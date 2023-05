BOTTICELLI, A INQUIETUDE e A BELEZA - Menarini apresenta em Florença a sua mais recente monografia de arte, dedicada ao símbolo do Renascimento italiano.

FLORENÇA, Itália, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Artista de grande sucesso, intérprete atento da cultura do seu tempo e criador de obras extraordinariamente relevantes, Sandro Botticelli foi um mestre da beleza. Com as suas Vénus estabeleceu, sem o saber, um cânone de perfeição que reflete fielmente os padrões da atualidade. No entanto, Botticelli era uma figura misteriosa e inquieta: apesar da sua reputação intemporal, as suas pinturas ainda ocultam mistérios que são difíceis de revelar. Passados sessenta anos, Sandro Botticelli regressa à série de arte do Grupo Menarini com uma monografia inédita apresentada na Sala Apolo do Palazzo Pucci em Florença, na presença da autora Cristina Acidini, ex-superintendente dos museus de arte de Florença e atual presidente da Ópera di Santa Croce e de outras prestigiadas instituições florentinas.

A monografia transporta-nos para a Florença da segunda metade do século XV e para a fábrica de tingimento de Mariano Filipepi, o pai de Botticelli. Foi lá que o jovem Sandro, fascinado pelas cores utilizadas na oficina da família, entrou pela primeira vez em contacto com o estudo das artes. As poucas fontes coevas disponíveis descreviam o artista como um homem inclinado para a ironia, sarcasmo e escárnio, refletindo o espírito de Florença da época. A sua alma era atormentada por um temperamento inquieto; recusou-se categoricamente a casar, mas declarou um amor eterno por Florença, uma cidade que nunca abandonou, com exceção de algumas pequenas viagens. Com a sensibilidade apurada do ser humano e artista, registou as mudanças que aconteceram na sua cidade, desde os triunfos carnavalescos de Lorenzo de Medici às procissões penitenciais de Savonarola. Enquanto artista, teve a capacidade única de se adaptar às mudanças da sua época, pintando figuras atormentadas com cores mais escuras, como o Lamento sobre Cristo Morto e a Santíssima Trindade (Holy Trinity) (Pala delle Convertite), muito longe da harmonia e graça do Nascimento de Vénus (Birth of Venus) e Primavera (Spring). Estas duas últimas obras, com as suas inúmeras variações e reinvenções, ajudaram a tornar Botticelli um artista extremamente popular, cuja relevância permanece como tema de estudo moderno até hoje.

Assim, há muitas controvérsias sobre a cronologia e interpretação de muitas das pinturas de Botticelli, incluindo as mais famosas. Na verdade, restaurações e sofisticadas investigações diagnósticas trazem constantemente à superfície novos elementos que geram ideias para debate entre especialistas do setor.

"Este extraordinário artista regressa à série Menarini com uma segunda monografia que tem em conta as inovações que surgiram nos últimos sessenta anos, graças à descoberta de novos documentos e suas interpretações, especialmente os relacionados com as suas pinturas mais evocativas e misteriosas. Além disso, as investigações científicas relacionadas com a restauração de muitas das obras de Botticelli enriqueceram o nosso conhecimento do seu estilo de pintura refinado e versátil", declarou Cristina Acidini. "Botticelli era, de facto, um dos mais autênticos intérpretes da cultura da sua época, refletindo as profundas mudanças na sociedade florentina onde viveu, dominado primeiro por Lorenzo o Magnífico, num período de grande florescimento cultural, depois por Girolamo Savonarola, durante um período de perturbado reformismo religioso. Por esta razão, tornou-se o "símbolo" do Renascimento (Renaissance), com todo o seu esplendor e inquietude".

O volume de arte de Botticelli enriquece a prestigiada série de arte do Menarini Group, criado em 1956 para celebrar a beleza da Itália através dos grandesmestres da pintura italiana.

"A coleção de arte Menarini tem como objetivo promover grandes artistas italianos e partilhá-los até com a geração mais jovem", dizem Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, acionistas e membros do Conselho de Administração da Menarini. "Descobrir a inquietude e maravilha nas pinturas mais notáveis de Botticelli demonstra o quão próximo o artista estava do sentimento contemporâneo de hoje".

Ao longo dos anos, a vocação artística do Menarini Group cresceu e evoluiu com o projeto multimédia "Menarini Pills of Art". Tratam-se de pequenos vídeos nos quais os especialistas revelam episódios e curiosidades sobre muitos dos trabalhos apresentados nos volumes Menarini. Até agora, cerca de 700 vídeos foram publicados, com um total de dezenas de milhões de visualizações. Estão disponíveis em 8 idiomas no canal Menarini YouTube, que é atualizado mensalmente com novos conteúdos. Vídeos sobre algumas das obras mais famosas de Botticelli foram publicados recentemente juntamente com vídeos sobre A Adoração dos Magos (Magi), de Leonardo da Vinci, Madonna delle Cave, de Mantegna, e Baco, de Caravaggio.

