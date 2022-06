BlueVoyant lança nova plataforma de defesa cibernética baseada em resultados: a BlueVoyant Elements™

Com uma oferta completa, a Elements combina recursos internos e externos de segurança cibernética e oferece visibilidade, precisão e acionabilidade incomparáveis

NOVA YORK, 9 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A BlueVoyant, uma empresa consolidada de defesa cibernética, anunciou hoje o lançamento da BlueVoyant Elements, uma plataforma de defesa cibernética em nuvem baseada em resultados que reúne detecção e reação gerenciadas, gerenciamento terceirizado de riscos cibernéticos, proteção contra riscos digitais e serviços profissionais especializados. A Elements pode ser implementada como uma solução completa ou em módulos individuais com base nas necessidades dos clientes, incluindo:

BlueVoyant Core: MDR ™ (detecção e reação gerenciadas)

Estabilidade e força dentro das redes das organizações para proteger contra o cenário externo em constante mudança.

BlueVoyant Terrain: 3PR ™ (gerenciamento terceirizado de riscos cibernéticos)

Identifica com rapidez vulnerabilidades e questões críticas de segurança cibernética externamente visíveis no ecossistema de terceiros de um cliente e trabalha diretamente com o fornecedor para resolver o problema.

BlueVoyant Sky: DRP ™ (proteção contra riscos digitais)

Uma solução completa de ponta a ponta que atua fora dos fios para detectar e eliminar ameaças cibernéticas ainda no estágio inicial da cadeia de morte cibernética.

Expertise de primeiro nível que ajuda os clientes a avaliar, prevenir e responder a ameaças e incidentes cibernéticos

"O lançamento da Elements é o resultado de cinco anos de trabalho para reunir recursos internos e externos de defesa cibernética de ponta a ponta em uma única plataforma", disse James Rosenthal, CEO da BlueVoyant. "Quando fundamos a BlueVoyant, nossa equipe tinha vasta experiência prática em lidar com agentes de ameaça altamente sofisticados com a tarefa de proteger a infraestrutura crítica, os serviços e a segurança nacional de determinadas ameaças. Isso nos dá a experiência e o conhecimento para oferecer recursos de defesa cibernética sólidos para empresas e agências governamentais em todo o mundo."

Atualmente, a BlueVoyant conta com mais de 700 clientes, 650 funcionários em cinco continentes e recentemente anunciou um aumento de 250 milhões de dólares em série com uma avaliação que supera a de unicórnio. A empresa tem um histórico comprovado de crescimento alto e constante. A Elements faz parte da reformulação da marca BlueVoyant com o objetivo de mostrar o foco da empresa em oferecer tecnologias de ponta desenvolvidas por especialistas, que se integram perfeitamente às operações das empresas e são elegantemente gerenciadas por nossa equipe de profissionais de defesa cibernética.

"Tendo passado 15 anos trabalhando com segurança cibernética, incluindo SIEM, gestão de riscos cibernéticos de terceiros e mercados de inteligência de ameaças, assim que fui apresentado ao Jim e à equipe da BlueVoyant em agosto, imediatamente vi a oportunidade de aproveitar ao máximo as principais tendências em torno da eficiência, da consolidação de ferramentas de segurança cibernética e da necessidade de melhores resultados de segurança", disse Jason Thompson, diretor de marketing da BlueVoyant. "A plataforma Elements faz exatamente isso para nossos clientes e possibilita que nos movamos mais rápido do que qualquer outra empresa no mercado, oferecendo a tecnologia, a telemetria e o talento de nível superior necessários para garantir a segurança em nosso mundo moderno."

A BlueVoyant realizará um webinário às 10h ET, na quinta-feira, 16 de junho, para discutir a nova plataforma Elements e a visão de cinco anos da empresa. Os clientes atuais, profissionais de segurança e outras partes interessadas podem participar clicando aqui para se inscrever.

Sobre a BlueVoyant

A BlueVoyant combina recursos internos e externos de defesa cibernética em uma plataforma em nuvem baseada em resultados chamada BlueVoyant Elements™. A Elements monitora continuamente sua rede, seus endpoints, sua superfície de ataque e cadeia de suprimentos, bem como a web aberta, a deep web e a dark web, buscando vulnerabilidades, riscos e ameaças, e toma medidas para proteger sua empresa, fazendo uso da automação orientada pelo aprendizado de máquina e da experiência de profissionais humanos. A Elements pode ser implementada como soluções independentes ou como uma plataforma completa de defesa cibernética. A abordagem da BlueVoyant em relação à defesa cibernética gira em torno de três pilares - tecnologia, telemetria e talentos - e oferece recursos de defesa cibernética sólidos para mais de 700 clientes em todo o mundo.

