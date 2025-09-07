BLUETTI auf der IFA Berlin 2025: Saubere Energie für eine grünere Zukunft

BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Auf der IFA Berlin stellt BLUETTI, ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, drei bahnbrechende Neuerungen vor: den Pioneer Na, das weltweit erste tragbare Natrium-Ionen-Kraftwerk, die integrierte netzunabhängige Lösung RVSolar und das schlanke Notstromaggregat FridgePower. Diese Innovationen sowie die robuste Produktpalette von BLUETTI unterstreichen das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Zukunft.

BLUETTI at IFA Berlin 2025

„Eine grüne Zukunft hängt von unseren täglichen Entscheidungen ab", erklärte Allen Huang, Globaler Vizepräsident von BLUETTI. BLUETTI entwickelt innovative Lösungen, um saubere Energie in den Alltag zu integrieren — zu Hause, unterwegs oder in den anspruchsvollsten Umgebungen."

Zuverlässige Energie für den Außenbereich

Der Pioneer Na läutet eine neue Ära der tragbaren Stromversorgung mit Natrium-Ionen-Technologie ein. Er wurde für extreme Klimabedingungen entwickelt und liefert selbst bei -25 °C (-13 °F) eine Leistung von 1.500 W und lässt sich bei -15 °C (5 °F) sicher wieder aufladen. Der 900-Wh-Natrium-Ionen-Akku ermöglicht eine zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung mit einer Zuverlässigkeit von über zehn Jahren. Die Elite-Serie, darunter Elite 200 V2, Elite 100 V2 und Elite 30 V2, bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tragbarkeit und Kapazität für die Datensicherung zu Hause, für Outdoor-Abenteuer und für das Leben im Wohnmobil. Die Premium-Serie ist robust und erschwinglich und eignet sich für die alltäglichen Energieanforderungen.

Autarke Stromversorgung auf Reisen mit dem Wohnmobil

RVSolar System, 5 kVA und 48 V, macht netzunabhängige Stromversorgung für Wohnmobile mit einer 30-minütigen Schraubinstallation möglich. Ausgestattet mit dem RV5 5–in–1-Hub, flexiblen Solarmodulen und vollständiger Kompatibilität mit Produkten von Drittanbietern kann es über Solarenergie, das Stromnetz, einen Generator oder eine Lichtmaschine aufgeladen werden und bietet so uverlässige Energieversorgung für jedes Abenteuer.

Stromversorgung auch abseits des Netzes

Der Apex 300 bildet in Kombination mit intelligentem Zubehör ein flexibles Stromversorgungssystem für Hütten, Werkstätten und Homeoffices. Mit einer Leistung von 3.840 W, einer erweiterbaren Kapazität von bis zu 16,5 kWh und effizientem Laden über SolarX 4K bietet es eine netzähnliche Zuverlässigkeit zu niedrigen Anschaffungskosten.

Überstehen Sie Stromausfälle ohne hohe Rechnungen

FridgePower ist mit nur 75 mm so schlank wie ein Smartphone, und lässt sich flach, senkrecht oder an der Wand montieren. Außerdem bietet es eine freihändige Sprachsteuerung über Google Home und Alexa. Für die Energieversorgung des gesamten Haushalts ist das modulare ESS EP2000 auf 20 kW/51,6 kWh skalierbar, lässt sich mit einer PV-Anlage mit bis zu 30 kW Leistung integrieren und unterstützt Haushalte dabei, ihren Eigenverbrauch zu maximieren und ihre Stromkosten zu senken.

Besuchen Sie BLUETTI auf der IFA Berlin 2025

Datum: 5. bis 9. September 2025

Stand: Halle 2.2, Stand 213, Deutschland.

Informationen zu BLUETTI

Als Technologiepionier im Bereich saubere Energie bietet BLUETTI erschwingliche Energiespeicherlösungen für Privathaushalte und Outdoor-Aktivitäten. Im Rahmen seiner Initiative LAAF (Lighting An African Family) hat das Unternehmen über 60.000 Einwohner in netzfernen afrikanischen Gemeinden unterstützt.

