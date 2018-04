Bradesco - Resultados do 1T18

Variação % (exceto quando indicado)











R$ milhões (exceto quando indicado) 1T18 4T17 1T17 1T18 x 4T17 1T18 x 1T17











Resultado









Lucro Líquido Recorrente (1) 5.102 4.862 4.648 4,9 9,8 Margem Financeira Total 15.686 15.813 16.036 (0,8) (2,2) PDD Expandida (2) (3.892) (5.405) (5.282) (28,0) (26,3) Receitas de Prestação de Serviços 7.831 8.062 7.430 (2,9) 5,4 Prêmios Emitidos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receitas de Capitalização 17.57 21.192 17.948 (17,1) (2,1) Balanço Patrimonial









Total de Ativos (3) 1.303.842 1.298.328 1.294.139 0,4 0,7 Operações de Crédito - Carteira Expandida (4) 486.645 492.931 502.714 (1,3) (3,2) - Pessoas Físicas 177.814 175.469 171.820 1,3 3,5 - Pessoas Jurídicas 308.831 317.462 330.894 (2,7) (6,7) Patrimônio Líquido 113.776 110.457 104.558 3,0 8,8 Recursos Captados e Administrados 2.003.948 1.987.487 1.943.687 0,8 3,1 Destaques









Retorno Anualizado sobre PL Médio (ROAE) - % (5) 18,6 18,0 18,3 0,6 p.p. 0,3 p.p. Índice de Eficiência Operacional (IEO) - % (6) 40,9 40,8 40,0 0,1 p.p. 0,9 p.p. Lucro Líquido Recorrente por Ação - R$ (6) (7) 2,91 2,84 2,64 2,5 10,2 Valor de Mercado (8) 237.219 200.521 178.208 18,3 33,1 Juros sobre Capital Próprio - JCP Líquido 1.519 2.216 1.568 (31,5) (3,1) Índice de Inadimplência (> 90 dias (9) / Carteira de Crédito) - % 4,4 4,7 5,6 (0,3) p.p. (1,2) p.p. Capital Nível I - % (10) 12,4 13,1 12,0 (0,7) p.p. 0,4 p.p.

(1) De acordo com os eventos extraordinários descritos na página 05 do Relatório de Análise Econômica e Financeira;

(2) Inclui provisão para avais e fianças, receitas com recuperações de crédito, descontos concedidos, resultado com BNDU e impairment de ativos financeiros;

(3) Para mais informações, favor consultar a nota explicativa nº 4 – Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Gerencial, no capítulo "Demonstrações Contábeis Completas" deste relatório;

(4) Além da carteira de crédito – conceito Bacen, inclui avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, debêntures, notas promissórias, coobrigação em cessões para certificados de recebíveis imobiliários e crédito rural;

(5) Não considera o efeito da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrado no Patrimônio Líquido;

(6) Acumulado doze meses;

(7) Para fins de comparabilidade, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e os desdobramentos ocorridos nos períodos;

(8) Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento das ações ON e PN do último dia do período;

(9) Créditos em atraso; e

(10) Redução relacionada a mudança no cronograma de aplicação de deduções sobre os ajustes prudenciais que passou a ser de 100% em 2018 (80% em 2017).

Lucro Líquido Recorrente X Lucro Líquido Contábil

A seguir, um comparativo entre os principais eventos não recorrentes que impactaram o Lucro Líquido no período:

R$ milhões 1T18 4T17 1T17 Lucro Líquido Recorrente 5.102 4.862 4.648 Eventos Extraordinários (635) (1.069) (577) - Amortização de Ágio (Bruto) (607) (600) (554) - Outros (1) (28) (469) (23) Lucro Líquido Contábil 4.467 3.793 4.071

(1) Composto basicamente por passivos contingentes, e no 4T17, inclui: (a) impairment de ativos não financeiros, no valor de R$ 278 milhões; (b) programa especial de regularização tributária – PERT, no valor de R$ 49 milhões; e (c) programa de parcelamento incentivado – PPI, no valor de R$ 62 milhões. Líquido dos efeitos fiscais.

Análise Resumida do Resultado Recorrente

Para mais informações da análise resumida do resultado recorrente apresentada a seguir, consultar o capítulo "Análise Econômico-Financeira" deste relatório.

Demonstração do Resultado Recorrente Variação %

(R$ milhões) 1T18 4T17 1T17 1T18 x 4T17 1T18 x 1T17











Margem Financeira 15.686 15.813 16.036 (0,8) (2,2) - Juros 15.493 15.661 15.900 (1,1) (2,6) - Não Juros (1) 193 152 136 27,0 41,9 PDD Expandida (3.892) (5.405) (5.282) (28,0) (26,3) Despesas com PDD (4.599) (5.414) (5.896) (15,1) (22,0) Receitas com Recuperações de Crédito 1.447 1.593 1.541 (9,2) (6,1) Descontos Concedidos / Outros (2) (485) (801) (507) (39,5) (4,3) Impairment de Ativos Financeiros (255) (783) (420) (67,4) (39,3) Resultado Bruto da Intermediação Financeira 11.794 10.408 10.754 13,3 9,7 Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (3) 1.515 1.873 1.627 (19,1) (6,9) Receitas de Prestação de Serviços 7.831 8.062 7.430 (2,9) 5,4 Despesas de Pessoal (4.829) (4.878) (4.822) (1,0) 0,1 Outras Despesas Administrativas (4.810) (5.340) (4.854) (9,9) (0,9) Despesas Tributárias (1.821) (1.758) (1.772) 3,6 2,8 Resultado de Participação em Coligadas 27 30 58 (10,0) (53,4) Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (2.037) (1.923) (1.833) 5,9 11,1 Resultado Operacional 7.670 6.474 6.588 18,5 16,4 Resultado Não Operacional (9) (16) (52) (43,8) (82,7) IR/CS (2.483) (1.543) (1.839) 60,9 35,0 Participação Minoritária (76) (53) (49) 43,4 55,1 Lucro Líquido Recorrente 5.102 4.862 4.648 4,9 9,8

(1) Inclui impairment de ativos financeiros sem característica de crédito;

(2) Inclui resultado com BNDU e provisão para avais e fianças; e

(3) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização.

