BOE presenta la primera pantalla mundial de 55 pulgadas UHD AMQLED

PEKÍN, 19 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- BOE Technology Group Co., Ltd. (BOE) ha lanzado recientemente su pantalla de 55 pulgadas de diodos emisores de luz cuánticos de matriz activa (AMQLED), el primero de su clase en todo el mundo. Esto supone otro hito conseguido por la pantalla en el campo de los puntos de cuánticos electroluminiscentes tras el lanzamiento de su tecnología de diodos emisores de luz de puntos cuánticos de alta resolución (QLED) a principios de año.

Pantalla UHD AMQLED de 55 pulgadas de BOE

La tecnología de puntos cuánticos se ha hecho un camino dentro de los productos de pantalla, incluyendo la unidad de iluminación trasera basada en puntos cuánticos fotoluminiscentes (QD-BLU) y electroluminiscente AMQLED. Las pantallas AMQLED no necesitan de iluminación trasera; en su lugar, los puntos cuánticos pueden emitir luz por ellos mismos cuando son estimulados por una corriente. Las pantallas AMQLED presentan varias ventajas, como la auto-emisión, una amplia gama de colores y una larga duración, representando una tendencia de desarrollo de pantallas de puntos cuánticos. De forma adicional, la I+D de la tecnología de impresión de grandes puntos cuánticos y sus productos son un foco de atención dentro de la industria.

A través de la innovación tecnológica, BOE ha llevado a cabo importantes revoluciones en la uniformidad y estabilidad en la impresión de puntos cuánticos de gran tamaño. Basándose en la tecnología de puntos cuánticos electroluminiscente revolucionaria, la primera pantalla de 55 pulgadas 4K AMQLED de BOE dispone de una resolución de 3840×2160, una gama de colores de un 119% NTSC, además de una media de contraste de 1.000.000:1, disponiendo de un amplio prospecto de aplicaciones en el campo de las pantallas de gran tamaño.

BOE es un desarrollador mundial líder en el campo de la investigación electroluminiscente de puntos cuánticos y su desarrollo. En el año 2017 BOE lanzó los prototipos de 5 y 14 pulgadas AMQLED fabricados en impresión de tinta, ganando el premio Best in Show en la 2017 SID Display Week. Como líder mundial en la industria de los semiconductores, BOE estudia de cercal as tecnologías de pantallas de frontera, estando comprometido a llevar sus productos de pantalla innovadores y soluciones a multitud de escenarios, desplegando así las mejores experiencias visuales para los usuarios.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274424/image_836030_24376813_Logo.jpg

SOURCE BOE Technology Group Co., Ltd.