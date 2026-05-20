BLUETTI zdobywa nagrodę w kategorii innowacji na targach elektroniki Poland Electronics Show 2026 za inteligentną zintegrowaną balkonową instalację fotowoltaiczną

WARSZAWA, 20 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Dnia 19 maja 2026 r., firma BLUETTI zaprezentowała swoją kompleksową ofertę rozwiązań energetycznych, obejmującą przenośne stacje zasilania, domowe magazyny energii i rozwiązania w zakresie magazynowania energii do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, na targach Electronics Show w Warszawie, będących jednym z najbardziej wpływowych targów elektroniki użytkowej i technologii w Europie Środkowo-Wschodniej.

Produkty BLUETII z serii Balco (Balco 260, Balco 500 i Balco Transfer Hub) otrzymały nagrodę w kategorii innowacji (Innovation Award) podczas tego wydarzenia. Jest to wyraz uznania dla innowacyjnych technologii i rozwiązań o przełomowym potencjale w branży. Produkty Serii Balco zostały po raz pierwszy zaprezentowane na żywo lokalnym odbiorcom, budząc ogromne zainteresowanie wśród użytkowników, dystrybutorów i ekspertów branżowych.

Jedną z innowacji produktów Balco jest inteligentny bezprzewodowy połączony system (Smart Wireless Interconnected System). Dzięki BLUETTI Space, użytkownicy mogą bezprzewodowo połączyć do sześciu jednostek z serii Balco za pośrednictwem Wi-Fi i domowego obwodu elektrycznego. Balco 260 obsługuje opcję podłączenia maksymalnie pięciu baterii rozszerzających BC 260, pozwalając na magazynowanie energii o łącznej pojemności do 15 kWh. Ponadto urządzenia serii Balco bezproblemowo współpracują z urządzeniem pomiarowym BLUETTI Meter i zewnętrznymi platformami, takimi jak Shelly czy Everhome, oraz z systemami inteligentnego domu, w tym Google Home, Amazon Alexa i Home Assistant.

BLUETTI też znacznie obniża próg wejścia. Balco 260 i Balco 500 łączą w sobie regulatory MPPT (układ śledzenia maksymalnego punktu mocy), mikroinwertery, akumulatory i moduły bezpieczeństwa w udoskonalonej jednostce. W połączeniu z przewodowym magnetycznym urządzeniem pomiarowym BLUETTI Smart S Meter, system pozwala na sprawny montaż gotowego do użycia urządzenia (plug-and-play). Z myślą o maksymalizacji wartości istniejących urządzeń, kontroler Balco Transfer Hub pomaga użytkownikom w przekształceniu ich przenośnych stacji zasilania (wszystkich produktów BLUETTI i innych producentów zewnętrznych) w balkonową instalację fotowoltaiczną podłączoną do sieci.

Wyróżnienie Innovation Award zostało przyznane za inteligentne zintegrowane balkonowe rozwiązania fotowoltaiczne. Osiągnięcie to jest nie tylko dobitnym potwierdzeniem specjalistycznej wiedzy technicznej BLUETTI, lecz również dowodem na coraz popularniejszy trend ukierunkowany na elastyczne, oparte na konkretnych zastosowaniach i inteligentne rozwiązania energetyczne dla europejskich domów.

Od 2013 r. firma BLUETTI jest pionierem technologii produkcji czystej energii, specjalizując się w produkcji innowacyjnych przenośnych stacji zasilania i domowych akumulatorowych systemów zasilania awaryjnego na potrzeby przerw w dostawach energii elektrycznej. Dzięki własnym obiektom badawczo-rozwojowym i produkcyjnym, oraz rosnącej liczbie patentów, BLUETTI nieustannie podnosi standardy wydajności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w branży, dostarczając energię ponad 3,5 milionom użytkowników w ponad 120 krajach. Dowiedz się więcej na stronie https://bluetti.com/

