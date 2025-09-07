BLUETTI en IFA Berlín 2025: Impulsando un futuro más verde con energía limpia

BERLÍN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En IFA Berlín, BLUETTI, proveedor líder de soluciones de almacenamiento de energía, presenta tres innovaciones: Pioneer Na, la primera Estación de energía portátil de iones de sodio del mundo; la solución integrada RVSolar para aplicaciones fuera de la red; y la energía de respaldo compacta FridgePower. Estas innovaciones, junto con la robusta gama de productos de BLUETTI, impulsan el compromiso de la compañía con un futuro sostenible.

"Un futuro verde depende de nuestras decisiones diarias", afirmó Allen Huang, vicepresidente global de BLUETTI. "BLUETTI innova para integrar la energía limpia en la vida diaria: en casa, en la carretera o en los entornos más exigentes".

Energía fiable para exteriores

La Pioneer Na marca una nueva era en la energía portátil con tecnología de iones de sodio. Diseñada para climas extremos, proporciona una potencia de salida de 1.500 W incluso a -25°C (-13°F) y se recarga de forma segura a -15°C (5°F). Su batería de iones de sodio de 900 Wh permite obtener energía de forma eficiente con más de 10 años de fiabilidad. La serie Elite, que incluye Elite 200 V2, Elite 100 V2 y Elite 30 V2, ofrece un equilibrio entre portabilidad y capacidad para baterías de respaldo en casa, aventuras al aire libre y la vida en autocaravana. Para las necesidades energéticas diarias, la serie Premium es robusta y asequible.

Energía autosuficiente durante viajes en autocaravana

El sistema RVSolar, de 5 kVA y 48 V, le da vida a la energía de su autocaravana sin conexión a la red eléctrica con una instalación rápida de 30 minutos. Con el concentrador RV5 5 en 1, paneles solares flexibles y compatibilidad total con terceros, se carga mediante energía solar, red eléctrica, generador o alternador para una energía ininterrumpida lista para la aventura.

Manténgase conectado a la red eléctrica dondequiera que esté

El Apex 300, combinado con accesorios inteligentes, crea un ecosistema de energía flexible para cabañas, talleres y oficinas en casa. Con una potencia de salida de 3840 W, capacidad expandible hasta 16,5 kWh y carga eficiente a través de SolarX 4K, ofrece una fiabilidad similar a la de la red eléctrica a un bajo coste inicial.

Sobreviva a cortes de luz y facturas elevadas

FridgePower tiene solo 75 mm de grosor, aproximadamente el ancho de un teléfono inteligente, y se puede colocar en posición horizontal, vertical o en la pared. También ofrece control de voz manos libres a través de Google Home y Alexa. Para la energía de toda la casa, el sistema modular EP2000 ESS escala a 20 kW/51,6 kWh, se integra con PV para generar hasta 30 kW de energía solar y ayuda a los hogares a maximizar el autoconsumo y reducir las facturas.

Visite BLUETTI en IFA Berlin 2025

Fecha: Del 5 al 9 de septiembre de 2025

Expositor: Hall 2.2, expositor 213, Alemania

Acerca de BLUETTI

Como pionero tecnológico en energía limpia, BLUETTI ofrece almacenamiento de energía asequible para hogares y actividades al aire libre. A través de su iniciativa LAAF (Iluminando a una Familia Africana), ha apoyado a más de 60.000 residentes en comunidades africanas aisladas de la red eléctrica.

