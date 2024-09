BLUETTI stellt auf der IFA 2024 zwei bahnbrechende Energiespeicherlösungen vor

BERLIN, 3. Sept. 2024 /PRNewswire/ – BLUETTI, ein Technologiepionier auf dem Gebiet der sauberen Energie, wird auf der IFA 2024 in Berlin, der weltweit führenden Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, seine neuesten Entwicklungen – das Balco Solar System und die EP2000 Whole-house Backup Solution – vorstellen.

BLUETTI Balco Solaranlage: Maximieren Sie die Solareinsparungen von Ihrem Balkon aus

Das Balco Solar System ist ein Beispiel für BLUETTIs Engagement für anwenderorientierte Innovation. Dieses im Rahmen des BLUETTI Balco Collaboration Program entwickelte, verbesserte Balkonsolarsystem eignet sich für alle Wohnungen mit einem Balkon, Garten oder einem anderen sonnigen Platz.

Wichtige Verbesserungen:

Das neue System bietet dank des verbesserten D100P eine 25 % höhere jährliche Energieeinsparung als sein Vorgänger.

Unterstützt alle BLUETTI-Akkus, einschließlich B230, B300, B210, B300S und B300K, wobei der B300S bei Temperaturen von bis zu -20°C betrieben werden kann.

Unterstützt alle BLUETTI-Akkus, einschließlich B230, B300, B210, B300S und B300K, wobei der B300S bei Temperaturen von bis zu -20°C betrieben werden kann. Intelligentes Management: Echtzeitüberwachung und präzise Stromverteilung über den neuen S1 Smart Plug. Es ermöglicht gleichzeitiges Laden und Entladen mit einstellbarer Leistung für die Batterie oder das Hausnetz.

BLUETTI EP2000 Whole-House Backup-Lösung: Strom für Haushalte und Unternehmen

Die EP2000 Whole-House-Backup-Lösung ist BLUETTIs erstes Hochspannungs-Energiespeichersystem mit hohem Wechselrichter-Wirkungsgrad und minimalem Abfall. Das System besteht aus dem Wechselrichter EP2000, dem Batterie-Controller HV800 und den B700-Batteriepaketen und bietet skalierbare Leistung und Kapazität für diejenigen, die Energieunabhängigkeit und niedrigere Energierechnungen anstreben.

Die wichtigsten Highlights:

Liefert eine Leistung von 20kW, mit einer erweiterbaren Kapazität von 14,7kWh bis 51,6kWh unter Verwendung von 2-7 B700 Batterien. Verbinden Sie 2-3 EP2000 Systeme, um bis zu 60kW und 150kWh zu erreichen, ideal für Häuser, kleine bis mittlere Unternehmen, Bauernhöfe und Geschäfte.

Unterstützt AC-Kopplung, DC-Kopplung und AC+DC-Kopplung für einen 30kW~90kW Solareingang, passend für verschiedene Solaranlagen.

Unterstützt AC-Kopplung, DC-Kopplung und AC+DC-Kopplung für einen 30kW~90kW Solareingang, passend für verschiedene Solaranlagen. Umfassendes System: Eine Komplettlösung mit allen erforderlichen Teilen von einer einzigen Marke, die eine perfekte Kompatibilität und eine einfache Installation in 2 Stunden gewährleistet.

Intelligente Energiezuweisung : Optimiert automatisch die Stromverteilung.

: Optimiert automatisch die Stromverteilung. Anpassbare Lösung: Dank des modularen Aufbaus können die Benutzer bei minimalen Anschaffungskosten klein anfangen und die Kapazität bei wachsendem Bedarf erweitern.

Besuchen Sie BLUETTI auf der IFA 2024

Stand: H2.2-108, Halle 2.2

H2.2-108, Halle 2.2 Standort: Messe Berlin, Deutschland

Messe Berlin, Deutschland Termine: 6 bis 10 September 2024

Informationen zu BLUETTI

Als Technologiepionier für saubere Energie engagiert sich BLUETTI für eine nachhaltige Zukunft, indem es erschwingliche grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich anbietet. Mit Initiativen wie dem LAAF-Programm (Lighting An African Family) setzt sich BLUETTI dafür ein, 1 Million afrikanische Familien in netzfernen Gebieten mit Strom zu versorgen. Mit dem Fokus auf Innovation und Kundenbedürfnisse hat sich BLUETTI in über 110 Ländern und Regionen als vertrauenswürdiger Branchenführer etabliert.