BLUETTI získala na Polském veletrhu elektroniky 2026 cenu za inovaci inteligentních integrovaných solárních řešení pro balkony

May 20, 2026, 03:00 ET

VARŠAVA, Polsko, 20. května 2026 /PRNewswire/ -- Dne 19. května 2026 představila společnost BLUETTI na Polském veletrhu elektroniky 2026 ve Varšavě, jednom z nejvlivnějších veletrhů spotřební elektroniky a technologií ve střední a východní Evropě, své portfolio komplexních energetických řešení, které zahrnuje přenosné elektrárny, řešení pro ukládání energie v domácnostech a rovněž řešení pro ukládání energie v komerčním a průmyslovém sektoru.

Série BLUETTI Balco (Balco 260, Balco 500 a Balco Transfer Hub) na této akci získala cenu za inovace. Tato cena oceňuje inovativní technologie a řešení s průlomovým potenciálem v oboru. Je to poprvé, co společnost BLUETTI představila sérii Balco offline místní veřejnosti, což vyvolalo velký zájem mezi místními uživateli, distributory a odborníky z oboru.

Jednou z inovací řady Balco je inteligentní bezdrátový propojený systém. Prostřednictvím BLUETTI Space lze až šest jednotek řady Balco bezdrátově propojit přes Wi-Fi. Balco 260 podporuje připojení až pěti rozšiřujících baterií BC 260, což umožňuje dosáhnout celkové kapacity až 15 kWh. Série Balco navíc hladce spolupracuje s inteligentním měřičem BLUETTI a externími platformami, jako jsou Shelly, Everhome a systémy pro chytré domácnosti, včetně Google Home, Amazon Alexa a Home Assistant.

Společnost BLUETTI také výrazně snižuje vstupní bariéry. Modely Balco 260 a Balco 500 integrují regulátory MPPT, mikroinvertory, baterie a bezpečnostní moduly do jednoho kompaktního zařízení. Ve spojení s magnetickým kabelovým měřičem Smart S Meter od BLUETTI umožňuje tento systém instalaci typu „připoj a hraj".

Série Balco získala cenu za inovace za své inteligentní integrované balkonové solární řešení. Toto ocenění je nejen silným potvrzením technické odbornosti společnosti BLUETTI, ale také důkazem rostoucího trendu směrem k flexibilním a inteligentním domácím energetickým řešením s řízením podle různých scénářů v celé Evropě.

O společnosti BLUETTI

Od roku 2013 je BLUETTI technologickým průkopníkem v oblasti čisté energie a specializuje se na inovativní přenosné elektrárny a záložní domácí baterie pro případ výpadků proudu. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji, vlastní výrobě a rostoucímu portfoliu patentů BLUETTI neustále zvyšuje standardy výkonu, bezpečnosti a udržitelnosti v tomto odvětví a poskytuje podporu více než 3,5 milionu uživatelů ve více než 120 zemích. Více informací najdete na: https://bluetti.com/

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2984051/20260520000524_99_2.jpg 

BLUETTI zdobywa nagrodę w kategorii innowacji na targach elektroniki Poland Electronics Show 2026 za inteligentną zintegrowaną balkonową instalację fotowoltaiczną

BLUETTI Wins Innovation Award at Poland Electronics Show 2026 for Its Smart Integrated Balcony Solar Solution

