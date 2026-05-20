BLUETTI získala na Polském veletrhu elektroniky 2026 cenu za inovaci inteligentních integrovaných solárních řešení pro balkony
May 20, 2026, 03:00 ET
VARŠAVA, Polsko, 20. května 2026 /PRNewswire/ -- Dne 19. května 2026 představila společnost BLUETTI na Polském veletrhu elektroniky 2026 ve Varšavě, jednom z nejvlivnějších veletrhů spotřební elektroniky a technologií ve střední a východní Evropě, své portfolio komplexních energetických řešení, které zahrnuje přenosné elektrárny, řešení pro ukládání energie v domácnostech a rovněž řešení pro ukládání energie v komerčním a průmyslovém sektoru.
Série BLUETTI Balco (Balco 260, Balco 500 a Balco Transfer Hub) na této akci získala cenu za inovace. Tato cena oceňuje inovativní technologie a řešení s průlomovým potenciálem v oboru. Je to poprvé, co společnost BLUETTI představila sérii Balco offline místní veřejnosti, což vyvolalo velký zájem mezi místními uživateli, distributory a odborníky z oboru.
Jednou z inovací řady Balco je inteligentní bezdrátový propojený systém. Prostřednictvím BLUETTI Space lze až šest jednotek řady Balco bezdrátově propojit přes Wi-Fi. Balco 260 podporuje připojení až pěti rozšiřujících baterií BC 260, což umožňuje dosáhnout celkové kapacity až 15 kWh. Série Balco navíc hladce spolupracuje s inteligentním měřičem BLUETTI a externími platformami, jako jsou Shelly, Everhome a systémy pro chytré domácnosti, včetně Google Home, Amazon Alexa a Home Assistant.
Společnost BLUETTI také výrazně snižuje vstupní bariéry. Modely Balco 260 a Balco 500 integrují regulátory MPPT, mikroinvertory, baterie a bezpečnostní moduly do jednoho kompaktního zařízení. Ve spojení s magnetickým kabelovým měřičem Smart S Meter od BLUETTI umožňuje tento systém instalaci typu „připoj a hraj".
Série Balco získala cenu za inovace za své inteligentní integrované balkonové solární řešení. Toto ocenění je nejen silným potvrzením technické odbornosti společnosti BLUETTI, ale také důkazem rostoucího trendu směrem k flexibilním a inteligentním domácím energetickým řešením s řízením podle různých scénářů v celé Evropě.
O společnosti BLUETTI
Od roku 2013 je BLUETTI technologickým průkopníkem v oblasti čisté energie a specializuje se na inovativní přenosné elektrárny a záložní domácí baterie pro případ výpadků proudu. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji, vlastní výrobě a rostoucímu portfoliu patentů BLUETTI neustále zvyšuje standardy výkonu, bezpečnosti a udržitelnosti v tomto odvětví a poskytuje podporu více než 3,5 milionu uživatelů ve více než 120 zemích. Více informací najdete na: https://bluetti.com/
Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2984051/20260520000524_99_2.jpg
