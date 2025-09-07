BLUETTI au salon IFA Berlin 2025 : une énergie propre pour un lendemain plus vert

BERLIN, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Fournisseur de premier plan de solutions de stockage d'énergie, BLUETTI aborde le salon IFA Berlin en dévoilant trois de ses avancées : la Pioneer Na, première centrale électrique portable au sodium-ion du monde, la solution hors réseau intégrée RVSolar et l'alimentation de secours mince FridgePower. Ces innovations, ainsi que les gammes robustes de BLUETTI, consolident l'engagement de l'entreprise en faveur d'un avenir durable.

BLUETTI at IFA Berlin 2025

« Nos choix quotidiens ont le pouvoir de construire un avenir plus vert », a déclaré Allen Huang, vice-président mondial de BLUETTI. « BLUETTI innove pour intégrer l'énergie propre dans la vie de tous les jours, à la maison, sur la route ou même dans les environnements les plus exigeants. »

Une énergie fiable pour l'extérieur

Avec sa technologie au sodium-ion, la Pioneer Na ouvre une nouvelle ère dans le segment des centrales électriques portables. Conçue pour les climats extrêmes, elle délivre une puissance de 1 500 W même à -25 °C et se recharge en toute sécurité à -15 °C. Sa batterie au sodium-ion de 900 Wh offre une énergie abondante assortie à une fiabilité de plus de 10 ans. La série Elite, qui comprend les modèles Elite 200 V2, Elite 100 V2 et Elite 30 V2, trouve un parfait équilibre entre portabilité et capacité pour les alimentations de secours à la maison, les aventures en plein air et la vie en camping-car. Pour les défis quotidiens en matière d'alimentation, la série Premium est à la fois solide et abordable.

L'autonomie énergétique pour les voyages en camping-car

Le système RVSolar de 5 kVA et 48 V permet d'alimenter les camping-cars hors réseau grâce à une installation vissée en 30 minutes et immédiatement opérationnelle. Doté du concentrateur RV5 5 en 1, de panneaux solaires flexibles, et affichant une compatibilité totale avec les équipements tiers, il se charge par la lumière du soleil, le réseau, un générateur ou un alternateur pour fournir une énergie ininterrompue à toutes les aventures.

Une alimentation permanente hors réseau

L'Apex 300, associé à des accessoires intelligents, crée un écosystème d'alimentation souple pour les cabines, les ateliers et les bureaux à domicile. Sa puissance de 3 840 W, sa capacité extensible jusqu'à 16,5 kWh et une charge efficace via le module SolarX 4K assurent une fiabilité comparable à celle du réseau pour un faible coût initial.

Fini les coupures et les factures élevées

D'une épaisseur de seulement 75 mm, soit la largeur d'un smartphone, le FridgePower peut être installé à plat, à la verticale ou au mur. Il propose également une commande vocale mains libres via Google Home et Alexa. Pour l'énergie domestique, le système modulaire de stockage EP2000 peut atteindre 20 kW/51,6 kWh et s'intègre au système photovoltaïque jusqu'à une puissance solaire de 30 kW pour aider les ménages à fonctionner au maximum en autoconsommation et à réduire leurs factures.

Retrouvez BLUETTI au salon IFA Berlin 2025

Date : du 5 au 9 septembre 2025

Lieu : hall 2.2, stand 213, Parc des expositions de Berlin, Allemagne.

À propos de BLUETTI

Pionnier technologique dans le domaine de l'énergie propre, BLUETTI fournit des systèmes de stockage d'énergie abordables pour les logements et la vie en plein air. Grâce à son initiative LAAF (« Lighting An African Family » : « L'électricité pour une famille africaine »), l'entreprise a aidé plus de 60 000 membres de communautés africaines non reliées au réseau.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2766634/mmexport1757249385702.jpg