Boulevard World contribue à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite avec son site Metasight au Moyen-Orient

RIYAD, Arabie saoudite, 27 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Riyadh Season, une étape cruciale dans la réalisation de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, vise à attirer davantage de touristes et à stimuler la croissance du tourisme en Arabie saoudite grâce à diverses expériences culturelles et de divertissement et à des contenus culturels variés.

Boulevard World a été officiellement inauguré le 21 novembre dans le cadre du Riyadh Season 2022. Il guide les visiteurs dans un voyage autour du monde en présentant diverses cultures des États-Unis, de France, de Grèce, d'Inde, de Chine, d'Espagne, du Japon, du Maroc, du Mexique et d'Italie.

Boulevard World a collaboré avec Unilumin Group, une entreprise chinoise de haute technologie, pour attirer les touristes du monde entier et créer des expériences de divertissement inédites. Grâce à de nombreus écrans LED Metasight soutenus par des technologies d'intégration et de contrôle des logiciels, Boulevard World a présenté au public un design artistique et un contenu créatif, et a créé un espace d'expérience immersive riche en sciences et technologies modernes. Boulevard World est ainsi devenu un nouveau lieu de divertissement de classe mondiale.

L'immense écran sphérique créé par Unilumin attirera immédiatement le regard des touristes dès leur entrée dans Boulevard World. Produit innovant d'Unilumin, cet écran sphérique a battu le record mondial Guinness et est devenu un nouveau symbole de la ville en Arabie saoudite. Il représente également les liens solides qui existent au sein du village mondial prôné par Boulevard World. Par ailleurs, le plus grand écran plafonnier à diodes électroluminescentes du Moyen-Orient et le premier d'Arabie saoudite, ainsi que des dizaines d'écrans géants extérieurs à ultra-haute définition (UHD), permettent à Boulevard World de présenter diverses cultures et histoires aux visiteurs.

Le Riyadh Season a entamé sa coopération avec Unilumin en 2021. Grâce aux écrans LED et aux solutions Metasight d'Unilumin, Riyadh Season a servi plus de 15 millions de touristes dans le monde entier et a stimulé le développement touristique de la région. Le professionnalisme d'Unilumin tout au long du projet a laissé une forte impression aux clients du Moyen-Orient.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1970919/cff511d3_2909_444c_a0d5_71ded5dac364.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1970920/5_00_00_02__20221211_151711.jpg

SOURCE Unilumin Group., Ltd.