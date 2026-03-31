-Brain Corp lanza BrainOS® Clean 2.0 con SelfPath™ AI, impulsando la autonomía adaptativa para los robots de limpieza de suelos de Tennant Company

El nuevo software de IA permite a los robots planificar y adaptar sus propias rutas, eliminando la necesidad de entrenamiento manual y aumentando la cobertura, la productividad y la autonomía en entornos comerciales dinámicos.

SAN DIEGO, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que los entornos comerciales dependen cada vez más de la tecnología autónoma en sus operaciones principales, la capacidad de los robots para adaptarse de forma inteligente es fundamental para escalar la automatización. Brain Corp, la empresa de IA aplicada al mundo real, anunció hoy el lanzamiento de BrainOS® Clean 2.0, una importante actualización de software diseñada para mejorar el funcionamiento, la adaptación y la integración de los robots limpiadores de suelos de Tennant Company en los flujos de trabajo existentes mediante una avanzada capacidad de análisis contextual.

Brain Corp Launches BrainOS® Clean 2.0 with SelfPath™ AI, Advancing Adaptive Autonomy for Tennant Company Floor Cleaning Robots

Tras haber sido pionera en la adopción comercial a gran escala de robots móviles autónomos (AMR), permitiendo a sus socios comercializar soluciones empresariales fáciles de implementar y operar, Brain Corp continúa impulsando su plataforma de automatización con la introducción de SelfPath™ AI. Esta tecnología, incluida en la versión BrainOS® Clean 2.0, permite a los robots de limpieza de suelos de la serie X de Tennant generar y ajustar sus propias rutas de forma autónoma, adaptándose continuamente a entornos cambiantes para ofrecer una mayor productividad y cobertura, sin necesidad de entrenamiento manual de rutas.

"BrainOS® Clean 2.0 y la introducción de SelfPath™ AI ofrecen un valor comercial inmediato: las implementaciones son más rápidas, se elimina el reentrenamiento de rutas y se mejora el rendimiento de la limpieza en entornos dinámicos", afirmó David Pinn, consejero delegado de Brain Corp. "Es un claro ejemplo de cómo nuestra plataforma de autonomía permite a nuestros socios implementar IA para resolver desafíos operativos reales a gran escala".

Impacto operativo medido

En las implementaciones iniciales, BrainOS® Clean 2.0 ofreció mejoras operativas tangibles y medibles, entre ellas:

Cobertura ampliada (+22%): Evaluación autónoma del entorno para ajustar la cobertura del suelo, eliminando las limitaciones de las rutas manuales predefinidas y creando rutas de limpieza con baja redundancia que priorizan áreas específicas.

Evaluación autónoma del entorno para ajustar la cobertura del suelo, eliminando las limitaciones de las rutas manuales predefinidas y creando rutas de limpieza con baja redundancia que priorizan áreas específicas. Autonomía mejorada (+55%): Adaptación dinámica de las rutas y reducción de la necesidad de intervenciones manuales.

Adaptación dinámica de las rutas y reducción de la necesidad de intervenciones manuales. Despliegues más rápidos (más del triple): Eliminación de la carga de la formación o reformación manual de rutas, lo que permite que las flotas estén operativas antes y mantengan un alto rendimiento a lo largo del tiempo.

Qué ofrece BrainOS® Clean 2.0

BrainOS® Clean 2.0 combina la planificación autónoma de rutas con una mayor autonomía de IA, inteligencia visual e integración de flujos de trabajo para mejorar drásticamente el rendimiento robótico.

Entre sus principales capacidades se incluyen:

SelfPath™ AI: Elimina la necesidad de entrenamiento manual de rutas, permitiendo que los robots planifiquen y optimicen de forma independiente sus trayectorias de limpieza en entornos complejos.

Elimina la necesidad de entrenamiento manual de rutas, permitiendo que los robots planifiquen y optimicen de forma independiente sus trayectorias de limpieza en entornos complejos. Percepción visual mejorada: Permite a los robots comprender el contexto de su entorno, mejorando así el rendimiento y la seguridad.

Permite a los robots comprender el contexto de su entorno, mejorando así el rendimiento y la seguridad. Replanificación y recuperación dinámicas: Permite a los robots redirigir instantáneamente su ruta para sortear pasillos bloqueados y obstáculos inesperados sin detenerse.

Permite a los robots redirigir instantáneamente su ruta para sortear pasillos bloqueados y obstáculos inesperados sin detenerse. Automatización adaptada al flujo de trabajo: Facilita la integración perfecta en las operaciones existentes de las instalaciones, incluyendo la carga automática, el funcionamiento programado y la identificación de puntos clave de interés (POI).

En conjunto, estas capacidades permiten a los robots cubrir más espacio, operar con mayor consistencia y requerir menos intervención diaria del personal.

"Nuestros clientes operan en entornos dinámicos que evolucionan constantemente, y su tecnología de limpieza debe mantenerse al día", afirmó Pat Schottler, vicepresidente sénior de Robótica de Tennant Company. "Los últimos avances en IA de Brain Corp desbloquean un nuevo nivel de inteligencia para nuestras máquinas. Al permitir la adaptación continua a las condiciones del mundo real, BrainOS® Clean 2.0 nos permite ofrecer una solución autónoma más eficiente y con mayor capacidad de respuesta para nuestros clients".

Disponibilidad

BrainOS® Clean 2.0 comenzará a implementarse la semana del 6 de abril en determinados robots de limpieza de suelos de la serie X de Tennant, y estará disponible para toda la flota de la serie X en mayo.

Para obtener más información sobre BrainOS® Clean 2.0, visite braincorp.com/brainosclean2-0

Acerca de Tennant Company

Fundada en 1870, Tennant Company (TNC), con sede en Eden Prairie, Minnesota, es líder mundial en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones que contribuyen a crear un mundo más limpio, seguro y saludable. Sus productos incluyen equipos para el mantenimiento de superficies en entornos industriales, comerciales y exteriores; tecnologías de limpieza sostenibles y sin detergentes; y herramientas y suministros de limpieza. La red global de servicio técnico de Tennant es la más extensa del sector. Tennant Company registró ventas por valor de 1.200 millones de dólares en 2025 y cuenta con aproximadamente 4.500 empleados. Tennant tiene operaciones de fabricación en todo el mundo y vende sus productos directamente en más de 21 países y a través de distribuidores en más de 100 países. Para obtener más información, visite www.tennantco.com y www.ipcworldwide.com. El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas con el símbolo "®" son marcas comerciales de Tennant Company registradas en Estados Unidos y/o en otros países.

Acerca de Brain Corp

Brain Corp es la empresa de IA aplicada al mundo real. Con sede en San Diego y más de 40.000 robots desplegados en seis continentes, permitimos a nuestros socios acelerar la automatización en espacios públicos para resolver problemas reales de los clientes a escala empresarial. Hoy en día, más marcas de Fortune 500 confían en BrainOS® para impulsar sus robots de forma segura que en cualquier otra plataforma de autonomía. Al cerrar la brecha entre la visión y la ejecución, hacemos que el mundo real funcione mejor. Para obtener más información, visite www.braincorp.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946643/Brain_Corp_Brain_Corp_Launches_BrainOS__Clean_2_0_with_SelfPath_.jpg

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