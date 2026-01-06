Nachfrage nach AI Clinic Co-Pilot AUVIA™ sorgt für Rekordwachstum im Bereich Gesundheitswesen: BoomerangFX erweitert Aktivitäten in Großbritannien und der Region EMEA mit neuer britischer Niederlassung und Ernennung leitender Mitarbeitender

Expansion knüpft an die weltweiten Niederlassungen in Miami, Toronto, London und Sydney an, wobei BoomerangFX weiter an der Verwirklichung seiner Mission arbeitet, die wichtigste KI-gestützte Betriebsplattform für die privat finanzierte Gesundheitsversorgung weltweit zu werden.

LONDON, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- BoomerangFX, ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-gestützte Kliniksoftware und Marketingautomatisierung speziell für privat finanzierte Gesundheitsdienstleister, gab heute die Eröffnung seines neuen Hauptsitzes in Großbritannien bekannt, nachdem es dort 2025 ein Rekordwachstum von 6.000 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet hatte. Dieses Wachstum berücksichtigt auch die zunehmende Verbreitung in England, Wales, Irland, Schottland und in der gesamten EMEA-Region.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es in Großbritannien mehrere leitende Mitarbeitende eingestellt hat und die Absicht hat, im Rahmen seiner laufenden Investitionen in die regionale Führung und die Betriebskapazitäten weitere leitende Mitarbeitende einzustellen, um das anhaltende Wachstum in Europa und in der gesamten EMEA-Region zu unterstützen.

Der Meilenstein von BoomerangFX in Großbritannien spiegelt einen größeren Plattformwechsel wider, der sich im gesamten privat finanzierten Gesundheitssektor vollzieht - insbesondere in den Bereichen Ästhetik, Wellness, Frauengesundheit, spezialisierte Augenheilkunde und klinische Wahlleistungen -, wo Praxen von fragmentierten Einzellösungen auf einheitliche Betriebsplattformen umsteigen, die klinische Abläufe, Patientenakquise, -konvertierung und -bindung kombinieren.

Im Mittelpunkt dieses Wandels steht AUVIA™, der AI Clinic Co-Pilot von BoomerangFX, der die Art und Weise, wie Privatkliniken Patientinnen und Patienten generieren, konvertieren und binden, neu definiert. AUVIA dient als Bindeglied zwischen der digitalen Nachfrage und der klinischen Versorgung und ermöglicht eine präzisere, zielgerichtetere Lead-Generierung über Google, Meta, Instagram und andere digitale Kanäle, während neue Patientenanfragen durch natürliche, menschenähnliche Sprach- und Textinteraktionen sofort bearbeitet werden. Über die erste Reaktion hinaus führt AUVIA automatisierte Konsultationen durch, bucht auf intelligente Weise Termine und begleitet Patientinnen und Patienten nahtlos von der Anfrage bis zur Behandlung, wobei zeitnahe, personalisierte Folgeuntersuchungen ohne manuelle Eingriffe angesetzt werden. Dieser geschlossene, KI-gesteuerte Workflow revolutioniert die Abläufe im Gesundheitswesen, indem er Reibungsverluste beseitigt, die Umwandlungseffizienz steigert und es Kliniken ermöglicht, ihr Wachstum zu skalieren und gleichzeitig das Patientenerlebnis zu verbessern.

Ein Markt an einem Wendepunkt: Wachstum, Komplexität und der Bedarf an einer einheitlichen Plattform

Das privat finanzierte Gesundheitswesen ist zunehmend wettbewerbsorientiert und betrieblich komplex geworden. Kliniken sehen sich mit steigenden Kosten für die Patientenakquise, höheren Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher und einer stärkeren Abhängigkeit von der digitalen Nachfragegenerierung konfrontiert. Gleichzeitig arbeiten viele schnell wachsende Praxen immer noch mit Einzelbausteinen: ein Tool für die Terminplanung, ein anderes für die EMR, ein separates CRM und ein Flickenteppich von Marketinganbietern. Die Folgen sind Datensilos, verpasste Leads, inkonsistente Nachverfolgung und Verzögerungen beim Praxisbetrieb.

BoomerangFX wurde entwickelt, um dieses Problem durchgängig zu lösen: eine integrierte Plattform, die es Praxen ermöglicht, effizient zu arbeiten, Nachfrage zu generieren und mehr Anfragen in gebuchte Beratungsgespräche umzuwandeln, während sie gleichzeitig eine skalierbare Grundlage für das Wachstum an mehreren Standorten schafft.

