Brain Corp lance BrainOS® Clean 2.0 avec SelfPath™ AI, renforçant l'autonomie adaptative des robots nettoyeurs de sols de Tennant Company

Le logiciel NewAI permet aux robots de planifier et d'adapter leurs propres trajectoires, éliminant ainsi le besoin de formation manuelle aux différents itinéraires tout en augmentant la couverture, la productivité et l'autonomie dans les environnements commerciaux dynamiques.

SAN DIEGO, 1er avril 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les environnements commerciaux dépendent de plus en plus de la technologie autonome dans les opérations de base, la capacité des robots à s'adapter intelligemment est essentielle à l'expansion de l'automatisation. Brain Corp, l'entreprise d'IA du monde réel, a annoncé aujourd'hui la sortie de BrainOS® Clean 2.0, une nouvelle mise à jour logicielle majeure conçue pour améliorer la façon dont les robots nettoyeurs de sols de Tennant Company fonctionnent, s'adaptent et s'intègrent dans les flux de travail existants grâce à une connaissance contextuelle avancée.

Brain Corp Launches BrainOS® Clean 2.0 with SelfPath™ AI, Advancing Adaptive Autonomy for Tennant Company Floor Cleaning Robots

Après avoir été le pionnier de l'adoption commerciale des robots mobiles autonomes (AMR) à grande échelle en permettant aux partenaires de mettre sur le marché des solutions de qualité professionnelle faciles à déployer et à exploiter, Brain Corp continue de faire progresser sa plateforme d'automatisation avec l'introduction de SelfPath™ AI. Présenté dans la version BrainOS® Clean 2.0, SelfPath™ AI permet aux robots nettoyeurs de sols de la série X de Tennant de générer et d'ajuster de manière autonome leurs propres itinéraires, en s'adaptant continuellement aux environnements changeants pour offrir une productivité et une couverture améliorées - sans avoir besoin d'une formation manuelle aux différents itinéraires.

« BrainOS® Clean 2.0 et l'introduction de SelfPath™ AI offrent une valeur commerciale immédiate : les déploiements sont plus rapides, le réajustement des itinéraires est éliminé et les performances de nettoyage sont améliorées dans les environnements dynamiques », a déclaré David Pinn, PDG de Brain Corp. « C'est un bon exemple de la façon dont notre plateforme d'autonomie permet à nos partenaires de déployer l'IA pour résoudre les défis opérationnels du monde réel à grande échelle. »

Impact opérationnel mesuré

Lors des premiers déploiements, BrainOS® Clean 2.0 a apporté des améliorations opérationnelles tangibles et mesurables, notamment :

Couverture élargie (+22 %) : l'évaluation autonome de l'environnement permet d'ajuster la couverture des sols, d'éliminer les contraintes des itinéraires distincts enseignés manuellement et de créer des itinéraires de nettoyage à faible redondance qui donnent la priorité à des zones uniques.

l'évaluation autonome de l'environnement permet d'ajuster la couverture des sols, d'éliminer les contraintes des itinéraires distincts enseignés manuellement et de créer des itinéraires de nettoyage à faible redondance qui donnent la priorité à des zones uniques. Autonomie améliorée (+55 %) : adaptation dynamique des trajectoires et réduction de la nécessité des interventions manuelles.

adaptation dynamique des trajectoires et réduction de la nécessité des interventions manuelles. Déploiements plus rapides (>3x plus rapides) : l'élimination de la charge que représente la formation ou la reformation manuelle, ce qui permet aux flottes d'être opérationnelles plus rapidement et de maintenir un haut niveau de performance au fil du temps.

Les points forts de BrainOS® Clean 2.0

BrainOS® Clean 2.0 associe la planification autonome de la trajectoire à l'autonomie de l'IA, à l'intelligence visuelle et à l'intégration du flux de travail pour améliorer considérablement les performances des robots.

