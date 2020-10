BMC ostaa ComAroundin

Yritysoston myötä markkinoiden johtava tekoälyyn ja luonnollisen kielen käsittelyyn pohjautuva tiedonhallinta- ja itsepalveluratkaisu yhdistyy palkittuun BMC Helixiin, tavoitteena edistää tiedon lisäämisen ja jakamisen älykästä automatisointia.

HOUSTON, 14. lokakuuta 2020 /PRNewswire/ -- BMC, alansa globaali johtaja, joka on toimittanut yritysten digitaalista itsenäisyyttä edistäviä IT-ratkaisuja jo 40 vuoden ajan, ilmoitti tänään ostavansa ohjelmistoyritys ComAroundin. ComAround on globaali ohjelmistoyritys, joka auttaa kehittämään asiakaskokemusta itsepalveluratkaisujen sekä tekoälyyn ja luonnollisen kielen käsittelyyn pohjautuvien edistyneiden tiedonhallintateknologioiden avulla. BMC ja ComAround tulevat yhteistyössä hyödyntämään molempien yhtiöiden itsepalvelu-, IT-palvelunhallinta (ITSM)- ja tekoälyratkaisujen markkinajohtajuutta ja asiantuntemusta ja tarjoamaan luonnollisen kielen käsittelyyn pohjautuvia edistyneitä kontekstihaku- ja tiedonhallintakyvykkyyksiä. Yrityskaupan taloudellisia lukuja ei julkisteta.

ComAround Knowledge™ on pilvipohjainen, tekoälyä hyödyntävä tiedonhallintaohjelmisto, joka on suunniteltu itsepalvelu- ja tukityönkulkujen optimointiin ja erinomaisten agentti- ja asiakaskokemusten luomiseen useissa eri kanavissa. ComAround Knowledge tarjoaa oikean tiedon oikeaan aikaan syöttämällä tietoa keskusteluboteille ja virtuaalisille tukiavustajille ja järjestää yrityksen tiedon luotettavaksi resurssiksi asiakkaita, työntekijöitä ja tukiagentteja varten. Yhdistämällä sen palkittujen BMC Helix -keskustelubotti- ja BMC Helix ITSM -ratkaisujen kanssa BMC voi entisestään lisätä tukipalveluiden tehokkuutta, parantaa käyttökokemusta ja tarjota yrityksille ketteryyttä, asiakaskeskeisyyttä ja tietoja, joita yritys tarvitsee kehittyäkseen digitaalisesti itsenäiseksi organisaatioksi.

Reaaliaikaisesti kääntävä ComAround Knowledge™ sisältää tekstihakuominaisuuden, joka tulkitsee intuitiivisesti käyttäjän syötettä ja kielen analysaattoreita kontekstin ymmärtämiseksi ja tarjoaa mukautettuja tuloksia. ComAround Knowledge -ratkaisu on vahvistettu Knowledge-Centered Service (KCS®) v6 -normin mukaisesti, joka on alan korkein ja viimeisin standardi tietojenhallintamenetelmille. Ratkaisu tukee kääntämistä yli 100 kielellä, ja se on tällä hetkellä satojen organisaatioiden käytössä maailmanlaajuisesti.

"ComAroundin asiantuntemus tekoälyyn ja luonnollisen kielen käsittelyyn pohjautuvassa tiedonhallinnassa ja palkittu BMC Helix -palvelu- ja käyttökokonaisuus tarjoavat asiakkaille lyömättömän yhdistelmän ja parempia, houkuttelevia itsepalvelukokemuksia kaikissa kanavissa organisaationlaajuisesti", sanoo BMC:n tuotejohtaja Ali Siddiqui. "Yhdessä voimme tarjota organisaatioille tarvittavat työkalut, joiden avulla ne voivat toimittaa innovatiivisia itsepalveluratkaisuja ja ratkaista ongelmia välittömästi."

"Tämä on merkittävä virstanpylväs meille ComAroundilaisille, ja olemme innoissamme siirtyessämme osaksi BMC:tä," sanoo ComAroundin toimitusjohtaja Magnus Holmqvist. "Olemme asiantunteva ja tuotekeskeinen SaaS-yhtiö ja teemme joka päivä asiakkaidemme elämästä helpompaa ohjelmistojemme ja uuden, johtavan teknologian avulla. Tämä on meille tervetullut tilaisuus tehdä vielä enemmän ja saada tulevaisuudessa aikaan entistä suurempi jalanjälki osana BMC:tä."

BMC Helix -ratkaisu on ensimmäinen kattava pilvipohjainen palvelu- ja käyttöalusta, jonka avulla voi kartoittaa, seurata, huoltaa, korjata ja optimoida IT-ympäristöjä. Kattavan 360-asteen älykkyyden avulla se muuntaa tuntemattoman tunnetuksi ja tarjoaa ketteryyttä, asiakaskeskeisyyttä ja tietoja, joita yritys tarvitsee kehittyäkseen digitaalisesti itsenäiseksi organisaatioksi.

Tämän yritysoston myötä BMC kiihdyttää edelleen investointejaan innovaatioihin ja läpilyöntiteknologioihin. Tämä on yhtiön viides yritysosto kahdessa vuodessa.

Lisäresursseja:

Lue lisätietoja BMC Helix -ratkaisusta osoitteessa www.bmc.com/helix

Tapaa meidät virtuaalisesti BMC Exchange 2020 -tapahtumassa osoitteessa https://exchange.bmc.com/

Tietoja BMC:stä

Ytimestä pilveen ja pilven reunalle – BMC toimittaa ohjelmistoja ja palveluita, joiden avulla yli 10 000 globaalia asiakasta, mukaan lukien 84 % Forbes Global 100 -listan yrityksistä, voi menestyä matkallaan kohti digitaalisesti itsenäistä yritystä.

BMC, BMC-logo ja muut BMC:n tuotenimet ovat BMC Software, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta, rekisteröityjä tai odottavat rekisteröintiä Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa ja voivat olla rekisteröityjä tai odottaa rekisteröintiä muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. ©Copyright 2020 BMC Software, Inc.

Tietoja ComAroundista

ComAround on tiedonhallintaan ja itsepalveluun erikoistunut globaali ohjelmistoyritys. ComAround auttaa asiakaspalvelu- ja tukiorganisaatioita luomaan erinomaisia agentti- ja asiakaskokemuksia lisäämällä ja jakamalla tietoa eri kanavissa ComAround Knowledge Management -ohjelmistojen ja ComAroundin asiantuntemuksen avulla.

Toimituksen yhteystiedot:

Sheila Watson

BMC

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/364342/bmc_logo.jpg

Related Links

https://www.bmc.com



SOURCE BMC Software, Inc.