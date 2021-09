Blume Global zapowiada nową inwestycję z udziałem Bridgepoint

Najnowsza inwestycja szacuje wartość dynamicznie rozwijającego się lidera technologii łańcucha dostaw na 500 milionów dolarów, zapewniając kapitał na dalszą ekspansję w zakresie technologii widoczności łańcucha dostaw i organizacji.

PLEASANTON, Kalifornia, 15 września, 2021 /PRNewswire/ -- Blume Global, główny oferent technologii realizacji i widoczności łańcucha dostaw, ogłosił dzisiaj, że pozyskał nowy kapitał od grupy Bridgepoint Group, mającej swoją siedzibę w Londynie. Inwestycja ta wspomoże wysiłki firmy w celu wprowadzenia prawdziwie nowatorskiej i transformacyjnej cyfryzacji łańcucha dostaw w branży. Najnowsze finansowanie wycenia Blume Global na 500 milionów dolarów, a Bridgepoint dołącza do funduszy zarządzanych przez oddziały Apollo Global Management i EQT jako inwestorów kapitałowych w spółce.

Wprowadzona na rynek w 2018 roku firma Blume Global udostępnia inteligentną platformę operacyjną typu cloud-first, która aranżuje procesy dotyczące światowego łańcucha dostaw poprzez cyfrową mapę światowego łańcucha dostaw dla tysięcy klientów. Ma to miejsce poprzez cyfryzację i przekształcanie łańcuchów dostaw na całym świecie, umożliwiając tym samym operatorom spedycyjnym (nabywcom i dostawcom), dostawcom usług logistycznych i przewoźnikom współpracę na wspólnej platformie, opartej na danych w celu zmniejszenia strat i nieefektywności poprzez widoczność, automatyzację i optymalizację.

W 2021 roku Blume Global kontynuuje swoją dynamiczną ścieżkę wzrostu, z ponad 100% rocznym wzrostem rezerwacji od początku roku. Od stycznia firma zatrudniła ponad 100 pracowników w Stanach Zjednoczonych, Hong Kongu, Europie i Indiach. Dzięki nowemu kapitałowi, spółka zamierza dokonać dodatkowych inwestycji w badania i rozwój oraz działania marketingowe, pozycjonując Blume w celu dalszego tworzenia transformującej i zrównoważonej platformy dla międzynarodowych łańcuchów dostaw.

„Kiedy w 2018 roku uruchomiliśmy Blume Global, dostrzegliśmy możliwość zbudowania opartej na chmurze, cyfrowej platformy operacyjnej obsługującej światowe łańcuchy dostaw, która wykorzystuje nowoczesne technologie i uczenie maszynowe do optymalizacji i automatyzacji operacji - powiedział Pervinder Johar, dyrektor generalny, Blume Global. - Od tego czasu obserwujemy jedynie zwiększone zapotrzebowanie na platformę przejrzystości łańcucha dostaw i organizacji dostaw, taką jak nasza. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z tej nowej inwestycji Bridgepoint Group, która pomoże sfinansować nasz dalszy rozwój".

Rohit Dhote, dyrektor zarządzający w Bridgepoint Credit, skomentował: „Rozwiązanie złożoności łańcucha dostaw i zapewnienie widoczności w przepływie towarów nigdy nie było tak kluczowe dla biznesu. Blume Global jest liderem w tworzeniu multimodalnych łańcuchów dostaw poprzez swoje wiodące, oparte na chmurze rozwiązania w zakresie zarządzania zamówieniami, TMS i widoczności w czasie rzeczywistym. Cieszymy się, że możemy współpracować z Blume Global, jej zespołem zarządzającym, Apollo i EQT, aby wspierać firmę na kolejnym etapie wzrostu".

Misja Blume Global, polegająca na redukcji odpadów o wartości 1 biliona dolarów pochodzących z międzynarodowych łańcuchów dostaw, obniżeniu emisji dwutlenku węgla oraz demokratyzacji technologii dla milionów małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki którym funkcjonują globalne łańcuchy dostaw, odbija się szerokim echem w branży. Na platformie Blume Global jest ponad 10.000 firm, w tym jedni z największych spedytorów, przewoźnicy oceaniczni, kolejowi i światowi spedytorzy.

