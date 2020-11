BOE dévoile le premier écran UHD AMQLED de 55 pouces au monde

PÉKIN, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- BOE Technology Group Co., Ltd. (BOE) a récemment mis sur le marché son écran 4K de 55 pouces à matrice active à diodes électroluminescentes à boîtes quantiques (AMQLED), le premier de ce type au monde. Il s'agit d'une autre étape importante que le fabricant d'écrans a franchie dans le domaine des boîtes quantiques électroluminescentes, suite au lancement de sa technologie de diode électroluminescente quantique à haute résolution (QLED) au début de cette année.

L'écran UHD AMQLED de 55 pouces de la BOE

La technologie des boîtes quantiques a réussi à se frayer un chemin parmi les écrans, notamment l'unité de rétroéclairage à boîtes quantiques photoluminescentes (QD-BLU) et l'AMQLED électroluminescent. Les écrans AMQLED ne nécessitent pas de rétroéclairage, au contraire, les boîtes quantiques peuvent elles-mêmes émettre de la lumière lorsqu'elles sont stimulées par le courant. Les écrans AMQLED présentent de nombreux avantages tels que l'autoémission, un large spectre de couleurs et une longue durée de vie, ce qui illustre la tendance dans le développement des écrans à boîtes quantiques. En outre, la recherche et le développement des produits et de la technologie d'impression de boîtes quantiques de grande taille sont au centre des préoccupations de l'industrie.

Grâce à l'innovation technologique, la BOE a réalisé des avancées majeures en matière d'uniformité et de stabilité lors de l'impression de boîtes quantiques de grande taille. Basé sur sa technologie de pointe de boîtes quantiques électroluminescentes, le tout premier écran 4K AMQLED de 55 pouces de BOE présente une résolution de 3840 x 2160, une gamme de couleurs de 119 % NTSC et un rapport de contraste de 1 000 000/1, ce qui ouvre de larges perspectives d'application dans le domaine des écrans de grande taille.

BOE est un acteur mondial majeur dans le domaine de la recherche et du développement de l'électroluminescence à boîtes quantiques. En 2017, BOE a lancé des prototypes AMQLED de 5 et 14 pouces fabriqués par impression à jet d'encre, qui ont remporté le prix « Best in Show » lors de la Display Week 2017 de la Society for Information Display (SID). En tant que leader mondial du secteur des écrans semi-conducteurs, BOE suit de près les technologies d'affichage d'avant-garde et s'engage à contribuer à des myriades de scénarios avec ses produits et solutions d'affichage novateurs, offrant ainsi aux utilisateurs les meilleures expériences visuelles.

