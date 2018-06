Boys & Girls Clubs of America y CC Sabathia presentan el "Triple Play Day" para ayudar a que los jóvenes se hagan cargo de su salud

A pesar de una tendencia constante al alza de la esperanza de vida durante los últimos mil años, las tasas actuales de enfermedades crónicas y crisis de salud, como la adicción a los opioides, colocan a los EE. UU. en una posición de enfrentar un posible declive en la esperanza de vida. Una variedad des factores pueden contribuir a la salud general de una persona y al riesgo de problemas de salud. Investigaciones muestran que ciertos factores, como el estatus socioeconómico y los factores ambientales o sociales determinantes de la salud (dónde vives, trabajas, aprendes, juegas) pueden tener un impacto profundo, especialmente en adolescentes que son particularmente sensibles a las condiciones sociales y ambientales negativas. Los jóvenes que crecen en comunidades que enfrentan mayores tasas de factores negativos, como problemas de seguridad y traumas, y mayores barreras sociales y económicas, están en mayor riesgo.

A través del programa Triple Play, Boys & Girls Clubs of America busca nivelar el campo de juego para permitir que todos los jóvenes alcancen su máximo potencial como adultos saludables y productivos. Triple Play está diseñado para ofrecer programas que promueven la salud para ayudar a los jóvenes a crear oportunidades para hacerse cargo de su salud y bienestar personal. A través de un enfoque del "niño en su totalidad", el programa enseña la importancia de la actividad física y la nutrición adecuada, y permite a los jóvenes desarrollar las habilidades sociales y emocionales necesarias para superar los factores ambientales que pueden tener un impacto negativo en la salud y el bienestar personal.

Patrocinado por Anthem Foundation, el brazo filantrópico de Anthem, Inc., y The Coca-Cola Company, el programa asegura que los jóvenes tengan la oportunidad de practicar estos conjuntos de habilidades dentro de un entorno seguro y de apoyo, lo que les permite llevarlos y aplicarlos en su hogar, escuela y comunidad.

"Tengo la suerte de haber estado rodeado de una comunidad de apoyo y de amplios recursos que me permitieron formar un estilo de vida saludable a una edad temprana en mi Boys & Girls Club. Como ex alumno, estoy feliz de unirme con Boys & Girls Clubs of America para inspirar a la próxima generación de niños a priorizar la salud y el bienestar personal en sus vidas", dijo CC Sabathia.

Durante el Triple Play Day, CC Sabathia dio vida al programa con actividades divertidas e interesantes basadas en sus tres pilares principales: Hábitos Saludables (Mente), Desafíos Diarios (Cuerpo) y Recreación Social (Alma). Actividades incluidas:

Super Snacks Kids Cooking Challenge: Se le dio a los jóvenes productos e ingredientes con el desafío de crear un "Snack para Después de la Escuela". Los equipos fueron responsables de preparar, "arreglar snack en un plato" y presentar snack para después de la escuela.

Super Fitness Superhero Challenge: Cada niño creo un superhéroe y luego completó una carrera de obstáculos utilizando sus poderes.

Super Quest "Crack the Case" Challenge: Se les dio a los jóvenes un caso en el que tuvieron que trabajar juntos para resolverlo. Mientras resolvieron varios componentes del caso, recibieron pistas adicionales para resolver el caso.

Durante el evento, CC Sabathia recibió el premio Anthem Health Champion, que sirve para crear conciencia sobre problemas críticos de salud y reconoce a personas que marcan una diferencia significativa como modelos a seguir, llevando un estilo de vida activo y saludable e inspirando a otros a hacer lo mismo.

"En Anthem estamos comprometidos a crear una mejor experiencia de cuidado de salud para todos, incluidas las comunidades en las que vivimos y trabajamos", dijo Peter Haytaian, vicepresidente ejecutivo y presidente de negocios comerciales y especializados de Anthem. "La colaboración de Anthem Foundation con Boys & Girls Clubs y el apoyo de su programa Triple Play es un ejemplo más de cómo estamos trabajando juntos para ayudar a proporcionar un mayor acceso a programas y recursos que enseñan a los jóvenes de todo el país los beneficios de la actividad física y cómo ésta puede llevar a un estilo de vida más saludable".

"En The Coca-Cola Company, creemos que nuestro negocio solo puede ser tan fuerte como las comunidades que servimos, y es por eso que hemos apoyado con orgullo a Boys & Girls Clubs of America durante los últimos 72 años", dijo Erika Von Heiland Strader, Directora de Mercadotecnia Comunitaria, Coca-Cola North America. "Boys & Girls Clubs of America es una de las agencias de servicio a la juventud más importantes de este país, que ayuda a fortalecer las comunidades locales brindando apoyo y modelos a seguir para jóvenes a través de más de 4.000 Clubes en todo el país".

A través de National Youth Outcomes Initiative de Boys & Girls Clubs of America, que mide el impacto del Club y del programa utilizando un conjunto común de indicadores informados, investigaciones muestran que los Boys & Girls Clubs que ofrecen el programa Triple Play han visto mejoras significativas en los hábitos relacionados con la salud de los miembros del Club.

"Triple Play tiene un historial comprobado de ayudar a los niños a mejorar su salud y bienestar personal al tomar decisiones positivas, desde abstenerse de consumir alcohol y drogas hasta ser más activos físicamente", dijo Jim Clark, presidente y CEO de Boys & Girls Clubs of America. "A través del Triple Play Day y eventos en todo el país, continuamos nuestro compromiso de construir una generación más saludable. Con CC Sabathia a nuestro lado y el compromiso de socios como la Anthem Foundation y The Coca-Cola Company, los miembros de nuestro Club se sentirán inspirados por su propio potencial para hacer grandes cosas".

Para mas información sobre el programa Triple Play, visita www.bgca.org/tripleplay.

Acerca de Boys & Girls Clubs of America

Durante más de 150 años, Boys & Girls Clubs of America (bgca.org) ha permitido a los jóvenes más necesitados lograr un gran futuro como ciudadanos productivos, afectuosos y responsables. Hoy en día, 4.400 clubes atienden a cuatro millones de jóvenes anualmente a través de la membresía del Club y el alcance comunitario. Los Clubes están ubicados en ciudades, pueblos, viviendas públicas y en tierras nativas en todo el país, y sirven a familias militares en los Centros Juveniles afiliados a Boys & Girls Clubs of America en instalaciones militares de los EE. UU. en todo el mundo. Proporcionan un lugar seguro, mentores adultos comprometidos, diversión, amistad y programas de desarrollo para jóvenes de gran impacto a diario durante horas críticas fuera del horario escolar. Los programas prioritarios enfatizan el éxito académico, la buena forma de ser y de convivencia, y los estilos de vida saludables. En una Encuesta Harris de ex alumnos, el 54 por ciento dijo que el Club les salvó la vida. La sede nacional se encuentra en Atlanta. Obtén más información en http://www.bgca.org/facebook and http://bgca.org/twitter.