Justin Korval, partner w Apollo, dodał: „Blume Global dostarcza firmom kluczowe dla biznesu rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw i logistyki, odgrywając niezmiernie ważną rolę w tworzeniu bardziej zrównoważonego międzynarodowego łańcucha dostaw. Cieszymy się, że możemy wspierać Pervinder i zespół Blume Global w dalszym rozwoju firmy i powitać kolejnych inwestorów z najwyższej półki, takich jak Bridgepoint".

W transakcji, J.P. Morgan Securities LLC pełnił rolę wyłącznego agenta pozycjonującego, a Cooley LLP był doradcą prawnym Blume Global. Sidley Austin LLP był doradcą prawnym Bridgepoint, zaś Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP był doradcą prawnym Funduszy Apollo.

Kilka zdań o Blume Global

Blume Global, oferent technologii łańcucha dostaw dąży do usunięcia odpadów o wartości 1 biliona dolarów z globalnego łańcucha dostaw, czyniąc procesy logistyczne bardziej zwinnymi, niezawodnymi i zrównoważonymi dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie realizacji i widoczności logistyki. Platforma cyfrowa Blume wykracza poza dotychczasowe status quo w zarządzaniu transportem, umożliwiając użytkownikom błyskawiczne przewidywanie skutków zakłóceń i reagowanie w czasie rzeczywistym, zanim drobne kwestie staną się poważnymi problemami. Dzięki jednej z najbardziej rozległych sieci wśród dostawców technologii logistycznych, spółka oferuje bezpośrednią łączność z przewoźnikami oceanicznymi, lotniczymi, kolejowymi, paczkowymi, LTL i ciężarowymi, a to wszystko w połączeniu z rozwiązaniami Blume Global i 27 latami danych branżowych. Umożliwia to zapewnienie klientom inteligencji potrzebnej do maksymalizacji wydatków na transport, poprawy obsługi klienta i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Kilka zdań o Bridgepoint

Bridgepoint Group PLC jest czołowym na świecie, notowanym na giełdzie inwestorem skupiającym się na rozwoju aktywów prywatnych na rynku średnim, z aktywami o wartości 27 miliardów euro oraz obecnością na rynkach lokalnych w USA, Europie i Chinach. Spółka specjalizuje się w inwestycjach na niepublicznym rynku kapitałowym i kredytach prywatnych oraz inwestuje na skalę międzynarodową w sześciu głównych sektorach: usług dla biznesu, usług konsumenckich, usług finansowych, technologii medycznych i farmaceutycznych, zaawansowanych technologii przemysłowych oraz technologii i mediów.

Kilka zdań o Apollo

Apollo jest dynamicznie rozwijającym się międzynarodowym podmiotem zarządzającym aktywami alternatywnymi. Spółka stara się zapewnić swoim klientom ponadprzeciętną rentowność w każdym punkcie spektrum ryzyka i zysku, od inwestycyjnego do funduszy typu private equity, koncentrując się na trzech strategiach biznesowych: dochodowej, hybrydowej i oportunistycznej. Poprzez działalność inwestycyjną w ramach w pełni zintegrowanej platformy, zaspokaja potrzeby klientów w zakresie dochodów emerytalnych i zwrotu finansowego, a także oferuje innowacyjne rozwiązania kapitałowe dla przedsiębiorstw. Jej cierpliwe, kreatywne i kompetentne podejście do inwestowania łączy klientów, firmy, w które dokonywane są inwestycje, jej pracowników i społeczności, na które ma wpływ, w celu poszerzania możliwości i osiągania pozytywnych rezultatów. Na dzień 30 czerwca 2021 r. firma Apollo zarządzała aktywami o wartości około 472 mld USD. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.apollo.com.

KONTAKT:

Jon Ross

e-mail: [email protected]

SOURCE Blume Global