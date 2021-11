BNY Mellon sluit zich aan bij de Linux Foundation om open-source klimaatgegevens en analyseoplossingen te bevorderen

SAN FRANCISCO, 12 november 2021 /PRNewswire/-- Vandaag heeft OS-Climate verkondigd dat BNY Mellon zich heeft aangesloten bij zijn snelgroeiende community van Fortune 500-bedrijven en financiële dienstverleners, die gezamenlijk een openbaar platform van open data en open-source-besluitvormingstools vormen om de wereldwijde transitie naar Net Zero te versnellen.

"BNY Mellon wil zijn bereik, invloed op de markt en middelen gebruiken om dringende wereldwijde ESG-kwesties aan te pakken en een deel daarvan betreft klanten en beleggers in staat te stellen, klimaat- en ESG-factoren in hun besluitvormingsproces te integreren. Daartoe willen wij hen uitrusten met duidelijke en transparante gegevens en instrumenten, die zowel richting geven aan toekomstige ESG-beleggingen als de doeltreffendheid van ESG-metriek voortdurend verbeteren en optimaliseren. Het aangaan van een open samenwerking via OS-Climate biedt een uniek en krachtig middel om onze doelen te bereiken en een grootschalige impact te creëren," aldus Todd Gibbons, CEO van BNY Mellon.

OS-Climate is een door leden gedreven non-profitorganisatie, ondergebracht bij de Linux Foundation, de belangrijkste mondiale host van open-source-initiatieven. Het lidmaatschap is sinds september 2020 meer dan verdrievoudigd. BNY Mellon sluit zich aan bij Airbus en EY als nieuwste leden.

Op 8 november presenteerde OS-Climate zijn prototype Data Commons en open-source-tools om financiële en beleggingsportefeuilles af te stemmen op klimaatdoelen en om de kwetsbaarheid van fysieke risico's te analyseren. Aan het halfdaagse evenement werd deelgenomen door de voorzitter van BNY Mellon International Hani Kablawi, Catherine Jestin, Executive Vice President van Airbus, evenals andere leiders en beleidsmakers uit de financiële wereld, het bedrijfsleven, de wetenschap.

"De kosten en complexiteit van data en analyses voor klimaatgerichte financiering vragen om een systematische samenwerking en het delen van middelen tussen honderden gebruikers en contribuanten," aldus Truman Semans, directeur van OS-climate."We zijn erg blij dat BNY Mellon gaat helpen deze samenwerking door middel van OS-Climate te leiden, zodat investeerders, banken, toezichthouders, bedrijven en het maatschappelijk middenveld klimaatoplossingen kunnen leveren met meer snelheid en innovatie dan de organisaties individueel zelf kunnen bereiken."

Met behulp van de op de gemeenschappelijke open-source-aanpak, die baanbrekende innovatie op het gebied van biowetenschappen en technologie mogelijk heeft gemaakt, zal OS-Climate de governance-, licentiëring- en samenwerkingsstructuren van de Linux Foundation inzetten, om klimaatgegevens en de ontwikkeling van hulpmiddelen door een breed scala aan belanghebbenden efficiënt te coördineren.

Via BNY Mellon, dat met 45,3 biljoen dollar aan activa in bewaring en/of onder beheer heeft en nog eens 2,3 biljoen dollar aan beheerde activa, zullen OS-Climate-gegevens en -tools een uitgebreid netwerk van wereldwijde financiële beslissers bereiken, zodra ze zijn verfijnd en getest om te voldoen aan de strenge eisen van BNY Mellon.

De in 2000 opgerichte Linux Foundation wordt ondersteund door meer dan 1000 leden en is 's werelds toonaangevende thuisbasis voor samenwerking op het gebied van open source-software, open standaarden, open data en open hardware. De projecten van de Linux Foundation, waaronder Linux, Kubernetes, Node.js en andere, zijn essentieel voor de mondiale infrastructuur. De methodologie van de Linux Foundation richt zich op het toepassen van best practices en het inspelen op de behoeften van deelnemers, gebruikers en leveranciers van oplossingen om duurzame modellen te creëren voor een open samenwerking. Voor meer informatie, bezoek ons op linuxfoundation.org.

De Linux Foundation heeft gedeponeerde handelsmerken en maakt gebruik van handelsmerken. Kijk voor een lijst van handelsmerken van de Linux Foundation op de pagina over het gebruik van handelsmerken: www.linuxfoundation.org/trademark-usage . Linux is een gedeponeerd handelsmerk van Linus Torvalds.

