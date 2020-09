Bossar anuncia nova marca corporativa

BARCELONA, Espanha, 15 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Bossar, líder global em design e produção de máquinas horizontais para formar, encher e selar para a fabricação de embalagens flexíveis, anunciou hoje uma grande reformulação da marca para refletir os esforços da empresa focados em embalagens sustentáveis e parceria crescente com a Scholle IPN, fabricante de embalagens flexíveis.

Jeroen van der Meer, CEO da Bossar e Diretor Executivo da Scholle IPN EMEA, disse sobre o lançamento da marca: "A Bossar sempre esteve na vanguarda das tecnologias de equipamentos de embalagem e um recurso inestimável para nossos clientes pois cria embalagens flexíveis inovadoras. À medida em que continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a Scholle IPN para criar soluções integrais e completas de embalagem para mercados em todo o mundo, faz sentido alinhar o visual da nossa marca. Nosso ícone compartilhado é o símbolo de nosso alinhamento contínuo e investimento em um futuro unido."

Jeroen van der Meer continuou, "nosso foco futuro será oferecer soluções completas de embalagem para películas, acessórios e equipamentos para nossos clientes e donos de marcas. Os clientes se beneficiarão com linhas de embalagens de alto desempenho com imagens vibrantes em designs diferenciados de embalagens de consumo. Eles se beneficiarão da alta eficiência geral dos equipamentos garantida pela Bossar e de um custo total de propriedade competitivo, resultado da oferta de produto da Bossar e da Scholle IPN, portanto uma verdadeira proposta de valor exclusiva.

Christopher Last, diretor de marketing da Bossar, deu o contexto para a reformulação da empresa em relação ao meio ambiente, "A embalagem desempenha um papel crucial na economia circular porque tem a tarefa de proteger e entregar produtos sem falha, mas também precisa fazer isso com o menor impacto ambiental possível. " Para finalizar, disse, "Comprometida com a sustentabilidade e preocupada com a pegada de carbono do nosso ecossistema, a Bossar contribui para a preservação do meio ambiente ao instalar nas máquinas a mais recente tecnologia para reduzir o consumo de energia e os resíduos de películas, e está ativamente envolvida no desenvolvimento de soluções de embalagens recicláveis e sustentáveis."

Como parte da iniciativa de reformulação da marca, a Bossar lançou um novo site (www.bossar.com) que destaca os recursos da empresa para aplicações em embalagens de alimentos, bebidas e produtos químicos.

SOBRE A BOSSAR

A Bossar é líder global em máquinas horizontais de formar, encher e selar para embalagens flexíveis do tipo sachês e "bag in box". Utilizando componentes de embalagem e tecnologias de equipamentos de ponta, combinados com uma mentalidade Indústria 4.0, a Bossar ajuda seus clientes a aumentar a produção e o desempenho da embalagem, eliminando o desperdício na produção, reduzindo o uso de matéria-prima, otimizando os prazos de entrega e reduzindo a pegada de carbono.