Die BoomerangFX-Plattform: Praxis-Management + Marketing-Automatisierung + KI-Beschleunigung

BoomerangFX bietet eine einheitliche Betriebsplattform, die speziell für Privatpraxen und- kliniken entwickelt wurde und folgende Anwendungen integriert:

Automatisierung von Praxisverwaltung und -betrieb: Eine Betriebssuite auf Unternehmensebene mit intelligenter Terminplanung, EMR-gesteuerter Diagrammerstellung, e-Skripting, integrierter Rechnungsstellung mit Patientenfinanzierung, Mitgliedschaften und Paketen, anpassbaren Analysen und vollständiger Unterstützung des gesamten Praxis-Workflows.





KI-gestütztes CRM & Patient Lifecycle Management : Ein zentralisiertes Aufzeichnungssystem, das eine vollständige Transparenz der Pipeline, eine einheitliche Multikanal-Patientenkommunikation, eine intelligente Segmentierung und ein End-to-End-Lebenszyklusmanagement von der Akquisition bis zur langfristigen Bindung bietet.





: Ein zentralisiertes Aufzeichnungssystem, das eine vollständige Transparenz der Pipeline, eine einheitliche Multikanal-Patientenkommunikation, eine intelligente Segmentierung und ein End-to-End-Lebenszyklusmanagement von der Akquisition bis zur langfristigen Bindung bietet. Schlüsselfertiges KI-gestütztes digitales Marketing und Clinic Co-Pilot für die Konversion: Eine durchgängige KI-gesteuerte Engine, die leistungsstarke Werbung über Google, Meta und Instagram betreibt, mit AUVIA™, dem AI Clinic Co-Pilot, der durch menschenähnliche Sprach- und Textinteraktionen sofort auf eingehende Leads reagiert, die Nachverfolgung automatisiert, Anfragen in gebuchte Arzttermine und Wiederholungstermine umwandelt und die Patientenreise mit Echtzeit-Attribution, ROI-Messung und Konversionsanalysen verfolgt.

Britische Privatpraxen und -kliniken entscheiden sich zunehmend für BoomerangFX als einheitliche Plattform für Lead-Generierung, Praxismanagement und Patientenkonversion. Durch die Verbindung von Marketing, Betrieb und KI-gesteuertem Engagement in einem System erhalten Praxen und Kliniken mehr Transparenz und Koordinationsfähigkeit, während AUVIA™, der AI Clinic Co-Pilot, die Beantwortung von Anfragen, die Buchung und die Nachverfolgung automatisiert und so die Konversion steigert und gleichzeitig die Effizienz und die Umsatzmöglichkeiten maximiert.

Über die Software hinaus bindet BoomerangFX die Finanzinfrastruktur direkt in die Praxis bzw. Klinik ein und erweitert die Plattform um Zahlungen und Patientenfinanzierung. Durch integrierte Zahlungs- und Finanzierungsfunktionen, die mit Partnern wie Stripe, Klarna und Affirm bereitgestellt werden, können Praxen und Kliniken Transaktionen rationalisieren, flexible Zahlungsoptionen anbieten und den Zugang zur Versorgung verbessern – und so die betriebliche Effizienz und die Umsatzchancen während der gesamten Patientenreise steigern.

UK-Momentum, EMEA-Expansion und Investitionen in Führungspositionen

Das Wachstum von BoomerangFX in Großbritannien im Kalenderjahr 2025 wurde durch die Akzeptanz der Lösung bei Kliniken für ästhetische Medizin, Medspa, kosmetische Chirurgie, Dermatologie und anderen privaten Fachkliniken vorangetrieben, die eine Verbesserung der betrieblichen Abläufe und vorhersehbare Umsätze anstreben.

Um diese Dynamik zu unterstützen, hat das Unternehmen sein Führungsteam in Großbritannien in wichtigen Funktionen wie Kundenerfolg, Betrieb und regionales Wachstum erweitert und so die Kapazitäten vor Ort aufgebaut, die für die Einbindung von Unternehmen, das Leistungsmanagement und die Skalierbarkeit an mehreren Standorten erforderlich sind.

„Kliniken vollziehen gerade einen Plattformwechsel – weg von unverbundenen Einzeltools hin zu einheitlichen Systemen, die messbare Ergebnisse liefern", so Jerome Dwight, Mitbegründer und CEO von BoomerangFX. „Unser Rekordwachstum in Großbritannien im Kalenmderjahr 2025 hat bestätigt, woran wir geglaubt und was wir auf anderen Märkten weltweit gesehen haben: Kliniken wünschen sich ein einziges Betriebssystem, das Betrieb, Marketing-Automatisierung und KI-gesteuerte Konversion miteinander verbindet. Der britische Hauptsitz und die Erweiterung der Führungsebene sind grundlegende Investitionen, da wir in ganz Europa und die Region EMEA weiter wachsen werden."

