BoomerangFX étend ses opérations au Royaume-Uni et dans la région EMEA avec un nouveau bureau au Royaume-Uni et des nominations à des postes de direction alors que la demande pour l'assistant clinique IA AUVIA™ entraîne une croissance record dans le domaine des soins de santé

L'expansion s'appuie sur les bureaux mondiaux de Miami, Toronto, Londres et Sydney, alors que BoomerangFX poursuit sa mission de devenir la plateforme d'exploitation fondamentale activée par l'IA pour les soins de santé à paiement privé dans le monde entier.

LONDRES, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- BoomerangFX, un logiciel clinique mondial activé par l'IA et une société d'automatisation du marketing spécialement destiné aux cabinets médicaux à paiements directs, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau siège social au Royaume-Uni à la suite d'une croissance record de 6 000 % en glissement annuel au Royaume-Uni en 2025. Cette croissance inclut une accélération de l'adoption en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande, en Écosse et dans l'ensemble de la région EMEA.

Jerome Dwight, Co-Founder & CEO of BoomerangFX, leads the global AI-powered clinic software and marketing technology company with offices in Miami, Toronto, London, and Sydney. BoomerangFX has been recognized as one of the fastest-growing healthcare SaaS companies, earning placement on the Deloitte Technology Fast 500™ for two consecutive years and ranking 23rd overall most recently. BoomerangFX

La société a également annoncé le recrutement de plusieurs cadres supérieurs au Royaume-Uni ainsi que son intention de continuer à procéder à des nominations supplémentaires dans le cadre de son investissement continu dans le leadership régional et la capacité opérationnelle afin de soutenir la croissance continue en Europe et dans la région EMEA au sens large.

L'étape franchie par BoomerangFX au Royaume-Uni est le reflet d'un changement de plateforme plus large en cours dans les soins de santé privés payants - en particulier dans les domaines de l'esthétique, du bien-être, de la santé des femmes, des soins de la vue spécialisés et des services cliniques facultatifs - où les modes opératoires évoluent de solutions ponctuelles fragmentées en plateformes opérationnelles unifiées qui relient les opérations cliniques, l'acquisition, la conversion et la fidélisation des patients.

Au cœur de cette transformation se trouve AUVIA™, l'assistant clinique IA de BoomerangFX, qui redéfinit la façon dont les cliniques à paiement direct génèrent, convertissent et fidélisent les patients. AUVIA sert d'épine dorsale entre la demande numérique et la prestation clinique, permettant une identification de prospects plus précise et plus ciblée sur Google, Meta, Instagram et d'autres canaux numériques, tout en répondant instantanément aux demandes de nouveaux patients grâce à des interactions vocales et textuelles naturelles, semblables à celles d'un être humain. Au-delà de la première réponse, AUVIA effectue des consultations automatisées, prend des rendez-vous de manière intelligente et suit chaque patient tout au long de son parcours - de la demande au traitement - tout en effectuant des suivis personnalisés et opportuns sans intervention manuelle. Ce flux de travail en boucle fermée, piloté par l'IA, révolutionne les opérations de soins de santé en éliminant les frictions, en augmentant l'efficacité de la conversion et en permettant aux cliniques d'augmenter leur croissance tout en améliorant l'expérience des patients.

Un marché à un point d'inflexion : croissance, complexité et besoin d'une plateforme unifiée

Les soins de santé privés sont devenus de plus en plus compétitifs et complexes d'un point de vue opérationnel. Les cliniques se heurtent à une augmentation des coûts d'acquisition des patients, à des exigences plus élevées de la part des consommateurs et à une dépendance accrue à l'égard de la génération de la demande numérique. Dans le même temps, de nombreux cabinets à croissance rapide utilisent encore des systèmes déconnectés - un outil pour la planification, un autre pour les DME, un CRM séparé et un patchwork de fournisseurs de marketing - ce qui crée des silos de données, des prospects manqués, un suivi incohérent et un ralentissement opérationnel.

BoomerangFX a été conçu pour résoudre ce problème de bout en bout : une plateforme intégrée permettant aux cabinets de gérer efficacement leurs opérations, de générer de la demande et de convertir davantage de demandes en consultations réservées, tout en établissant une base évolutive pour la croissance de plusieurs sites.

