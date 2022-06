Spoločnosť Boomi prekonala hranicu 20 000 zákazníkov a vytvorila rekord v počte zákazníkov v odvetví¹

Okrem spolupráce s celosvetovými značkami spoločnosť Boomi spolupracuje aj s poprednými neziskovými organizáciami, ktoré sa zameriavajú na spájanie sveta pre dobré myšlienky, čím rozširujú poslanie spoločnosti Boomi spájať všetkých so všetkým a kdekoľvek. „Náš tím podporuje ľudí a systémy, ktoré spájajú výskumníkov s konečným cieľom vyliečiť rakovinu," povedal Craig Eisenberger, riaditeľ pre služby podnikovej platformy a správu dát v Americkej asociácii pre výskum rakoviny. „Boomi nám umožňuje vytvárať bezproblémové prepojenia medzi našimi systémami v reálnom čase, takže môžeme mať jedinú zdieľanú správnu verziu v celej našej organizácii. Prostredníctvom platformy Boomi budeme vytvárať a distribuovať presnejšie údaje a získané poznatky umožnia našim zainteresovaným stranám tráviť menej času vytváraním správ a viac času riadením našej misie."

„Dnešné globálne organizácie potrebujú inteligentnú konektivitu a automatizáciu ako nikdy predtým," povedal Chris Port, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Boomi. Narušenie dodávateľského reťazca spôsobilo predpokladané straty príjmov vo výške 4 biliónov USD. Veľká reorganizácia a potreba podporovať rastúci počet hybridných a vzdialených pracovníkov zaťažujú už aj tak obmedzené zdroje. Práca v „bublinách" naďalej bráni spoločnostiam využívať hodnotu svojich údajov," dodal Port. „Podniky všetkých veľkostí, vo všetkých geografických oblastiach a odvetviach sa obracajú na spoločnosť Boomi a náš rozsiahly ekosystém, aby úspešne, rýchlo a jednoducho riešili podobné výzvy."

Celosvetová sieť viac ako 800 partnerov spoločnosti Boomi, vrátane spoločností Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP a Snowflake, ako aj troch najväčších poskytovateľov cloudových služieb – Amazon Web Services, Google Cloud a Microsoft – pomohla spoločnosti podporiť rýchly rast počtu zákazníkov, pretože dopyt po inteligentnom pripojení a automatizácii sa neustále zvyšuje.

Nízkokódová, cloudovo natívna integračná platforma spoločnosti Boomi sa škáluje tak, aby podporovala najväčšie zákaznícke nasadenia – nedávno spracovala viac ako jeden bilión dokumentov a 65 miliárd integrácií – a umožnila podnikom rýchlo a jednoducho zjednotiť si úplné digitálne ekosystémy. Prepojením údajov a systémov v hybridných digitálnych prostrediach môžu organizácie prelomiť obchodné bubliny, uvoľniť silu údajov a zefektívniť pracovné postupy s cieľom lepšie slúžiť zákazníkom, zamestnancom a partnerom.

Ako priekopník cloudovej platformy iPaaS slúži platforma Boomi AtomSphere ako základ inovácií v organizáciách, šetrí tisíce hodín zdĺhavého vývoja a zrýchľuje čas na dosiahnutie hodnoty pri riešení požiadaviek digitálnej transformácie. Spoločnosť Boomi sa hrdí rastúcou komunitou používateľov s viac ako 100 000 členmi a jednou z najväčších skupín globálnych systémových integrátorov (GSI) v oblasti iPaaS. V pozícii lídra v Gartner® Magic Quadrant™ pre podnikovú platformu ako službu (EiPaaS)(EiPaaS)2 počas ôsmich rokov po sebe spoločnosť nedávno získala zlatú cenu Globee® Award v kategórii Platforma ako služba (PaaS) a získala množstvo ocenení za to, že je vyhľadávaným zamestnávateľom, vrátane nedávneho zaradenia medzi najlepšie pracoviská časopisu Inc.

Vyhlásenie spoločnosti Gartner:

Spoločnosť Gartner nepodporuje žiadneho predajcu, produkt alebo službu zobrazenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby vyberali iba predajcov s najvyšším hodnotením alebo iným označením. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner sa skladajú z názorov výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa chápať ako vyhlásenia o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta všetky záruky, vyjadrené alebo predpokladané, v súvislosti s týmto výskumom vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pobočiek v USA a na medzinárodnej úrovni a sú tu použité so súhlasom. Všetky práva vyhradené. Poznámka: Spoločnosť Boomi bola v rokoch 2014 až 2019 známa ako Dell Boomi.

O spoločnosti Boomi

Boomi vďaka svojej cloudovej, jednotnej, otvorenej a inteligentnej platforme okamžite spája všetkých so všetkým a kdekoľvek. Integračnej platforme ako službe (iPaaS) spoločnosti Boomi dôveruje viac ako 20 000 zákazníkov na celom svete pre jej rýchlosť, jednoduchosť používania a nižšie celkové náklady. Víziou spoločnosti Boomi, ktorá je priekopníkom v oblasti inteligentného využívania údajov, je umožniť zákazníkom a partnerom rýchlo a jednoducho objavovať, spravovať a organizovať údaje a zároveň prepájať aplikácie, procesy a ľudí s cieľom dosiahnuť lepšie a rýchlejšie výsledky. Viac informácií nájdete na stránkach http://www.boomi.com

© 2022 Boomi, LP. Boomi, logo „B", Boomiverse a AtomSphere sú ochranné známky spoločnosti Boomi, LP alebo jej dcérskych spoločností alebo sesterských spoločností. Všetky práva vyhradené. Iné názvy alebo známky môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

