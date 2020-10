BMC overtager ComAround

Overtagelsen kombinerer en markedsførende AI, NLP-baseret løsning for kundskabsstyring og selvbetjening med den prisvindende BMC Helix-løsning for at fremme intelligent automatisering, når der skabes og deles viden

HOUSTON, 14. oktober 2020 /PRNewswire/ -- BMC, en førende global aktør i branchen, der i år fejrer 40 år med leverancer af it-løsninger til selvstændige digitale virksomheder (Autonomous Digital Enterprises), har i dag meddelt, at man overtager ComAround, en global softwarevirksomhed, der hjælper med transformere kundeoplevelser med selvbetjening, AI og NLP-baseret kundskabsstyringteknologi. Sammen vil BMC og ComAround bygge på deres respektive lederskab og ekspertiser inden for selvbetjening, ITSM og AI for at levere kompetence inden for NLP-baseret styring af fuldkontekst-søgninger. De økonomiske sider af handlen afsløres ikke.

ComAround Knowledge™ er en cloudbaseret AI kundskabsstyringssoftware, som er specifikt udformet til at optimere selvbetjenings- og supportflows og skabe fantastiske agent- og kundeoplevelser via et bredt udvalg af kanaler. ComAround Knowledge-løsningen leverer den rette information og forsyner chatbots og virtual support assistants og organiserer forretningsinformation til en troværdig ressource for kunder, ansatte og supportere. Sammen med den prisvindende BMC Helix Chatbot og BMC Helix ITSM-løsninger kan BMC yderligere øge effektiviteten i sin kundeservice og transformere den menneskelige oplevelse samt forsyne virksomheder med fleksibilitet, kundefokus og oplysninger, der skal handles på, for at blive en Autonomous Digital Enterprise.

Med oversættelse i realtid leverer ComAround Knowledge™ fuldtekstsøgninger, som intuitivt fortolker brugerens input, og sproganalytikere, der fanger den fulde kontekst, hvormed man kan levere personificerede resultater. Verificeret af Knowledge-Centered Service (KCS®) v6, den seneste og højeste branchestandard inden for kundskabsstyringsmetodologi, understøtter ComAround Knowledge-løsningen oversættelse af flere end 100 sprog og bruges aktuelt af hundredvis af organisationer over hele verden.

"ComAround's ekspertise inden for AI og NLP-baseret kundskabsstyring forsyner, sammen med den prisvindende BMC Helix portefølje af ydelser og drift kunderne med en uovervindelig kombination af videregående og inspirerende selvbetjeningsoplevelser i alle kanaler og gennem hele organisationen," siger Ali Siddiqui, Chief Product Officer hos BMC. "Sammen kan vi tilbyde organisationer de redskaber, de behøver, for at kunne levere innovative selvbetjeningsløsninger og løse problemer med det samme."

"Dette er en vigtig milepæl for os hos ComAround og vi er utrolig glade for at blive en del af BMC," siger Magnus Holmqvist, adm. direktør hos ComAround. "Som en specialiseret og produktorienteret SaaS-virksomhed, der gør hver eneste dag lettere for vores kunder med hjælp af vores software og ny, førende teknologi, byder vi chancen for at række ud og sætte et endnu større aftryk velkommen som en del af BMC i fremtiden."

BMC Helix-løsningen er den første slut-til-slut, cloudbaserede, ydelses- og driftplatform, der opdager, overvåger, servicerer, udbedrer og optimerer it-landskaber. Understøttet af 360-graders gennemstrømmende intelligens med henblik på at gøre ubekendte til bekendte, leverer BMX Helix-løsningen fleksibiliteten, kundefokusset og kundskab, der skal handles på, som en Autonomous Digital Enterprise har brug for.

Med denne overtagelse fortsætter BMC med at accelerere sit fokus mod investeringer i innovation og disruptive teknologier. Dette er virksomhedens femte opkøb i løbet af to år.

Om BMC

Fra kerne til sky til kant leverer BMC den software og de ydelser, som gør over 10.000 globale kunder, herunder 84 % af Forbes Global 100, i stand til at vokse og trives på deres udvikling mod at blive en Autonomous Digital Enterprise.

BMC, BMC's logo og BMC's andre produktnavne tilhører udelukkende BMC Software, Inc. eller beslægtede virksomheder, er registreret eller under registrering hos U.S. Patent and Trademark Office og kan være registreret eller under registrering i andre lande. Alle andre varemærker eller registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. ©Copyright 2020 BMC Software, Inc.

Om ComAround

ComAround er en global softwarevirksomhed, der specialiserer sig i kundskabsstyring og selvbetjening ComAround hjælper kundeservice- og supportorganisationer med at skabe en fantastisk oplevelse for agent og kunde ved at skabe og dele viden på tværs af kanaler ved hjælp af ComAround Knowledge Management software og ComArounds expertise.

