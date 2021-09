Společnost Blume Global oznamuje novou investici od společnosti Bridgepoint

Nejnovější investice zvyšuje hodnotu rychle rostoucího lídra v oblasti dodavatelského řetězce na 500 milionů dolarů a poskytuje kapitál pro další expanzi v oblasti technologií pro viditelnost a organizaci dodavatelského řetězce

PLEASANTON, Kalifornie, 16. září 2021 /PRNewswire/ – Společnost Blume Global, přední poskytovatel technologií pro realizaci a viditelnost dodavatelského řetězce, ve středu oznámila, že získala nový kapitál od londýnské společnosti Bridgepoint Group. Tato investice podpoří snahu této společnosti přinést do tohoto odvětví skutečně inovativní a transformační digitalizaci dodavatelského řetězce. Díky této nejnovější investici se hodnota společnosti Blume Global zvyšuje na 500 milionů dolarů a společnost Bridgepoint se tak připojuje k pobočkám společností Apollo Global Management a EQT, které byly stávajícími investory kapitálu do této společnosti.

Společnost Blume Global, která byla představena v roce 2018, nabízí inteligentní provozní platformu založenou na cloudu, která řídí globální procesy dodavatelského řetězce prostřednictvím digitální mapy světa dodavatelských řetězců tisícům zákazníků. Digitalizuje a transformuje dodavatelské řetězce po celém světě a umožňuje odesílatelům (nákupčím a dodavatelům), poskytovatelům logistických služeb a dopravcům spolupracovat na společné platformě založené na datech s cílem snížit plýtvání a zvýšit efektivitu díky viditelnosti, automatizaci a optimalizaci.

V roce 2021 společnost Blume Global pokračovala v rychlém růstu, přičemž od začátku roku zaznamenala více než 100% meziroční nárůst rezervací. Od ledna společnost ve Spojených státech, Hongkongu, Evropě a Indii přijala více než stovku zaměstnanců. S tímto novým kapitálem společnost očekává další investice do výzkumu a vývoje a do funkcí pro uvádění na trh, což jí umožní pokračovat ve vytváření skutečně transformativní a udržitelné platformy pro globální dodavatelské řetězce.

„Když jsme v roce 2018 společnost Blume Global založili, vnímali jsme příležitost vytvořit cloudovou digitální provozní platformu pro globální dodavatelské řetězce, která využívá moderních technologií a strojového učení k optimalizaci a automatizaci provozu," prohlásil Pervinder Johar, generální ředitel Blume Global. „Od té doby jsme zaznamenali trvalý nárůst poptávky po platformě pro transparentnost a řízení dodavatelského řetězce, jako je ta naše. Jsme z nové investice společnosti Bridgepoint Group nadšeni, protože nám umožní financovat další růst."

Rohit Dhote, výkonný ředitel společnosti Bridgepoint Credit, k tomu poznamenal: „Řešení komplexnosti dodavatelského řetězce a zajištění přehledného pohybu zboží jsou věci, které nebyly pro podnikání ještě nikdy tak důležité jako nyní. Společnost Blume Global je díky svým špičkovým cloudovým řešením pro správu objednávek, TMS a viditelnosti v reálném čase lídrem v oblasti zajišťování multimodálních dodavatelských řetězců. Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat jak se společností Blume Global a jejím vedoucím týmem, tak i se společnostmi Apollo a EQT, abychom společně zajistili podporu Blume Global v další fázi jejího růstu."

Cíl společnosti Blume Global snížit hodnotu odpadu z globálních dodavatelských řetězců o 1 bilion dolarů, snížit emise uhlíku a demokratizovat technologie pro miliony malých a středních firem, které zajišťují fungování globálních dodavatelských řetězců, se v oboru těší velké podpoře. Platformu společnosti Blume Global používá více než 10 tisíc společností, včetně jedněch z největších přepravců, námořních dopravců, železniční přepravy a globálních speditérů.

Justin Korval, partner ve společnosti Apollo, řekl: „Společnost Blume Global poskytuje firmám kritická řešení v oblasti dodavatelského řetězce a logistiky, která hrají důležitou roli při vytváření udržitelnějšího globálního dodavatelského řetězce. Jsme rádi, že můžeme Pervindera a tým společnosti Blume Global podpořit při dalším rozšiřování podnikání a uvítat další investory z řad renomovaných společností, jako je Bridgepoint."

Výhradním agentem pro umístění byla v rámci této transakce pro Blume Global společnost J. P. Morgan Securities LLC, a společnost Cooley LLP jí posloužila jako právní poradce. Právní poradenství společnosti Bridgepoint zajistila společnost Sidley Austin LLP, a společnost Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP zajistila právní poradenství pro Apollo Funds.

O společnosti Blume Global

Poskytovatel technologií dodavatelského řetězce, společnost Blume Global, usiluje o likvidaci odpadu v hodnotě 1 bilionu dolarů, který produkuje globální dodavatelský řetězec, a docílit tak díky inovativním řešením pro realizaci a zlepšení viditelnosti logistiky zvýšení agility, spolehlivosti a udržitelnosti logistických procesů. Digitální platforma společnosti Blume přesahuje rámec stávajícího stavu řízení přepravy a umožňuje uživatelům rychle předvídat dopady narušení a reagovat na ně v reálném čase dříve, než drobné problémy přerostou v problémy velké. Společnost Blume Global disponuje jednou z nejrozsáhlejších sítí mezi poskytovateli logistických technologií s přímým napojením na námořní, letecké, železniční, balíkové, LTL a kamionové dopravce, která společně s jejími řešeními a oborovými daty za uplynulých 27 let nabízí zákazníkům informace nutné k maximalizaci výdajů na dopravu, zlepšení služeb zákazníkům a snížení emisí uhlíku.

O společnosti Bridgepoint

Společnost Bridgepoint Group PLC je světovým kótovaným lídrem v oblasti investic do soukromého kapitálu, který se zaměřuje na růst středního segmentu. Aktiva společnosti mají hodnotu 27 miliard eur a místně působí ve Spojených státech, v Evropě a v Číně. Specializujeme se na soukromý kapitál a soukromé úvěry a investujeme na mezinárodní úrovni do šesti hlavních odvětví – obchodních služeb, spotřebitelských služeb, finančních služeb, zdravotnictví a farmacie, pokročilého průmyslu a do technologií a médií.

O společnosti Apollo

Společnost Apollo je globálním správcem alternativních aktiv s vysokým růstem. Našim klientům se snažíme zajistit nadměrné výnosy v celém rozsahu spektra rizik a výnosů od investičního stupně až po soukromý kapitál se zaměřením na tři obchodní strategie: výnosovou, hybridní a oportunistickou. Prostřednictvím investičních aktivit v rámci naší plně integrované platformy naplňujeme potřeby našich klientů v oblasti důchodových příjmů a finančních výnosů a nabízíme inovativní kapitálová řešení pro podniky. Náš trpělivý, tvůrčí a znalý přístup k investování sbližuje naše klienty, podniky, do kterých investujeme, naše zaměstnance i komunity, na které máme vliv, abychom tak rozšiřovali nabídku příležitostí a dosahovali pozitivních výsledků. Ke 30. červnu 2021 společnost Apollo spravovala aktiva ve výši přibližně 472 miliard dolarů. Další informace najdete na stránkách www.apollo.com.

