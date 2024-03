Boels Rental fait l'acquisition de Riwal

Aller plus haut ensemble

SITTARD, Pays-Bas, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Boels Rental renforce sa position avec l'acquisition future de Riwal

Boels Rental, éminent acteur de l'industrie de la location, est heureux d'annoncer la concrétisation d'un accord portant sur l'acquisition future de Riwal, une entreprise renommée pour son expertise dans le domaine des plateformes de travail. La réalisation de cette acquisition est soumise à la satisfaction de plusieurs conditions usuelles, parmi lesquelles diverses approbations par les autorités de concurrence compétentes. Cette démarche stratégique cadre avec l'ambitieuse stratégie de croissance de Boels, dont l'objectif est de devenir le partenaire de référence pour la location en Europe, de solidifier sa présence sur les marchés existants, de s'ancrer sur de nouveaux territoires et de développer sa flotte de plateformes de travail.

Concordance stratégique et expansion du marché

Boels et Riwal, ce sont deux entreprises qui occupent une solide place sur leurs marchés respectifs. Dans les régions européennes où cette présence se chevauche, Boels et Riwal profiteront d'une symbiose de l'expérience et des ressources. Cette acquisition à venir offre en outre un accès à de nouveaux marchés, comme la France et l'Espagne. Alors que Boels peut compter sur un réseau européen dense, Riwals'étend dans le monde entier, avec des filiales en Inde et au Quatar, entre autres. Après l'intégration, le groupe Boels se positionnera de manière à permettre la croissance et la rentabilité grâce à la présence géographique étendue et de solides fondations dans le monde de la location généraliste, complétées par des divisions spécialisées.

Extension de la flotte de plateformes de travail et de l'expertise

L'expertise de Riwal en matière de plateformes de travail apporte une dimension nouvelle à la gamme de produits et de services de Boels. Près de 60 % de la flotte de Riwal étant déjà électrique, cette acquisition cadre en outre parfaitement avec l'engagement envers la durabilité de Boels. « Avec une flotte combinée de plus de 55 000 plateformes de travail, l'expertise et les services, nous sommes assurés de satisfaire les exigences les plus strictes de nos clients. Nous pouvons de la sorte fournir un service à la clientèle inégalé, et permettre à nos clients de poursuivre sur leur lancée », déclare Pierre Boels, CEO du Boels.

Une parfaite concordance en termes d'héritage et d'ADN

Riwal et le groupe Boels s'harmonisent bien en termes d'héritage et d'ADN. Boels (depuis 1977) et Riwal (depuis 1968), ont une belle et longue histoire dans l'industrie de la location d'équipements. Ces deux entreprises ont affiché, grâce à un esprit à la fois entrepreneurial et familial, une belle croissance au fil des ans. Leur dénominateur commun est l'importance accordée à des équipements de grande qualité et à l'excellence du service à la clientèle, le tout de manière sûre et durable. Cette fusion va en outre réunir deux entreprises qui partagent les mêmes convictions et façons de travailler, proposant à leurs collaborateurs des opportunités de collaboration et d'épanouissement personnel inégalées. Nul doute que le groupe Boels sera une entreprise où il fera vraiment bon travailler. « L'adéquation stratégique entre Boels et Riwal est parfaite d'un point de vue culturel, géographique et en termes d'opportunités de croissance. Cette acquisition illustre la force et la qualité de notre travail chez Riwal et Manlift. » Pedro Torres – CEO de Riwal.

Une plateforme pour la croissance

Cette acquisition future positionne le groupe Boels pour un accroissement d'échelle et une force financière, ce qui crucial en cette ère de défis commerciaux et de volatilité économique. Riwal apporte au groupe un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros réalisé par 65 filiales employant près de 1 200 collaborateurs experts. Cela constitue une base très solide et tisse un réseau dense dans 27 pays, avec près de 830 filiales. Avec une valeur de 3,6 milliards d'euros pour la flotte combinée et une main-d'œuvre experte, le groupe Boels est taillé pour une croissance durable.

Aller plus haut ensemble

L'arrivée prochaine de Riwal renforce non seulement la position de Boels sur le marché au niveau de son portefeuille de plateformes de travail, elle fortifie également son engagement envers la satisfaction de ses clients, l'innovation et la durabilité. Le réseau toujours plus dense de filiales permet un acheminement rapide quel que soit le site, afin que les clients ne soient jamais entravés dans leurs activités. Des plateformes en ligne garantissent quant à elles une gestion rapide et efficace des commandes. Grâce aux nombreuses connaissances et à l'expérience de Riwal en matière de plateformes de travail, Boels sera en mesure de relever de nouveaux défis et d'atteindre de nouveaux sommets.

À propos de Boels Rental :

Boels Rental est l'une des plus grandes sociétés de location en Europe. Avec sa gamme très diversifiée de 860 000 articles locatifs et ses nombreuses spécialisations, Boels trouve toujours une solution locative adéquate pour chaque client. Boels surpasse les attentes de chaque client, avec des machines ultra-récentes et incroyablement novatrices, couplées à un excellent service. Boels dispose pour cela d'un réseau international dense, qui compte plus de 764 filiales dans 18 pays. Boels emploie environ 7 300 personnes. Boels aide ses clients à construire mieux et de façon plus durable, avec une flotte jeune, une vaste gamme de machines zéro émission et des distances de transport courtes.

À propos de Riwal:

Riwal est spécialisée dans le travail sûr et efficace en hauteur depuis 1968. Au cours de ces dernières décennies, l'entreprise s'est spécialisée dans les plateformes de travail pour diverses industries. Riwal est actif dans 14 pays, dispose de 65 filiales employant près de 1 200 personnes, avec une flotte locative d'environ 20 000 machines. Outre la location, l'entretien et la vente de plateformes de travail, de nacelles et de chariots élévateurs, Riwal commercialise également des pièces de rechange de qualité, assure les services techniques pour les machines et dispose de ses propres centres de formation.

