Branchenstudie zeigt: Schaffung einer Grundlage für KI hat für Konsumgüterunternehmen höchste Priorität

82 % der Unternehmen stellen auf einheitliche Plattformen für standardisierte Daten und Prozesse um und bereiten sich auf KI vor

BARCELONA, Spanien, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Ein neuer Branchenbericht zeigt, dass der Aufbau einer KI-fähigen Infrastruktur für Konsumgüterunternehmen (CPG) oberste Priorität hat. Der Bericht State of AI in Consumer Goods ergab, dass die meisten Befragten (82 %) aktiv damit beschäftigt sind, Altsysteme zu konsolidieren oder von Best-of-Breed-Lösungen auf einheitliche Plattformen umzustellen. Der Umstieg auf eine Plattform kann die systemübergreifende Konnektivität für standardisierte Daten und Prozesse gewährleisten, was eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung von KI-Anwendungsfällen ist.

Eine Mehrheit (72 %) der CPG-Unternehmen nutzt, bereitet vor oder plant die Einführung von agentenbasierter KI, um ihre Fertigungsprozesse voranzutreiben. Dies signalisiert einen Bedarf an fortschrittlichen Systemen und Prozessen, die saubere, standardisierte Daten liefern können. Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Untersuchung der Technologielandschaft in der CPG-Branche gehören:

Hindernisse für KI bestehen weiterhin : Die derzeitigen Technologieinfrastrukturen halten Unternehmen davon ab, KI und maschinelles Lernen einzusetzen. Zu den drei größten Herausforderungen zählen Compliance und Sicherheit (60 %), hohe Kosten und Ressourcenengpässe (60 %) sowie die Komplexität der Integration in bestehende Systeme (58 %).





Manuelle Prozesse sind nach wie vor weit verbreitet und erhöhen das Risiko : Die Mehrheit (64 %) der CPG-Unternehmen nutzt eine Mischung aus digitalen und manuellen Prozessen oder überwiegend manuelle Prozesse mit begrenzten Tools, um Qualität und Compliance entlang der Lieferkette zu verwalten. Die Befragten, die fortschrittliche Datenintegrations- und Prozessautomatisierungsfunktionen als besonders wertvoll für die Verbesserung der IT-Effizienz einstufen, geben an, dass dadurch repetitive Aufgaben und manuelle Arbeit reduziert und Datensilos beseitigt werden.





CPGs wünschen sich KI-gestützte prädiktive Analysen: Die drei wichtigsten Gründe, warum die Befragten KI-gestützte prädiktive Analysen als die wertvollste Funktion ansehen, sind die Förderung der Qualitätssicherung und Compliance (24 %), die Verbesserung der Entscheidungsfindung und datengestützte Erkenntnisse (21 %) sowie die proaktive Erkennung und Prävention von Problemen (19 %). Dieser Fokus auf Echtzeit-Erkenntnisse für die Qualitätskontrolle unterstreicht den Bedarf an Technologiepartnern mit einem tiefen Verständnis für Fertigungs- und Compliance-Anforderungen.





Menschen, Prozesse und Daten als wichtige Faktoren für KI: Die Umfrage ergab, dass ein Gleichgewicht zwischen Menschen, Prozessen und Daten entscheidend für eine erfolgreiche Einführung von KI ist. Die wichtigsten Faktoren sind umfassende Schulungsprogramme für Mitarbeiter (72 %), eine hochwertige Dateninfrastruktur (66 %) sowie KI-Cybersicherheit und Compliance (64 %), was darauf hindeutet, dass der Erfolg von KI eine koordinierte organisatorische Bereitschaft erfordert.

„Der Bericht zum Stand der KI in der Konsumgüterindustrie zeigt, dass die Qualitätsverwaltung über zahlreiche Altsysteme hinweg die KI-Bereitschaft behindert. Um KI effektiv zu nutzen, erwägen die Befragten den Aufbau einer starken Datenbasis auf einer einheitlichen Plattform, die skalierbar ist, um einen klaren Mehrwert zu erzielen", so David Maher, Leiter Strategie bei Veeva QualityOne.

Für den Bericht „The State of AI in Consumer Goods" wurden mehr als 150 IT- und Funktionsleiter bei globalen Konsumgüterunternehmen in den USA befragt. Die Studie untersucht die KI-Bereitschaft der Branche, die Herausforderungen bei der Einführung von KI und die Möglichkeiten für die IT, Wert und Innovation voranzutreiben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie den vollständigen Bericht.

Informationen zu Veeva QualityOne

Veeva Systems wurde 2007 gegründet und ist ein globaler Anbieter von branchenspezifischen Cloud-Softwarelösungen, die auf die besonderen betrieblichen Herausforderungen und regulatorischen Anforderungen von Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften, Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke sowie Chemie zugeschnitten sind. Die Lösungen von Veeva QualityOne helfen Hunderten von marktführenden Unternehmen dabei, Ineffizienzen zu beseitigen und hochwertige, vertrauenswürdige Produkte schneller auf den Markt zu bringen, ohne dabei Kompromisse bei Sicherheit oder Compliance einzugehen. Als gemeinnütziges Unternehmen ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, darunter Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und die Branchen, für die es tätig ist, in Einklang zu bringen. Erfahren Sie mehr unter Veeva QualityOne.

Weitere Informationen zu den Lösungen von Veeva für die globale Life-Sciences-Branche und die mehr als 1.500 Kunden, zu denen die weltweit größten Pharmaunternehmen ebenso zählen wie aufstrebende Biotech-Unternehmen, finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2025 offengelegt sind, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), sowie in unseren nachfolgenden SEC-Unterlagen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

