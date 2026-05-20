BLUETTI remporte un prix de l'innovation au Salon de l'électronique de Pologne 2026 pour sa solution solaire intelligente intégrée pour balcon

VARSOVIE, Pologne, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 19 mai 2026, BLUETTI a présenté son portefeuille de solutions énergétiques tout-en-un, couvrant les centrales électriques portables, le stockage d'énergie résidentiel et les solutions de stockage d'énergie commercial et industriel, lors du Salon de l'électronique 2026 à Varsovie, l'un des salons professionnels de l'électronique grand public et de la technologie les plus influents en Europe centrale et de l'Est.

La série Balco de BLUETTI (Balco 260, Balco 500 et Balco Transfer Hub) a reçu le prix de l'innovation lors de cet événement. Ce prix récompense des technologies et solutions innovantes présentant un potentiel de rupture dans l'industrie. C'est la première fois que BLUETTI présente hors ligne la série Balco au public local, ce qui a suscité un vif intérêt de la part des utilisateurs locaux, des distributeurs et des professionnels de l'industrie.

L'une des innovations de la série Balco réside dans le système interconnecté sans fil intelligent. Grâce à BLUETTI Space, jusqu'à six unités de la série Balco peuvent être connectées sans fil par Wifi, à travers le circuit électrique de la maison. Balco 260 permet de connecter jusqu'à cinq batteries d'extension BC 260, ce qui permet d'atteindre une capacité totale de 15 kWh. En outre, la série Balco fonctionne sans problème avec le compteur intelligent de BLUETTI et des plateformes externes telles que Shelly, Everhome et des systèmes domestiques intelligents comme Google Home, Amazon Alexa et Home Assistant.

BLUETTI réduit également considérablement la barrière à l'entrée. Les Balco 260 et Balco 500 sont équipés de contrôleurs MPPT, de micro-onduleurs, de batteries et de modules de sécurité dans une unité rationalisée. Associé au compteur filaire magnétique Smart S de BLUETTI, le système permet une installation prête à l'emploi. Pour maximiser la valeur des appareils existants, Balco Transfer Hub aide également les utilisateurs à transformer leurs centrales électriques portables (y compris tous les produits BLUETTI et les produits tiers) en un système photovoltaïque de balcon connecté au réseau.

La série Balco a reçu le prix de l'innovation pour sa solution solaire intelligente intégrée pour balcon. Cette réussite n'est pas seulement une forte reconnaissance de l'expertise technique de BLUETTI, mais aussi un témoignage de la tendance croissante vers des solutions énergétiques domestiques flexibles, basées sur des scénarios et intelligentes à travers l'Europe.

À propos de BLUETTI

Depuis 2013, BLUETTI est un pionnier technologique dans le domaine de l'énergie propre, spécialisé dans les centrales électriques portables innovantes et les batteries de secours domestiques pour les pannes de courant. Grâce à ses activités internes de recherche et développement et de fabrication, ainsi qu'à un portefeuille croissant de brevets, BLUETTI ne cesse d'élever les normes de performance, de sécurité et de durabilité dans l'industrie, permettant ainsi à plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays d'utiliser les produits BLUETTI. Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://bluetti.com/

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