BNY Mellon s'associe à la Fondation Linux pour promouvoir les solutions d'analyse et de données climatiques à code source ouvert

SAN FRANCISCO, 12 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, OS-Climate a annoncé que BNY Mellon a rejoint sa communauté en pleine expansion d'entreprises Fortune 500 et de sociétés de services financiers qui construisent ensemble une plateforme publique de données ouvertes et d'outils de prise de décision à code source ouvert pour accélérer la transition mondiale vers le projet Zéro émission.

« BNY Mellon s'est engagé à utiliser sa portée, son influence sur le marché et ses ressources pour répondre aux questions ESG mondiales urgentes, et une partie de cela consiste à habiliter et à permettre aux clients et aux investisseurs d'intégrer les facteurs liés au climat et aux ESG dans leurs processus décisionnels. Pour ce faire, nous voulons les équiper de données et d'outils clairs et transparents qui permettent à la fois d'orienter les futurs investissements ESG et d'améliorer et d'optimiser en permanence l'efficacité des mesures ESG. S'engager dans une collaboration ouverte par le biais d'OS-Climate offre un moyen unique et puissant pour atteindre nos objectifs et créer un impact à grande échelle », a déclaré Todd Gibbons, PDG de BNY Mellon.

OS-Climate est une organisation à but non lucratif dirigée par ses membres et hébergée par la Fondation Linux, le plus grand hôte d'initiatives de logiciels libres au monde. Le nombre de membres a plus que triplé depuis septembre 2020. BNY Mellon rejoint Airbus et EY en tant que nouveaux membres.

Le 8 novembre, lors de la COP26, OS-Climate a présenté son prototype de Data Commons et ses outils à code source ouvert pour aligner les portefeuilles financiers et d'investissement sur les objectifs climatiques, et pour l'analyse de scénarios de vulnérabilité aux risques physiques. L'événement d'une demi-journée a réuni le président de BNY Mellon International, Hani Kablawi, la Vice-présidente exécutive d'Airbus, Catherine Jestin, et d'autres leaders du monde de la finance, des affaires, de la science et de la politique.

« Le coût et la complexité des données et des analyses pour la finance alignée sur le climat nécessitent une collaboration systématique et un partage des ressources entre des centaines d'utilisateurs et de contributeurs », a déclaré Truman Semans, Directeur exécutif d'OS-Climate. « Nous sommes ravis que BNY Mellon contribue à diriger cette collaboration par le biais d'OS-Climate, permettant aux investisseurs, aux banques, aux régulateurs, aux entreprises et à la société civile de fournir des solutions climatiques avec plus de rapidité et d'innovation que ce qu'une organisation seule pourrait réaliser. »

En utilisant l'approche communautaire à code source ouvert qui a permis une innovation révolutionnaire dans les sciences de la vie et la technologie, OS-Climate s'appuiera sur les structures de gouvernance, de licence et de collaboration de la Fondation Linux pour coordonner efficacement le développement de données et d'outils climatiques parmi un large éventail de parties prenantes.

Grâce à BNY Mellon, qui détient 45,3 mille milliards de dollars d'actifs en garde et/ou en administration, et 2,3 mille milliards de dollars d'actifs sous gestion, les données et les outils d'OS-Climate atteindront un vaste réseau de décideurs financiers dans le monde entier une fois qu'ils auront été affinés et testés pour répondre aux exigences rigoureuses de BNY Mellon.

