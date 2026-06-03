BofA da la bienvenida a cerca de 4,000 pasantes de verano y universitarios recién graduados

La contratación refuerza la inversión a largo plazo en talentos dedicados a la atención al cliente y a la tecnología

CHARLOTTE, N.C., 3 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Bank of America recibirá este verano a casi 4,000 pasantes de verano y graduados universitarios contratados a tiempo completo. Esta iniciativa refleja el enfoque constante y deliberado de la empresa para contratar a profesionales de alto rendimiento procedentes de más de 500 universidades, con el fin de apoyar a los clientes e impulsar el crecimiento a largo plazo.

Como se anunció anteriormente, Bank of America mantiene su compromiso con iniciativas adicionales de contratación para puestos de nivel inicial, entre las que se incluye su Programa para Veteranos Militares, que ha dado lugar a más de 20,000 contrataciones hasta la fecha, así como la contratación en centros universitarios comunitario s y en programas para el inicio de carrera, para satisfacer las cambiantes necesidades comerciales de sus clientes a nivel global.

"Nuestro enfoque de contratación es estratégico y a largo plazo", afirmó Sheri Bronstein, Chief People Officer de Bank of America. "Nos centramos en atraer al mejor talento, dotado de las habilidades adecuadas, con potencial y una sólida visión profesional, e invertimos en el desarrollo de ese talento a través de carreras a largo plazo que satisfagan las necesidades de nuestros clientes e impulsen un crecimiento responsable".

Bank of America

Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 70 millones de clientes y pequeñas empresas con 3,500 centros financieros, aproximadamente 15,000 cajeros automáticos (ATM), y una banca digital galardonada con cerca de 59 millones de usuarios de banca digital verificados. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Como el principal banco en financiamiento a pequeñas empresas en Estados Unidos (FDIC), Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente 4 millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en más de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange.

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FUENTE Bank of America Corporation