La plateforme BoomerangFX : gestion de cabinet + automatisation du marketing + accélération de l'IA

BoomerangFX offre une plateforme d'exploitation unifiée spécialement conçue pour les cliniques privées qui intègre :

Gestion et opérations automatisées des cabinets : une suite opérationnelle de niveau entreprise offrant une planification intelligente, des dossiers gérés par le dossier médical électronique, des scripts électroniques, une facturation intégrée avec financement des patients, des adhésions et des forfaits, des analyses personnalisables et une prise en charge complète du flux de travail clinique de bout en bout.





une suite opérationnelle de niveau entreprise offrant une planification intelligente, des dossiers gérés par le dossier médical électronique, des scripts électroniques, une facturation intégrée avec financement des patients, des adhésions et des forfaits, des analyses personnalisables et une prise en charge complète du flux de travail clinique de bout en bout. CRM et gestion du cycle de vie des patients activés par l'IA : un système d'enregistrement centralisé offrant une visibilité complète du pipeline, des communications multicanaux unifiées avec les patients, une segmentation intelligente et une gestion du cycle de vie de bout en bout, de l'acquisition à la fidélisation à long terme.





: un système d'enregistrement centralisé offrant une visibilité complète du pipeline, des communications multicanaux unifiées avec les patients, une segmentation intelligente et une gestion du cycle de vie de bout en bout, de l'acquisition à la fidélisation à long terme. Marketing numérique clé en main activé par l'IA et assistant clinique pour la conversion : un moteur de bout en bout piloté par l'IA alimentant une publicité performante sur Google, Meta et Instagram, avec AUVIA™, l'assistant clinique IA, répondant instantanément aux prospects entrants grâce à des interactions vocales et textuelles de type humain, automatisant le suivi, convertissant les demandes de renseignements en consultations réservées et en visites répétées, et suivant le parcours du patient avec l'attribution en temps réel, la mesure du retour sur investissement et l'analyse des conversions.

Les clients britanniques choisissent de plus en plus BoomerangFX comme plateforme unique et unifiée pour la génération de prospects, la gestion des cabinets et la conversion des patients. En connectant le marketing, les opérations et l'engagement piloté par l'IA dans un seul système, les cliniques bénéficient d'une plus grande visibilité et d'une meilleure coordination, tandis qu'AUVIA™, l'assistant clinique IA, automatise la réponse aux demandes, la réservation et le suivi - entraînant une conversion plus élevée tout en optimisant l'efficacité et les opportunités de revenus.

Au-delà du logiciel, BoomerangFX intègre l'infrastructure financière directement dans la clinique, étendant la plateforme aux paiements et au financement des patients. Grâce à des capacités de paiement et de financement intégrées fournies par des partenaires tels que Stripe, Klarna et Affirm, les cliniques peuvent rationaliser les transactions, offrir des options de paiement flexibles et améliorer l'accès aux soins, ce qui se traduit par une plus grande efficacité opérationnelle et de meilleures opportunités de recettes tout au long du parcours du patient.

Dynamisme au Royaume-Uni, expansion dans la région EMEA et investissement dans le leadership

La croissance de BoomerangFX au Royaume-Uni en 2025 a été stimulée par l'adoption de la médecine esthétique, de la médispa, de la chirurgie esthétique, de la dermatologie et d'autres cliniques spécialisées à paiement direct à la recherche d'un effet de levier opérationnel et d'une conversion prévisible.

Pour soutenir cet élan, l'entreprise a élargi son équipe de direction au Royaume-Uni dans des fonctions clés telles que la réussite des clients, les opérations et la croissance régionale, afin de renforcer les capacités sur le terrain nécessaires à l'intégration des entreprises, à la gestion des performances et à l'évolutivité multi-sites.

