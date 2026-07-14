Le concert BML2026 rassemble une prestigieuse sélection des principales franchises de jeux vidéo de style anime en Chine

Un pic d'audience de 45 millions de téléspectateurs en direct pour ce concert historique

SHANGHAI, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le BILIBILI MACRO LINK-PLAY! 2026 (BML2026), concert en direct de Bilibili ciblant la communauté ACGN (animation, bande dessinée, jeu et ranobé) et premier événement à réunir les plus grandes franchises chinoises de jeux vidéo de style anime sur une même scène, s'est achevé le 12 juillet à la Hong Arena (hall est) du Centre national d'exposition et de congrès (Shanghai).

Né de la culture communautaire de Bilibili, le BML s'est développé au cours des 14 dernières années pour devenir l'un des principaux concerts ACGN de Chine. L'édition de cette année a vu le lancement d'une nouvelle initiative, « BML-PLAY! », consacrée aux jeux vidéo chinois de style anime autour des titres phares Honkai: Star Rail, Azur Lane, Zenless Zone Zero, Wuthering Waves, Arknights, Arknights: Endfield et Genshin Impact.

Cet événement a marqué une étape importante et exceptionnelle pour le secteur du jeu vidéo. Sur un marché où les franchises de jeux ACGN ont traditionnellement su se constituer leurs propres communautés de passionnés, le BML2026 a été le premier concert à les rassembler toutes sur une même scène. Au-delà de leurs rivalités commerciales, les éditeurs participants ont uni leurs forces lors du BML2026 pour organiser un événement sans précédent destiné aux amateurs de jeux vidéo inspirés des animes.

Le BML2026 a également suscité un immense engouement au sein des communautés de joueurs. Plus de 110 000 personnes s'étaient préinscrites sur Bilibili avant l'ouverture des ventes, et les billets se sont vendus en un clin d'œil.

Le concert a été diffusé en direct le 12 juillet sur le compte officiel de Bilibili, atteignant une audience maximale de 45 millions de téléspectateurs. Intitulé « LINK START! », le final consistait en une suite symphonique composée de morceaux emblématiques issus des sept jeux mis à l'honneur, répartis en quatre chapitres thématiques. Le spectacle a suscité un accueil enthousiaste, des membres du public s'exclamant notamment : « Je ne m'attendais pas à ce que ces morceaux s'enchaînent aussi harmonieusement » ou « Le clou du spectacle : tous les jeux étaient représentés sur la même scène. »

Au cours des 14 dernières années, le BML n'a cessé d'étendre son influence et de renforcer ses liens avec la communauté ACGN. Son succès continu témoigne de l'attrait durable que suscite le rassemblement du public autour de la musique et de passions communes : une expérience en direct irremplaçable. Par ailleurs, les productions en direct de qualité constituent désormais pour les franchises ACGN un moyen considérable d'élargir leur audience et de créer de la valeur au-delà de leur contenu d'origine. Alors que le secteur ACGN continue d'explorer divers modèles économiques, le BML propose un modèle durable qui mérite qu'on s'y intéresse à long terme.