Bossar annonce une nouvelle marque d'entreprise

BARCELONE, Espagne, le 15 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Bossar, leader mondial dans la conception et la production de machines de formage, remplissage et scellage horizontales destinées à la fabrication d'emballages souples, a annoncé aujourd'hui un changement de marque important afin de refléter les efforts de la société ciblés sur l'emballage durable et l'évolution de son partenariat avec Scholle IPN, fabricant d'emballages souples.

Jeroen van der Meer, Président-directeur général de Bossar et Directeur général de Scholle IPN a déclaré à propos du lancement de la nouvelle marque : « Bossar a toujours été à la pointe des technologies des machines d'emballage et une ressource inestimable pour nos clients qui créent de nouveaux emballages souples innovants. Alors que nous continuons à travailler en étroite collaboration avec Scholle IPN pour créer des solutions d'emballage complètes et clés en main pour les marchés du monde entier, il est logique de faire correspondre le visuel de notre marque. Notre icône commune est un symbole de notre alignement et de notre investissement continus pour un avenir ensemble ».

Jeroen van der Meer a d'ailleurs ajouté : « Notre objectif futur sera de proposer des solutions d'emballage complètes pour les films, les accessoires et les équipements à nos clients et aux propriétaires de marques. Les clients bénéficieront de lignes d'emballage à haut rendement avec des images captivantes placées sur des emballages de consommation qui les distingueront. Ils bénéficieront d'une efficacité globale élevée au niveau des machines, garantie par Bossar, et d'un coût total de possession compétitif provenant de l'offre de produits de Bossar et de Scholle IPN, soit une proposition de valeur vraiment unique ».

Christopher Last, Directeur marketing chez Bossar, a présenté le contexte de la nouvelle marque de la société en rapport avec l'environnement : « L'emballage joue un rôle crucial dans l'économie circulaire, car il a pour tâche de protéger et de livrer des produits sans encombre, mais il doit aussi le faire avec le moins d'impact possible sur l'environnement ». Enfin, « en s'engageant en faveur de la durabilité et soucieuse de l'empreinte carbone de son écosystème, Bossar contribue à la préservation de l'environnement en installant dans les machines les dernières technologies qui permettent de réduire la consommation d'énergie et les gaspillage de films, et agit véritablement pour le développement de solutions d'emballage recyclables et durables ».

Dans le cadre de l'initiative de redéfinition de la marque, Bossar a lancé un nouveau site Internet (www.bossar.com) qui met en évidence les capacités de la société pour les applications d'emballage de produits alimentaires, de boissons et de produits chimiques.

À PROPOS DE BOSSAR

Bossar est un leader mondial dans le domaine des machines de formage-remplissage-scellage horizontales pour les formats d'emballage souples comme les sachets et les Bag-in-Box®. En utilisant des composants d'emballage et des technologies de pointe, combinés à un état d'esprit « Industry 4.0 », Bossar aide ses clients à maximiser la performance de la production et de l'emballage en éliminant les déchets de production, en réduisant la consommation de matières premières, en optimisant les délais de livraison et en diminuant l'empreinte carbone.

www.bossar.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1273678/Bossar_RGB_logo_Logo.jpg

Related Links

http://www.bossar.com



SOURCE Bossar