Blume Global przejmuje LiveSource

Transakcja ta przyniesie nowe możliwości w zakresie zaopatrzenia, zakupów i jakości, oferowane przez lidera technologii realizacji logistyki.

PLEASANTON, Kalifornia, 4 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Blume Global, jeden z czołowych dostawców rozwiązań technologicznych w zakresie zaopatrzenia, zakupów, realizacji i widoczności łańcucha dostaw, poinformował dzisiaj o przejęciu firmy LiveSource, lidera w zakresie sieci biznesowej łańcucha dostaw dla złożonych producentów. To przedsiębiorstwo, działające na terenie Ameryki Północnej, Europy i Azji, jest dostawcą technologii sourcingu i organizacji zaopatrzenia, między innymi dla sektora motoryzacyjnego i produkcji przemysłowej.

Od dnia 1 stycznia wszyscy pracownicy LiveSource stają się częścią Blume Global, która dysponuje możliwościami pełnego wsparcia obecnych klientów LiveSource na całym świecie. Transakcja ta umożliwi dotychczasowym klientom LiveSource dostęp do rozległej technologii realizacji logistyki Blume oraz ekspertyzy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, dając tym samym klientom całkowitą kontrolę nad transportem towarów i przejrzystość w stosunku do alternatywnych dostawców. Multimodalny międzynarodowy TMS Blume oraz możliwości monitorowania transportu na wielu etapach uzupełniają rozwiązania LiveSource.

Firma Blume włączy spółki zależne LiveSource w Szwajcarii i Francji. Oddziały LiveSource w USA i Europie zachowają certyfikat ISO 27001 oraz zgodność z RODO.

„Producenci zarządzają ogromną ilością danych dotyczących zaopatrzenia i pozyskania dostawców, jak również informacji dotyczących zarządzania jakością, które zazwyczaj znajdują się w różnych systemach. Rozwiązania LiveSource normalizują te informacje poprzez wykorzystanie technologii jezior danych, standaryzując dane w użyteczną inteligencję – powiedział Bo Hagler, dyrektor generalny LiveSource, który dołączy do zespołu zarządzającego Blume i będzie podlegał bezpośrednio dyrektorowi generalnemu Blume Global Pervinder Johar. - Z ogromną nadzieją patrzę na przyszłość naszej technologii w rękach Blume Global, jednego z wiodących dostawców rozwiązań w zakresie realizacji i widoczności łańcucha dostaw. Znam dyrektora generalnego Pervindera Johara od wielu lat i jestem całkowicie zaangażowany w jego wizję przyszłości globalnego łańcucha dostaw".

Spółka LiveSource została wyróżniona w raportach Gartnera za strategiczne pakiety aplikacji zaopatrzeniowych oraz sieci biznesowe łańcucha dostaw dla wielu przedsiębiorstw. Blume korzysta również z potencjału LiveSource w zakresie zarządzania produktem i zasięgu w Europie.

„Blume koncentruje się na orkiestracji łańcucha dostaw. Przejęcie LiveSource uzupełnia logistyczną koordynację i widoczność Blume o orkiestrację i dostępność zaopatrzenia LiveSource – powiedział Johar, który wcześniej zasiadał w zarządzie LiveSource. - Przejęcie LiveSource jest również uzupełnieniem silnej pozycji Blume w Ameryce Północnej i Azji, o znaczącą pozycję w Europie, która obejmuje spółkę zależną, będącą w całości własnością Blume, oraz weteranów w branży".

Dostawca technologii łańcucha dostaw Blume Global eliminuje 1 bilion dolarów strat z międzynarodowego łańcucha dostaw, sprawiając, że procesy logistyczne stają się bardziej elastyczne, niezawodne i zrównoważone dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie realizacji i widoczności. Blume posiada najbardziej rozległą sieć wśród dostawców technologii logistycznych. Bezpośrednia łączność firmy z przewoźnikami oceanicznymi, lotniczymi, kolejowymi, paczkowymi, LTL i samochodowymi łączy się z rozwiązaniami spółki oraz danymi branżowymi z 27 lat, co pozwala na maksymalizację wydatków transportowych, poprawę obsługi klienta i redukcję emisji dwutlenku węgla. Rozwiązania te są wspierane przez rozbudowaną organizację badawczo-rozwojową, która nieprzerwanie dodaje nowe, wartościowe funkcje. Poprzez rozwój technologii, która usprawnia świat logistyki, firma Blume Global odgrywa wiodącą rolę w branży w tworzeniu rozwiązań zrównoważonego łańcucha dostaw , walcząc ze zmianami klimatycznymi poprzez eliminację znacznej emisji dwutlenku węgla w świecie, w którym większość ładunków jest transportowana przy użyciu paliw kopalnych.

Od 2000 roku firma LiveSource wspomaga kilku z największych na świecie producentów, w pozyskiwaniu informacji odnoszących się do przyszłości. Jest to jedyne rozwiązanie, które zostało zbudowane dla wydatków bezpośrednich – zaprojektowane, aby połączyć wszystkie ruchome części i stworzone, aby szybko dostosowywać się do zmian. Stworzona w chmurze platforma aplikacyjna specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu zaopatrzeniem, jakością, oprzyrządowaniem i wydajnością dostawców. Właśnie z takich powodów liderzy przemysłu na całym świecie, jak Dana, Adient, Vibracoustic i Goodman Manufacturing zwracają się do LiveSource, chcąc uniknąć ukrytego ryzyka i pozostać konkurencyjnym w świecie kurczących się marż.

