Boomi supera i 20.000 clienti e segna il record del settore per maggior numero di clienti¹

Oltre a collaborare con i marchi di tutto il mondo, Boomi lavora anche al fianco delle principali organizzazioni no profit che si impegnano a collegare il mondo per una giusta causa, allacciandosi alla mission di Boomi di collegare tutti a tutto, ovunque. "Il nostro team supporta le persone e i sistemi che riuniscono i ricercatori con l'obiettivo ultimo di curare il cancro", ha dichiarato Craig Eisenberger, Direttore Enterprise Platform Services e Data Management presso l'American Association for Cancer Research. "Boomi ci consente di creare connessioni semplici e in tempo reale tra i nostri sistemi in modo da ottenere un'unica versione condivisa della verità all'interno della nostra organizzazione. Attraverso la piattaforma Boomi, produrremo e distribuiremo dati più precisi, e le informazioni che acquisiremo consentiranno ai nostri interlocutori di dedicare meno tempo alla creazione di report e dedicarsi invece alla promozione della nostra mission".

"Le organizzazioni globali di oggi hanno bisogno di connettività e automazione intelligenti come non mai", ha dichiarato Chris Port, Chief Operating Officer di Boomi. "Si prevede che le interruzioni della catena di approvvigionamento abbiano provocato perdite di ricavi per 4.000 miliardi di dollari. Il grande rimescolamento e la necessità di supportare una forza lavoro sempre più ibrida e remota in crescita stanno esaurendo risorse già scarse. La compartimentazione impedisce ancora alle aziende di comprendere il valore dei propri dati", ha aggiunto Port. "Le aziende di tutte le dimensioni, in tutte le aree geografiche e i settori, si rivolgono a Boomi e al nostro vasto ecosistema per risolvere con successo sfide come queste, in modo rapido e semplice".

Boomi ha una rete mondiale di oltre 800 partner, tra cui Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake, nonché i tre maggiori provider di servizi cloud, Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft, che hanno contribuito ad alimentare la rapida crescita della clientela dell'azienda man mano che la domanda di connettività e automazione intelligenti continua ad accelerare.

La piattaforma di integrazione low-code, cloud-native e di livello enterprise di Boomi si adatta ad implementazioni su larga scala, e di recente ha elaborato oltre 1.000 miliardi di documenti e 65 miliardi di integrazioni, consentendo alle aziende di unificare rapidamente e senza difficoltà interi ecosistemi digitali. Collegando dati e sistemi in ambienti digitali ibridi, le organizzazioni possono eliminare le compartimentazioni aziendali, sfruttare appieno il potere dei dati e ottimizzare i flussi di lavoro per servire al meglio clienti, dipendenti e partner.

In qualità di pioniere dell'iPaaS basato su cloud, la piattaforma Boomi AtomSphere funge da colonna portante dell'innovazione nelle organizzazioni, risparmiando migliaia di ore dedicate a tediose attività di sviluppo e accelerando il time-to-value, rispondendo al contempo alle necessità più pressanti della trasformazione digitale. Boomi si rivolge a una crescente comunità di utenti con oltre 100.000 membri e una delle più vaste gamme di integratori di sistemi globali (GSI) nello spazio iPaaS. Posizionatasi come leder nel Magic Quadrant™ di Gartner® per le soluzioni Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS) 2 per otto anni consecutivi, l'azienda ha recentemente ottenuto il Gold Globee® Award nella categoria Platform as a Service (PaaS), oltre a numerosi premi come datore di lavoro d'elezione, e alla recente classificazione tra i migliori posti di lavoro secondo la rivista Inc. .

Esclusione di responsabilità di Gartner:

Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca né consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativa a questa ricerca, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico. GARTNER e Magic Quadrant sono marchi registrati e marchi di servizio di Gartner, Inc. e/o società affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono utilizzati nel presente documento con autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Nota: Boomi era conosciuta come Dell Boomi dal 2014 al 2019.

Informazioni su Boomi

Boomi connette istantaneamente tutti a tutto, e ovunque, con la sua piattaforma cloud-native, unificata, aperta e intelligente. La piattaforma di integrazione as a service (iPaaS) di Boomi gode della fiducia di oltre 20.000 clienti a livello globale per la velocità, la facilità d'uso e il costo totale di gestione più basso. In qualità di pioniere nell'uso intelligente dei dati, la visione di Boomi è semplificare e velocizzare per clienti e partner la scoperta, la gestione e l coordinamento dei dati, collegando al contempo applicazioni, processi e persone per ottenere risultati migliori e più rapidi. Per maggiori informazioni visitare il sito web http://www.boomi.com.

© 2022 Boomi, LP. Boomi, il logo 'B', Boomiverse e AtomSphere sono marchi commerciali di Boomi, LP o delle sue controllate o affiliate. Tutti i diritti riservati. Altri nomi o marchi possono essere marchi commerciali dei rispettivi titolari.

