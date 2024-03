Boels Rental erwirbt Riwal

Gemeinsam größere Höhen erreichen

SITTARD, Niederlande, 11. März 2024 /PRNewswire/ -- Boels Rental, ein führendes Unternehmen in der Vermietungsbranche, gibt mit Stolz die voraussichtliche Übernahme von Riwal bekannt, einem renommierten Unternehmen mit einer reichen Geschichte und Erfahrung im Bereich Hubarbeitsbühnen (AWP). Der Abschluss der Übernahme unterliegt der Erfüllung bestimmter üblicher Bedingungen, zu denen u.a. die Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden gehört. Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit der ehrgeizigen Wachstumsstrategie von Boels Rental, die darauf abzielt, der bevorzugte Vermietungspartner in Europa zu werden, die Präsenz in bestehenden Märkten zu festigen, in neue Gebiete zu expandieren und die AWP-Flotte zu erweitern.

Strategische Anpassung und Marktexpansion

Boels und Riwal haben beide eine starke Marktposition auf ihren jeweiligen Märkten. In europäischen Regionen, in denen sich die Präsenz überschneidet, werden Boels und Riwal ihre Erfahrungen und Ressourcen gemeinsam nutzen. Die geplante Übernahme öffnet aber auch die Türen zu neuen Märkten wie Spanien und Frankreich. Während Boels auf ein dichtes europäisches Netz zurückgreifen kann, ist Riwal mit Niederlassungen unter anderem in Indien und Katar weltweit präsent. Nach der Integration wird Boels aufgrund der größeren geografischen Präsenz und der starken Basis der allgemeinen Vermietung, die durch spezialisierte Vermietungsabteilungen ergänzt wird, für erhebliches Wachstum und Rentabilität positioniert sein.

Erweiterung der AWP-Flotte und des Fachwissens

Riwals Fachwissen im Bereich AWPs erweitert die Produkt- und Servicepalette von Boels um eine neue Dimension. Da mehr als 60 % der Riwal-Flotte bereits elektrifiziert sind, steht die Übernahme im Einklang mit Boels' Engagement für Nachhaltigkeit. "Mit einer kombinierten Flotte von über 55.000 AWPs und zusätzlichen Fachkenntnissen und Dienstleistungen sind wir zuversichtlich, die höchsten Kundenstandards zu erfüllen. So können wir unseren Kunden einen unvergleichlichen Kundenservice bieten", sagt Pierre Boels, CEO von Boels.

Großartige Übereinstimmung von Erbe und DNA

Riwal und Boels stimmen in Erbe und DNA sehr gut überein. Boels, seit 1977, und Riwal, seit 1968, haben eine lange und renommierte Geschichte in der Vermietungsbranche. Mit einem gemeinsamen unternehmerischen und familiären Geist erzielten beide Unternehmen im Laufe der Jahre ein starkes Wachstum. Der gemeinsame Nenner ist die Konzentration auf qualitativ hochwertige Ausrüstung und hervorragenden Kundenservice auf sichere und nachhaltige Weise. Die Übernahme bringt auch zwei Unternehmen zusammen, die dieselben Überzeugungen und Arbeitsweisen teilen, und bietet den Mitarbeitern spannende Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der persönlichen Weiterentwicklung, wodurch Boels zu einem noch besseren Arbeitsplatz wird. "Die strategische Übereinstimmung zwischen Boels und Riwal ist aus kultureller und geografischer Sicht sowie in Bezug auf die Wachstumschancen tadellos. Die Übernahme ist ein Beweis für die Stärke und Qualität unserer Arbeit bei Riwal und Manlift." Sagt Pedro Torres, CEO von Riwal.

Eine Plattform für Wachstum

Die geplante Übernahme verschafft Boels eine größere Größe und Finanzkraft, die für die Bewältigung der Herausforderungen des Marktes und der wirtschaftlichen Volatilität von entscheidender Bedeutung sind. Riwal fügt der Gruppe einen Umsatz von rund EUR 310 Mio. hinzu, der in 65 Niederlassungen von fast 1200 fachkundigen Mitarbeitern erwirtschaftet wird. Dies schafft ein sehr starkes Fundament und ein dichtes Netz in 27 Ländern mit fast 830 Filialen. Mit einem kombinierten Flottenwert von EUR 3,6 Mrd. und einer umfassenden, fachkundigen Belegschaft ist Boels für nachhaltiges Wachstum gerüstet.

Gemeinsam größere Höhen erreichen

Mit der Übernahme von Riwal stärkt Boels nicht nur seine Marktposition und sein AWP-Portfolio, sondern unterstreicht auch sein Engagement für Kundenzufriedenheit, Innovation und Nachhaltigkeit. Das erweiterte Filialnetz ermöglicht einen schnellen Transport zu jeder Baustelle, um die Kunden bei der Stange zu halten, während benutzerfreundliche Online-Plattformen eine schnelle und einfache Bestellung und Abwicklung gewährleisten. In Kombination mit dem umfangreichen Wissen und der Erfahrung der Riwal-Mitarbeiter mit AWPs ist Boels bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und zu noch größeren Höhen aufzusteigen.

Über Boels Rental:

Boels Rental ist eines der führenden Vermietungsunternehmen in Europa. Mit seinem breit gefächerten Angebot von 860.000 Mietartikeln und Spezialisierungen bietet Boels für jeden Kunden eine passende Mietlösung. Mit den neuesten und innovativsten Maschinen und einem ausgezeichneten Service übertrifft Boels die Erwartungen eines jeden Kunden. Sie tun dies über ein dichtes internationales Netz von mehr als 764 Filialen in 18 Ländern. Boels beschäftigt rund 7.300 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 1,55 Mrd. €. Mit seinem jungen Fuhrpark, einer breiten Palette an emissionsfreien Maschinen und kurzen Transportwegen hilft Boels seinen Kunden, nachhaltiger und erfolgreicher zu bauen.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung der Übernahme hat das Unternehmen eine Überbrückungsfazilität in Höhe von 200 Millionen Euro mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, die zu gegebener Zeit durch langfristige Verbindlichkeiten refinanziert werden soll.

Über Riwal:

Riwal ist seit 1968 auf sicheres und effizientes Arbeiten in der Höhe spezialisiert. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Unternehmen zu einem AWP-Spezialisten für zahlreiche Branchen entwickelt. Riwal ist in 14 verschiedenen Ländern tätig, hat 65 Niederlassungen mit fast 1.200 Mitarbeitern und verfügt über eine Mietflotte von ca. 20.000 Maschinen. Neben der Vermietung, der Wartung und dem Verkauf von Arbeitsbühnen, Teleskopladern und Gabelstaplern bietet Riwal auch erstklassige Ersatzteile und technische Dienstleistungen für Maschinen an und verfügt über eigene Schulungszentren.

