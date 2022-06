Boomi ma już ponad 20 tys. klientów - branżowy rekord w zakresie największej bazy klientów pobity¹

Poza globalnymi markami, Boomi współpracuje także z czołowymi organizacjami non-profit, które skupiają się na zapewnianiu łączności dla dobra ludzkości, co stanowi rozwinięcie misji Boomi, aby połączyć wszystkich ze wszystkim, niezależnie od miejsca. „Nasz zespół wspiera ludzi i systemy zbliżających do siebie badaczy, którzy realizują nadrzędny cel poszukiwania lekarstwa na raka – powiedział Craig Eisenberger, dyrektor działu usług platform korporacyjnych i zarządzania danymi w Amerykańskim Towarzystwie Badań nad Rakiem. – Boomi pozwala nam tworzyć płynne połączenia pomiędzy naszymi systemami w czasie rzeczywistym, tak aby zapewnić spójność i jednolitość kluczowych danych w obrębie całej organizacji. Dzięki platformie Boomi będziemy mogli tworzyć i rozpowszechniać bardziej precyzyjne dane, a wnioski, które uzyskamy pozwolą naszym podmiotom zainteresowanym spędzać mniej czasu na tworzeniu raportów i poświęcać go więcej na rozwijanie naszej misji".

„Dzisiejsze organizacje globalne potrzebują inteligentnej łączności i automatyzacji bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział Chris Port, dyrektor ds. operacyjnych Boomi. – Zakłócenia łańcucha dostaw spowodowały szacowane straty przychodów rzędu 4 bilionów dolarów. Tzw. wielkie przetasowanie i potrzeba wsparcia rosnącej grupy pracowników hybrydowych i zdalnych stanowią dodatkowe obciążenie dla już ubogich zasobów. Izolacja danych w silosach nadal powstrzymuje firmy przed wykorzystaniem potencjału swoich danych – dodał Port. – Przedsiębiorstwa każdej wielkości, we wszystkich regionach i branżach, zwracają się w kierunku Boomi i naszego rozległego ekosystemu, aby skutecznie, szybko i z łatwością stawiać czoła tego typu wyzwaniom".

Światowa sieć Boomi oparta o ponad 800 partnerów, w tym Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP i Snowflake, oraz trzech największych dostawców usług chmurowych – Amazon Web Services, Google Cloud, and Microsoft – pozwoliła spółce osiągnąć szybki wzrost liczby klientów w czasie wciąż rosnącego zapotrzebowania na inteligentną łączność i automatyzację.

Działająca natywnie w chmurze platforma integracyjna klasy korporacyjnej oparta na podejściu low-code skaluje się tak, aby obsłużyć największe wdrożenia klienckie – ostatnio przetworzyła ponad bilion dokumentów i 65 miliardów integracji – pozwalając przedsiębiorstwom na szybkie i łatwe ujednolicenie swoich kompletnych ekosystemów cyfrowych. Łącząc dane i systemy w hybrydowych środowiskach cyfrowych, organizacje mogą połączyć odizolowane dotąd dane, odblokować drzemiącą w nich potęgę i zoptymalizować przepływ pracy, aby lepiej służyć klientom, pracownikom i partnerom.

Jako pionier chmurowych rozwiązań iPaaS, platforma Boomi AtomSphere służy jako zaplecze dla innowacji w organizacjach, oszczędzając tysiące godzin nużących prac deweloperskich, poprawiając stosunek czasu do uzyskanej wartości, przy jednoczesnym realizowaniu najważniejszych aspektów transformacji cyfrowej. Boomi posiada rosnącą społeczność użytkowników obejmującą ponad 100,000 członków i jedną z największych ofert globalnych integratorów systemów (GSI) w dziedzinie iPaaS. Zajmująca stanowisko lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ dla platform korporacyjnych jako usług (EiPaaS)2 przez osiem kolejnych lat, spółka otrzymała ostatnio nagrodę Gold Globee® Award w kategorii platformy jako usługi (PaaS) i zdobyła wiele innych nagród dla najlepszego pracodawcy, w tym niedawno znalazła się na liście najlepszych miejsc pracy Inc. Magazine (Inc. Magazine's Best Workplaces).

Inne zasoby

Czytaj więcej o tym, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki Boomi

Dowiedz się więcej o platformie Boomi AtomSphere

Poznaj społeczność Boomiverse Community

Obserwuj Boomi na Twitterze , LinkedIn , Facebooku i YouTube

Oświadczenie Gartner:

Gartner nie promuje żadnego dostawcy, produktu ani usługi wymienionej w opracowanych publikacjach badawczych i nie zachęca użytkowników technologii do wybierania wyłącznie tych dostawców, którzy uzyskali najwyższe oceny lub innego rodzaju wyróżnienia. Publikacje badawcze Gartner odzwierciedlają opinie organizacji badawczych i nie należy ich uznawać za stwierdzenie stanu faktycznego. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnoszących się do niniejszego badania, w tym żadnych gwarancji przydatności handlowej lub zdatności do konkretnego celu. Gartner i Magic Quadrant są zarejestrowanymi znakami handlowymi spółki Garnter Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych, objętymi ochroną na terytorium Stanów Zjednoczonych i w innych krajach, przy czym zamieszczono je w niniejszym komunikacie na podstawie udzielonej zgody. Wszystkie prawa zastrzeżone. Uwaga: Spółka Boomi od 2014 do 2019 r. nosiła nazwę Dell Boomi.

Boomi

Boomi błyskawicznie łączy wszystkich ze wszystkim, niezależnie od miejsca, dzięki natywnej dla chmury, ujednoliconej, otwartej i inteligentnej platformie. Platforma integracyjna jako usługa (iPaaS) firmy Boomi cieszy się zaufaniem ponad 20 tys. klientów na całym świecie dzięki swojej szybkości, łatwości użycia i niższym całkowitym kosztom posiadania. Jako pionier w dziedzinie inteligentnego wykorzystania danych, Boomi realizuje swoją wizję, która polega na przyspieszaniu i ułatwianiu odkrywania i porządkowania danych oraz zarządzania nimi przez klientów i partnerów, przy jednoczesnym łączeniu aplikacji, procesów i ludzi, by umożliwiać osiąganie lepszych wyników w krótkim czasie. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.boomi.com.

© 2022 Boomi, LP. Boomi, logo 'B', Boomiverse i AtomSphere to znaki towarowe Boomi, LP lub jej podmiotów subsidiaries or affiliates. Wszystkie prawa zastrzeżone. Pozostałe nazwy i znaki mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

1 Największa baza klientów wśród dostawców iPaaS.

2 Gartner, Magic Quadrant dla platform integracji korporacyjnej jako usługi, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29 września 2021 r.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1834753/20KCustomers_customer_base.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1002945/Boomi_Dell_Business_Logo.jpg

SOURCE Boomi