Boehringer Ingelheim s'associe à Veeva pour faire progresser ses opérations cliniques et réglementaires dans le domaine de la santé animale

Le leader mondial de la santé animale adopte Veeva Vault Clinical et Veeva Vault RIM pour une efficacité, une visibilité et une vitesse accrues

BARCELONE, Espagne, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Boehringer Ingelheim a sélectionné les applications Veeva Vault Clinical et Veeva Vault RIM comme base de sa technologie pour la gestion clinique et réglementaire de sa division Santé animale. En adoptant des applications unifiées sur une plateforme unique, Boehringer Ingelheim peut rationaliser l'exécution clinique afin d'accélérer le développement de nouveaux médicaments qui aident les animaux à vivre une vie plus saine et plus heureuse.

« Les applications Veeva Vault Clinical et Veeva Vault RIM nous aideront à améliorer l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble des fonctions tout en donnant des informations pour la prise de décision axée sur les données, a déclaré Marcus Gravendyck, responsable des affaires réglementaires mondiales et de la pharmacovigilance, Santé animale chez Boehringer Ingelheim. Cela nous permettra d'exécuter et d'innover plus rapidement pour améliorer la vie des animaux. »

Boehringer Ingelheim utilisera Veeva Vault CTMS dans son unité commerciale de santé animale pour gérer et surveiller les essais et Veeva Vault eTMF pour la préparation, la visibilité et le contrôle en temps réel des inspections. La société utilisera également les applications Vault RIM, notamment Veeva Vault Registrations, Veeva Vault Submissions et Veeva Vault Submissions Archive pour les processus réglementaires avancés. La connexion de ces applications sur une plateforme cloud unique permettra un accès en temps réel aux données et un échange d'informations transparent.

« Boehringer Ingelheim stimule l'innovation pour accélérer le développement de nouveaux traitements pour les animaux, a déclaré Thomas Reith, vice-président de l'entreprise pour la recherche informatique, le développement et la médecine chez Boehringer Ingelheim. En mettant en place une base centralisée et numérique avec Veeva, nous pouvons offrir une meilleure expérience utilisateur à nos équipes, ainsi que des processus allégés et de bout en bout pour plus de rapidité et d'agilité. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Boehringer Ingelheim dans le domaine de la santé animale pour simplifier leurs processus de développement clinique et de réglementation, a déclaré Stefan Jahnecke, vice-président de la stratégie de santé animale chez Veeva. Veeva Vault Clinical et Veeva Vault RIM aideront Boehringer Ingelheim à améliorer l'intégrité des données et à fournir la visibilité nécessaire pour s'adapter rapidement à l'évolution des exigences commerciales. »

Vault Clinical et Vault RIM font partie de Veeva Development Cloud, la base technologique pour le développement de produits cliniques, réglementaires, de qualité et de sécurité. Pour en savoir plus, visitez veeva.com/eu/DevelopmentCloud.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur veeva.com/eu.