Führende Innovation bei ästhetischer Medizin und Unternehmenssoftware

BoomerangFX wurde von dem SaaS- und Fintech-Unternehmer und ehemaligen CEO von BNY Mellon Canada, Jerome Dwight, zusammen mit Dr. Stephen Mulholland, einem weltweit anerkannten kosmetischen Chirurgen und frühen Pionier im Bereich der nicht-invasiven ästhetischen Technologie, gegründet. Dr. Mulholland ist weithin bekannt als Mitbegründer von InMode, wo er dazu beitrug, das Unternehmen 2019 durch den NASDAQ-Börsengang zu führen, und als Miterfinder von Morpheus8, einer bahnbrechenden Hochfrequenzplattform, die dazu beitrug, den weltweiten Wandel hin zu minimalinvasiven und nicht-chirurgischen ästhetischen Behandlungen zu beschleunigen.

„BoomerangFX wurde an der vordersten Front der ästhetischen und privaten Gesundheitsbranche entwickelt", sagt Dr. Stephen Mulholland, Mitbegründer von BoomerangFX. „Kliniken wollen außergewöhnliche Ergebnisse liefern, aber Rentabilität und Nachhaltigkeit erfordern betriebliche Präzision, konsistente Patientenerfahrungen und intelligente Konversion. Wir haben BoomerangFX entwickelt, um Kliniken eine Plattform zu bieten, mit der sie verantwortungsvoll skalieren können – ohne Einbußen bei Qualität, Kontrolle oder Marge."

Dr. Sharon Flora, eine der bekanntesten Inhaberinnen interdisziplinärer Facharztkliniken Großbritanniens und Geschäftsführerin von The Eye Retreat, einer Klinik, die fortschrittliche Behandlungen für trockene Augen mit führenden ästhetischen Dienstleistungen kombiniert, und eine BoomerangFX-Kundin, berichtet:

„BoomerangFX hat sich zum Rückgrat unserer Kliniken und ihres Wachstums entwickelt. Es hat uns geholfen, exponentiell zu wachsen und unser Behandlungsangebot in mehreren Regionen Großbritanniens zu etablieren. Mit AUVIA live in unserer Klinik werden Anfragen schneller bearbeitet, die Nachverfolgung ist konsistent, und Termine werden automatisch gebucht – ohne dass unser Team jeden Lead manuell verfolgen muss. Es ist ein modernes Betriebssystem, das auf Leistung ausgelegt ist und es uns ermöglicht hat, zu skalieren und gleichzeitig eine positive Patientenerfahrung aufrechtzuerhalten."

Der Hauptsitz von BoomerangFX in Großbritannien ist als regionales Zentrum für Kundenerfolg, Partnerschaften, Enablement und Marktexpansion in der gesamten EMEA-Region konzipiert. Da sich die Konsolidierung im privaten Gesundheitswesen beschleunigt und Klinikgruppen ihre Abläufe professionalisieren, werden Plattformen, die Arbeitsabläufe, Umsatzautomatisierung und Finanzinfrastruktur kombinieren, zunehmend als entscheidende Wettbewerbsvorteile angesehen.

Die rasche internationale Expansion von BoomerangFX wurde durch die Anerkennung von Wachstum und Leistung in der Branche untermauert, einschließlich der Deloitte Technology Fast 50- und Fast 500-Platzierungen in den letzten beiden Jahren in Folge. Das Unternehmen hat auch in die Schwellenländer Asiens und Lateinamerikas expandiert, was die Nachfrage nach einer standardisierten Betriebsplattform in allen Regionen widerspiegelt.

Informationen zu BoomerangFX

BoomerangFX ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-gestützte Kliniksoftware und Marketingautomatisierung, das speziell für das private Gesundheitswesen entwickelt wurde. Die einheitliche Plattform integriert Praxismanagement, CRM, Marketing-Automatisierung, KI-gesteuerte Patientenansprache und Konversionsanalyse und ermöglicht es Kliniken, effizient zu skalieren, Nachfrage in Umsatz umzuwandeln und die Rentabilität zu verbessern. Mit Niederlassungen in Miami, Toronto, London und Sydney arbeitet BoomerangFX an der Verwirklichung seiner Mission, die wichtigste Betriebsplattform für das private Gesundheitswesen weltweit zu werden.

