BNP Paribas et Clearwater Analytics annoncent une collaboration stratégique pour une solution combinée de comptabilité des investissements et de conservation de titres

BOISE, Idaho, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), solution nativement Saas de gestion des investissements, de comptabilité et de reporting, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec le Métier Securities Services de BNP Paribas, l'un des leaders mondiaux des services Titres avec 11 133 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2 303 milliards d'euros d'actifs administrés 1. Ce partenariat permet à BNP Paribas de proposer une solution de comptabilité et de reporting des investissements, opérée par Clearwater Analytics, conjointement aux services de conservation de la banque.

Cette collaboration renforcée permet de couvrir et simplifier l'intégralité du cycle d'investissement, des investisseurs institutionnels opérant dans l'un des 90 marchés couverts par le Métier Securities Services de BNP Paribas. La mutuelle française INTERIALE bénéficie déjà de cette offre combinée.

"Les Asset Owners utilisent aujourd'hui des systèmes anciens difficiles à maintenir. Il est temps pour eux de basculer vers des offres modernes de pointe, dont l'impact sur le rendement et les équipes sera positif et mesurable," a déclaré Arnaud Claudon, Head of the Asset Managers and Asset Owners Client Lines, Securities Services chez BNP Paribas. "Nous sommes ravis de ce partenariat avec Clearwater, qui nous permet d'offrir des solutions complètes et robustes, combinant services bancaires et non-bancaires, dédiées à nos clients institutionnels. Cela s'intègre dans notre stratégie consistant à complémenter notre offre, grâce à des prestataires spécialisés de premier rang."

La solution Clearwater accompagne les assureurs en simplifiant la gestion de leurs données d'investissement, de leur comptabilité des actifs et de leur reporting. Clearwater collecte, agrège et réconcilie l'ensemble des données d'investissement (données de trading, de contreparties, de marchés, de référentiels et celles des dépositaires) permettant notamment une prise de décision immédiate. Avec des équipes de support client présentes sur tous les continents, Clearwater propose une mise en œuvre rapide et un service sur mesure à tous ses clients.

"En collaborant avec BNP Paribas, nous proposons une rampe de lancement idéale qui permettra aux institutionnels d'accélérer leur croissance et leurs opportunités commerciales," déclare Gayatri Raman, en charge des activités commerciales en Europe chez Clearwater. "Notre solution, adoptée par plus de 800 institutionnels, maintes fois récompensée, combine technologie et service en révolutionnant la gestion des investissements. Avec BNP Paribas, nous avons l'ambition de proposer celle-ci sur nos principaux marchés."

À propos de Securities Services chez BNP Paribas

Le Métier Securities Services de BNP Paribas est l'un des leaders mondiaux des services Titres. Il propose des solutions intégrées à l'ensemble des acteurs du cycle d'investissement, intermédiaires financiers, investisseurs institutionnels, grandes entreprises et émetteurs. Avec une couverture sur plus de 90 marchés, la banque accompagne ses clients partout dans le monde et leur offre un service unifié sur toutes les classes d'actifs.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics est une solution SaaS de premier plan pour l'agrégation, le rapprochement, la comptabilité, la conformité, le risque, la performance et le reporting. Chaque jour, la solution Clearwater gère plus de 6 000 milliards d'euros d'actifs pour des clients tels que des assureurs de premier plan, des gestionnaires d'actifs, des corporates, des fonds de pension, des gouvernements et des organisations à but non lucratif – en les aidant à tirer le meilleur parti des données d'investissements grâce à une offre utilisée par plus de 1 200 clients dans le monde. Plus d'informations sur Clearwater sont disponibles sur clearwateranalytics.com, LinkedIn et Twitter.

1 Au 31/12/2022.

