Boehringer Ingelheim choisit Veeva Vault CRM

BARCELONE, Espagne, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que Boehringer Ingelheim est la dernière société biopharmaceutique du top 20 mondial à avoir adopté Veeva Vault CRM.

« Nous sommes ravis de mettre notre recherche innovante au service des patients du monde entier en lançant jusqu'à 25 nouveaux traitements d'ici à 2030. Veeva constitue notre norme mondiale en matière de CRM depuis de nombreuses années, et nous sommes impatients de renforcer notre partenariat fructueux et de contribuer à façonner l'avenir des sciences de la vie en choisissant Veeva Vault CRM », a déclaré Uday Bose, responsable de l'excellence de l'expérience client au niveau mondial et de la direction des affaires chez Boehringer Ingelheim. « Avec Veeva, nous partageons l'objectif d'offrir des expériences client exceptionnelles et notre collaboration continue promet d'aider à transformer les opérations commerciales pour accélérer les processus de lancement et favoriser un engagement hautement personnalisé. »

Boehringer Ingelheim cherche à développer ses solutions existantes Veeva Commercial Cloud et ses plateformes One Medicine et Amplify, qui relient les processus de développement et les données sur Veeva Development Cloud.

« Boehringer Ingelheim adopte une approche tournée vers l'avenir pour unifier sa technologie et son paysage de données afin de fournir rapidement des thérapies qui améliorent la santé humaine et animale », a déclaré Tom Schwenger, président et responsable de la clientèle chez Veeva. « Je suis ravi de voir notre partenariat de longue date se développer avec ce passage à Veeva Vault CRM. »

Boehringer Ingelheim participera au discours d'ouverture du Veeva Commercial Summit Europe, en expliquant comment Vault CRM est un élément clé de l'agilité commerciale, de l'innovation et de la différenciation futures.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et la réussite client, Veeva sert plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, veuillez consulter veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes décrits dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2024, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 36 et 37), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