Parmi ses capacités essentielles, on peut citer :

SelfPath™ AI : supprimer la nécessité d'une formation manuelle aux différents itinéraires en permettant aux robots de planifier et d'affiner de manière autonome leurs itinéraires de nettoyage dans des environnements complexes.

supprimer la nécessité d'une formation manuelle aux différents itinéraires en permettant aux robots de planifier et d'affiner de manière autonome leurs itinéraires de nettoyage dans des environnements complexes. Amélioration de la perception visuelle : permettre aux robots d'acquérir une compréhension contextuelle de leur environnement, afin d'améliorer les performances et la sécurité.

permettre aux robots d'acquérir une compréhension contextuelle de leur environnement, afin d'améliorer les performances et la sécurité. Replanification et récupération dynamiques : permettre aux robots de contourner instantanément les allées bloquées et les obstacles inattendus sans s'arrêter.

permettre aux robots de contourner instantanément les allées bloquées et les obstacles inattendus sans s'arrêter. Automatisation tenant compte du flux de travail : favoriser une intégration transparente dans le fonctionnement des installations existantes, y compris la recharge automatique, le fonctionnement programmé et la compréhension des principaux points d'intérêt (POI).

Ensemble, ces capacités permettent aux robots de couvrir plus d'espace, de fonctionner de manière plus cohérente et de nécessiter moins d'intervention de la part du personnel au quotidien.

« Nos clients travaillent dans des environnements dynamiques qui évoluent constamment, et leur technologie de nettoyage doit suivre le rythme », a déclaré Pat Schottler, vice-président principal de Tennant Company Robotics. « Les dernières avancées de Brain Corp en matière d'IA permettent à nos machines d'atteindre un nouveau niveau d'intelligence. En permettant une adaptation continue aux conditions réelles, BrainOS® Clean 2.0 nous permet d'offrir à nos clients une solution autonome plus réactive et plus efficace. »

Disponibilité

BrainOS® Clean 2.0 commencera à être déployé la semaine du 6 avril sur certains robots nettoyeurs de sols de la série X de Tennant, avant d'être disponible sur l'ensemble de la flotte de cette même série en mai.

Pour plus d'informations sur BrainOS® Clean 2.0, rendez-vous sur braincorp.com/brainosclean2-0.

À propos de Tennant Company

Fondée en 1870, Tennant Company (TNC), dont le siège se trouve à Eden Prairie, dans le Minnesota, est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions qui contribuent à créer un monde plus propre, plus sûr et plus sain. Ses produits comprennent des équipements pour l'entretien des surfaces dans les environnements industriels, commerciaux et extérieurs, des technologies de nettoyage sans détergent et d'autres technologies de nettoyage durable, ainsi que des outils et des fournitures de nettoyage. Le réseau mondial de services sur le terrain de Tennant est le plus étendu du secteur. Tennant Company a réalisé un chiffre d'affaires de 1,20 milliard de dollars en 2025 et emploie environ 4 500 personnes. Tennant possède des sites de production dans le monde entier et vend ses produits directement dans plus de 21 pays et par l'intermédiaire de distributeurs dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tennantco.com et www.ipcworldwide.com. Le logo de Tennant Company et les autres marques désignées par le symbole « ® » sont des marques de Tennant Company déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

À propos de Brain Corp

Brain Corp est l'entreprise d'IA du monde réel. Basés à San Diego, avec plus de 40 000 robots déployés sur six continents, nous permettons à nos partenaires d'accélérer l'automatisation dans les espaces publics afin de résoudre les problèmes réels des clients à l'échelle de l'entreprise. Aujourd'hui, plus de marques du classement Fortune 500 font confiance à BrainOS® pour alimenter leurs robots en toute sécurité qu'à toute autre plateforme d'autonomie. En comblant le fossé entre la vision et l'exécution, nous améliorons le fonctionnement du monde réel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.braincorp.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2946643/Brain_Corp_Brain_Corp_Launches_BrainOS__Clean_2_0_with_SelfPath_.jpg

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