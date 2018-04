Bradesco - Résultats 1T18

% de variation (sauf indication contraire)











R millions de $ (sauf indication contraire) 1T18 4T17 1T17 1T18 x 4T17 1T18 x 1T17























Résultat









Résultat net récurrent (1) 5 102 4 862 4 648 4,9 9,8 Revenu net d'intérêt 15 686 15 813 16 036 (0,8) (2,2) Ensemble étendu (2) (3 892) (5 405) (5 282) (28,0) (26,3) Revenus liés aux frais et commissions 7 831 8 062 7 430 (2,9) 5,4 Primes d'assurance émises, contributions à un plan d'épargne retraite et revenu des obligations de capitalisation 17 570 21 192 17 948 (17,1) (2,1) Bilan comptable









Total des actifs (3) 1 303 842 1 298 328 1 294 139 0,4 0,7 Portefeuille de prêts étendu (4) 486 645 492 931 502 714 (1,3) (3,2) - Individus 177 814 175 469 171 820 1,3 3,5 - Sociétés 308 831 317 462 330 894 (2,7) (6,7) Capitaux propres 113 776 110 457 104 558 3,0 8,8 Actifs sous gestion 2 003 948 1 987 487 1 943 687 0,8 3,1 Points forts









Rendement des capitaux propres moyens annualisé (RCP) - % (5) 18,6 18,0 18,3 0,6 pp. 0,3 pp. Quotient d'efficacité (QE) - % (6) 40,9 40,8 40,0 0,1 pp. 0,9 pp. Résultat net récurrent par action - R$ (6) (7) 2,91 2,84 2,64 2,5 10,2 Capitalisation boursière (8) 237 219 200 521 178 208 18,3 33,1 Intérêt sur capitaux propres - Net 1 519 2 216 1 568 (31,5) (3,1) Taux d'impayés (> 90 jours (9) / portefeuille de prêts) - % 4,4 4,7 5,6 (0,3) pp. (1,2) pp. Capital de première catégorie - % (10) 12,4 13,1 12,0 (0,7) pp. 0,4 pp.

(1) Selon les événements non récurrents décrits en page 5 de ce rapport d'analyse économique et financière ;

(2) Inclut la provision pour les sûretés, les garanties, le revenu des recouvrements de créances, les remises accordées, résultat avec BNDU (actifs non destinés à un usage propre) et la dépréciation des actifs financiers ;

(3) Pour plus d'informations, veuillez voir la note 4 - Bilan et compte des résultats de direction , au chapitre «États financiers complets » de ce rapport ;

(4) En marge du portefeuille de prêts - le concept de la Banque centrale du Brésil (Bacen) inclut des sûretés, des garanties, des lettres de crédit, des avances de créances sur des cartes de crédit, des débentures, des billets à ordre, des obligations conjointes en certificats de créances immobilières et crédit rural ;

(5) Cela exclut l'effet mark-to-market des titres disponibles à la vente enregistrés sous les capitaux propres ;

(6) Au cours des 12 derniers mois ;

(7) À des fins de comparaison, les actions ont été ajustées en fonction des bonus et des divisions d'actions qui sont survenues au cours des périodes ;

(8) Le nombre d'actions (à l'exclusion des actions propres) multiplié par le prix de clôture pour les actions ordinaires et privilégiées sur le dernier jour de bourse de la période ;

(9) Prêts impayés ; et

(10) Une réduction liée au changement du programme pour l'application de déductions sur les retraitements prudentiels ayant atteint 100 % en 2018 (80 % en 2017).

Revenu net récurrent par rapport au résultat net comptable

Voici une comparaison entre les événements non récurrents principaux qui ont affecté le revenu net durant la période :

R millions de $ 1T18 4T17 1T17 Résultat net récurrent 5 102 4 862 4 648 Événements non récurrents (635) (1069) (577) - Amortissement des survaleurs (brut) (607) (600) (554) - Autres (1) (28) (469) (23) Résultat net comptable 4 467 3 793 4 071

(1) Consistant essentiellement de passifs éventuels, et au cours du 4T17, inclut : (A) une dépréciation des actifs non financiers, d'un montant de R 278 millions $ ; (b) un programme spécial de régularisation fiscale (PERT), d'un montant de R 49 million $ ; et (c) un programme d'encouragement des versements d'acomptes (PPI), d'un montant de R 62 million $. Après effets d'impôt.

Analyse comprimée du revenu récurrent

Pour plus d'informations concernant l'analyse comprimée du revenu récurrent présentée comme suit, référez-vous au chapitre « Analyse économique et financière » de ce rapport.

Compte des résultats récurrents % de variation





(R millions de $) 1T18 4T17 1T17 1T18 x 1T17 1T18 x 1T17







































Revenu net d'intérêt 15 686 15 813 16 036 (0,8) (2,2)













- NIR - Portion des gains d'intérêts 15 493 15 661 15 900 (1,1) (2,6)













- NIR - Portion des gains hors intérêts (1) 193 152 136 27,0 41,9













Échéances de paiement étendues (3 892) (5 405) (5 282) (28,0) (26,3)













Toutes dépenses (4 599) (5 414) (5 896) (15,10) (22,0)













Revenu du recouvrement de créances 1 447 1 593 1 541 (9,2) (6,1)













Remises accordées / autres (2) (485) (801) (507) (39,5) (4,3)













Dépréciation des actifs financiers (255) (7830) (420) (67,4) (39,3)













Revenus bruts de l'intermédiation financière 11 794 10 408 10 754 13,3 9,7













Revenus des assurances, plans d'épargne retraite et obligations de capitalisation (3) 1 515 1 873 1 627 (19,1) (6,9)













Revenus liés aux frais et commissions 7 831 8 062 7 430 (2,9) 5,4













Dépenses du personnel (4 829) (4 878) (4 822) (1,0) 0,1













Autres dépenses administratives (4 810) (5 340) (4 854) (9,90) (0,9)













Charges fiscales (1 821) (1 758) (1 772) 3,6 2,8













Quote-part des bénéfices (pertes) des filiales non consolidées et contrôlées conjointement 27 30 58 (10,0) (53,4)













Autres résultats opérationnels / (dépenses) (2 037) (1 923) (1 833) 5,9 11,1













Résultat opérationnel 7 670 6 474 6 588 18,5 16,4













Résultat hors exploitation (9) (160) (52) (43,8) (82,7)













IR / CS (2 483) (1 543) (1 839) 60,9 35,0













Impôt sur le revenu / cotisation sociale (76) (53) (49) 43,4 55,1













Intérêt minoritaire dans les filiales 5 102 4 862 4 648 4,9 9,8















(1) Inclut la dépréciation des actifs financiers sans les caractéristiques du crédit ;

(2) Inclut le résultat avec BNDU et une provision aux sûretés et garanties ; et

(3) Les revenus des assurances, des plans d'épargne retraite et des obligations de capitalisation = primes conservées des assurances, des plans d'épargne retraite et des obligations de capitalisation - la variation des provisions techniques des assurances, des plans d'épargne retraite et des obligations de capitalisation - les demandes conservées - retraits et rachats d'obligations de capitalisation - frais de vente de régimes d'assurance, de plans d'épargne retraite et d'obligations de capitalisation.

Les états financiers sont consultables sur le site web des relations avec les investisseurs de Bradesco à banco.bradesco/ri.

CONTACT

Investor Relations Team

+55-11-2194-0922

investors@bradesco.com.br

SOURCE Banco Bradesco S.A.