI Balco Series Launch Event
Balco 260 и Balco 500 объединяют контроллеры MPPT, микроинверторы, аккумуляторы и модули безопасности в единое целое. В сочетании с магнитным Smart S Meter BLUETTI система обеспечивает оптимизированную установку, готовую к подключению.

Беспроводная взаимосвязанная система Интернета вещей

С помощью BLUETTI Space можно автоматически через Wi-Fi подключить до шести устройств серии Balco по беспроводной сети. Balco 260 поддерживает подключение до пяти расширительных батарей BC 260, обеспечивающих до 15 кВт-ч общего объема хранения.

Умная энергия, большая экономия

Система управления энергопотреблением на основе искусственного интеллекта (AI-EMS) синхронизирует цены на электроэнергию в режиме реального времени, прогнозы фотоэлектрической генерации и облачные данные для интеллектуального создания оптимизированных стратегий управления энергопотреблением. Серия Balco бесперебойно работает с BLUETTI Meter и внешними платформами, такими как Shelly, Everhome и системами умного дома, включая Google Home, Amazon Alexa и Home Assistant. Серия Balco имеет КПД 96,11%, а потребляемая мощность в режиме ожидания составляет всего 4,5 Вт. Благодаря AI-EMS, интеграции интеллектуальных счетчиков и интеграции с умным домом пользователи генерируют собственную электроэнергию, чтобы снизить зависимость от сети.

Обслуживание высокого спроса на собственное потребление

Подключив до трех блоков параллельно к домашней распределительной панели, Balco 500 может достичь мощности до 11 кВт и 15 кВтч для резервного питания всего дома. Со стороны фотоэлектрического решения Balco 260 поддерживает до четырех каналов MPPT с общим потреблением 2400 Вт. Balco 500 имеет высоковольтную конструкцию MPPT (70-470 В), способную поглощать 4300 Вт солнечной энергии.

Разблокирование ценности существующих устройств

Контроллер Balco Transfer Hub, связанный с сетью, помогает пользователям превращать свои портативные электростанции (включая все BLUETTI и другие сторонние продукты) в подключенную к сети балконную фотоэлектрическую систему. Подключая систему накопления энергии непосредственно к бытовой электрической цепи через стандартную розетку, Balco Transfer Hub обеспечивает выходную мощность до 800 Вт, совместимую с сетью.

О компании BLUETTI

С 2013 года BLUETTI является пионером технологий в области чистой энергии, специализируясь на инновационных портативных электростанциях и домашних резервных аккумуляторах для отключения электроэнергии. Благодаря собственным исследованиям и разработкам и производству, а также растущему портфелю патентов, BLUETTI постоянно повышает стандарты производительности, безопасности и устойчивости в отрасли, расширяя возможности более 3,5 миллионов пользователей в более чем 120 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2978709/IMG_6191_HEIC_JPG.jpg 

BLUETTI stellt in Paris intelligente, integrierte Solarlösungen für Balkone vor

Am 12. Mai 2026 stellte BLUETTI am in Paris die Balco-Serie vor – bestehend aus den Modellen Balco 260, Balco 500 und dem Balco Transfer Hub – und...
BLUETTI uvádza na trh v Paríži inteligentné integrované solárne riešenia pre balkóny

12. mája 2026 spoločnosť BLUETTI predstavila pri v Paríži sériu Balco – Balco 260, Balco 500 a Balco Transfer Hub, čím vytvorila balkónový ekosystém, ...