« Les cliniques sont en train de changer de plateforme, passant d'outils déconnectés à des systèmes unifiés permettant de produire des résultats mesurables », a déclaré Jerome Dwight, cofondateur et PDG de BoomerangFX. « Notre croissance record au Royaume-Uni en 2025 a confirmé ce que nous pensions et ce que nous avons constaté sur d'autres marchés dans le monde : les cliniques veulent un système d'exploitation unique qui relie les opérations, l'automatisation du marketing et la conversion pilotée par l'IA. Le siège au Royaume-Uni et l'expansion du leadership sont des investissements fondamentaux alors que nous continuons à nous développer en Europe et dans la région EMEA. »

Leadership en matière d'esthétique, d'innovation et de logiciels d'entreprise

BoomerangFX a été cofondé par Jerome Dwight, entrepreneur en SaaS et technologie financière et ancien PDG de BNY Mellon Canada, et par le Dr Stephen Mulholland, chirurgien esthétique de renommée mondiale et pionnier de la technologie esthétique non invasive. Le Dr Mulholland est largement reconnu comme cofondateur d'InMode, où il a contribué à la direction de l'entreprise jusqu'à son introduction en bourse sur le NASDAQ en 2019, et comme co-créateur de Morpheus8, une plateforme de radiofréquence révolutionnaire qui a accéléré l'évolution mondiale vers des traitements esthétiques mini-invasifs et non-chirurgicaux.

« BoomerangFX a été conçu à partir des premières lignes de l'industrie des soins de santé esthétiques et privés », a déclaré le Dr Stephen Mulholland, cofondateur de BoomerangFX. « Les cliniques veulent produire des résultats exceptionnels, mais la rentabilité et la durabilité exigent une précision opérationnelle, une expérience cohérente pour les patients et une conversion intelligente. Nous avons créé BoomerangFX afin de procurer aux cliniques la plate-forme nécessaire pour évoluer de manière responsable, sans perdre en qualité, en contrôle ou en marge. »

De son côté, le Dr Sharon Flora, l'une des plus éminentes propriétaires de cabinets multidisciplinaires du Royaume-Uni et PDG de The Eye Retreat - une clinique qui combine des traitements avancés contre la sécheresse oculaire avec des services esthétiques de premier plan - et cliente de BoomerangFX, estime :

« BoomerangFX est devenu l'épine dorsale de la façon dont nous gérons et développons notre cabinet. Le système nous a permis de nous développer de manière exponentielle et d'établir nos offres de traitement dans plusieurs régions du Royaume-Uni. Avec AUVIA en direct dans notre clinique, les demandes sont traitées plus rapidement, le suivi est cohérent et les consultations sont réservées automatiquement, sans que notre équipe n'ait à suivre chaque prospect manuellement. Il s'agit d'un système d'exploitation moderne conçu pour la performance, qui nous a permis d'évoluer tout en protégeant l'expérience des patients. »

Le siège de BoomerangFX au Royaume-Uni est conçu comme un centre régional pour la réussite des clients, les partenariats, la mise en œuvre et l'expansion dans le marché de l'EMEA. Alors que la consolidation s'accélère dans le secteur des soins de santé privés et que les groupes de cliniques professionnalisent leurs opérations, les plateformes qui combinent le flux de travail, l'automatisation des recettes et l'infrastructure financière sont de plus en plus considérées comme des actifs décisifs.

L'expansion internationale rapide de BoomerangFX a été renforcée par la reconnaissance de sa croissance et de ses performances par l'industrie, y compris les classements Deloitte Technology Fast 50 et Fast 500 pour les deux dernières années consécutives. L'entreprise s'est également développée sur les marchés émergents d'Asie et d'Amérique latine, reflétant la demande d'une plateforme opérationnelle standardisée dans toutes les zones géographiques.

À propos de BoomerangFX

BoomerangFX est une entreprise mondiale de logiciels cliniques et d'automatisation du marketing activés par l'IA et conçus pour les soins de santé à paiement direct. Sa plateforme unifiée intègre les opérations de gestion de cabinet, le CRM, l'automatisation du marketing, l'engagement des patients piloté par l'IA et l'analyse des conversions - permettant aux cliniques d'évoluer efficacement, de convertir la demande en recettes et d'améliorer la rentabilité. Avec des bureaux à Miami, Toronto, Londres et Sydney, BoomerangFX poursuit sa mission consistant à devenir la plateforme opérationnelle fondamentale pour les soins de santé à paiement direct dans le monde entier.

Contact pour les médias et les investisseurs : BoomerangFX Communications, [email protected]

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/2854586/BoomerangFX_BoomerangFX_Expands_UK_and_EMEA_Operations_With_New.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2854585/BoomerangFX_BoomerangFX_Expands_UK_and_EMEA_Operations_With_New.jpg