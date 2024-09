BLUETTI dévoilera deux solutions révolutionnaires de stockage d'énergie à l'IFA 2024

BERLIN, 2 septembre 2024 /PRNewswire/ -- BLUETTI, un pionnier technologique dans le domaine de l'énergie propre, présentera ses dernières avancées - le système solaire Balco et la solution de sauvegarde pour toute la maison EP2000 - à l'occasion de l'IFA 2024 à Berlin, le principal salon mondial de l'électronique grand public et de l'électroménager.

Système solaire Balco de BLUETTI : Maximiser les économies permises par le solaire depuis votre balcon

Le système solaire Balco illustre l'engagement de BLUETTI en faveur de l'innovation axée sur l'utilisateur. Développé dans le cadre du programme de collaboration BLUETTI Balco, ce système solaire de balcon amélioré s'adresse à toute résidence disposant d'un balcon, d'un jardin ou d'un autre espace ensoleillé.

Principales améliorations :

Une efficacité accrue : Le nouveau système offre des économies d'énergie annuelles supérieures de 25 % à celles de son prédécesseur grâce au D100P amélioré.

Le nouveau système offre des économies d'énergie annuelles supérieures de 25 % à celles de son prédécesseur grâce au D100P amélioré. Une large compatibilité : Prend en charge tous les blocs-batteries BLUETTI, y compris les modèles B230, B300, B210, B300S et B300K, le B300S pouvant fonctionner à des températures aussi basses que -20°C.

Prend en charge tous les blocs-batteries BLUETTI, y compris les modèles B230, B300, B210, B300S et B300K, le B300S pouvant fonctionner à des températures aussi basses que -20°C. Une gestion intelligente : Surveillance en temps réel et distribution précise de l'énergie grâce à la nouvelle prise intelligente S1. Elle permet la charge et la décharge simultanées, avec une sortie réglable vers la batterie ou le réseau domestique.

Solution de secours pour toute la maison BLUETTI EP2000 : Alimenter les foyers et les entreprises

La solution de secours pour toute la maison EP2000 est le premier système de stockage d'énergie à haute tension de BLUETTI, avec un rendement élevé de l'onduleur et un minimum de déchets. Le système comprend l'onduleur EP2000, le contrôleur de batterie HV800 et les blocs-batteries B700, offrant une puissance et une capacité modulables pour ceux qui recherchent l'indépendance énergétique et des factures d'énergie réduites.

Faits marquants :

Une sortie puissante : Fournit une puissance de 20 kW, avec une capacité extensible de 14,7 kWh à 51,6 kWh en utilisant entre 2 et 7 batteries B700. Connectez 2 ou 3 systèmes EP2000 pour obtenir jusqu'à 60 kW et 150 kWh, ce qui est idéal pour les maisons, les petites et moyennes entreprises, les fermes et les magasins.

Fournit une puissance de 20 kW, avec une capacité extensible de 14,7 kWh à 51,6 kWh en utilisant entre 2 et 7 batteries B700. Connectez 2 ou 3 systèmes EP2000 pour obtenir jusqu'à 60 kW et 150 kWh, ce qui est idéal pour les maisons, les petites et moyennes entreprises, les fermes et les magasins. Une intégration solaire polyvalente : Prend en charge le couplage CA, le couplage CC et le couplage CA+CC pour une entrée solaire de 30kW~90kW, s'adaptant ainsi à diverses configurations solaires.

Prend en charge le couplage CA, le couplage CC et le couplage CA+CC pour une entrée solaire de 30kW~90kW, s'adaptant ainsi à diverses configurations solaires. Un système complet : Une solution complète avec toutes les pièces nécessaires d'une marque unique, assurant une compatibilité parfaite et une installation facile en 2 heures.

Une allocation intelligente d'énergie : Optimise automatiquement la distribution d'électricité.

: Optimise automatiquement la distribution d'électricité. Une solution personnalisable: Grâce à sa conception modulaire, le produit permet aux utilisateurs de commencer à petite échelle avec un coût initial minimal et d'augmenter la capacité au fur et à mesure de l'évolution de leurs besoins.

Venez retrouver BLUETTI à l'IFA 2024

Stand : H2.2-108, Hall 2.2

H2.2-108, Hall 2.2 Emplacement : Messe Berlin, Allemagne

Messe Berlin, Allemagne Dates : 6 au 10 septembre 2024

À propos de BLUETTI

En tant que pionnier technologique dans le domaine de l'énergie propre, BLUETTI s'engage pour un avenir durable en fournissant des solutions de stockage d'énergie verte abordables pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce à des initiatives telles que le programme LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI s'est engagé à fournir de l'électricité à un million de familles africaines vivant dans des zones non raccordées au réseau. En mettant l'accent sur l'innovation et les besoins des clients, BLUETTI s'est imposé comme un leader industriel de confiance dans plus de 110 pays et régions.