Une étude révèle que l'établissement d'une base pour l'IA est une priorité absolue pour les entreprises du secteur des produits de grande consommation

82 % des organisations adoptent des plateformes unifiées pour la normalisation des données et des processus et la préparation à l'IA

BARCELONE, Espagne, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport industriel montre que la mise en place d'une infrastructure prête pour l'IA est une priorité absolue pour les entreprises de produits de grande consommation. Le rapport sur l'état de l'IA dans le secteur des produits de grande consommation a révélé que la plupart (82 %) des répondants consolident activement les systèmes existants ou délaissent les solutions les plus performantes pour adopter des plateformes unifiées. Le recours à une plateforme permet de connecter les données et les processus normalisés entre différents systèmes, ce qui est une exigence essentielle pour l'utilisation de l'IA.

Une majorité (72 %) des entreprises de produits de grande consommation utilisent l'IA agentique, ou envisagent son utilisation, pour faire progresser les opérations de fabrication, signalant un besoin de systèmes et de processus avancés capables de fournir des données propres et standardisées. Les principales conclusions de l'étude sur le paysage technologique de l'industrie des produits de grande consommation sont les suivantes :

Les obstacles à l'IA persistent : les infrastructures technologiques actuelles dissuadent les organisations de déployer l'IA et l'apprentissage automatique. Les trois principaux défis sont la conformité et la sécurité (60 %), les coûts élevés et les contraintes de ressources (60 %), et la complexité de l'intégration avec les systèmes existants (58 %).





Les processus manuels sont encore très répandus, ce qui accroît les risques : la majorité (64 %) des entreprises de produits de grande consommation utilisent un mélange de processus numériques et manuels ou principalement manuels avec des outils limités pour gérer la qualité et la conformité dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Les répondants qui ont choisi l'intégration avancée des données et les capacités d'automatisation des processus, comme étant les plus utiles pour améliorer l'efficacité informatique, affirment que cela réduira les tâches répétitives et le travail manuel et éliminera les silos de données.





Les entreprises du secteur des produits de grande consommation veulent des analyses prédictives activées par l'IA : les trois principales raisons pour lesquelles les répondants déclarent que les analyses prédictives activées par l'IA constituent la capacité la plus précieuse sont l'assurance de la qualité et de la conformité (24 %), l'amélioration de la prise de décision et des connaissances fondées sur les données (21 %) et la détection et la prévention proactives des problèmes (19 %). L'importance accordée aux informations en temps réel pour le contrôle de la qualité met en exergue le besoin de partenaires technologiques ayant une connaissance approfondie des exigences en matière de fabrication et de conformité.





Les personnes, les processus et les données sont les principaux catalyseurs de l'IA : l'enquête révèle qu'un équilibre entre les personnes, les processus et les données est essentiel pour un lancement réussi de l'IA. Les principaux éléments facilitateurs sont des programmes complets de formation des employés (72 %), une infrastructure de données de haute qualité (66 %), ainsi que la cybersécurité et la conformité de l'IA (64 %), ce qui indique que le succès de l'IA nécessite une préparation coordonnée de l'organisation.

« Le rapport sur l'état de l'IA dans le secteur des produits de grande consommation montre que la gestion de la qualité à travers de nombreux systèmes patrimoniaux entrave la préparation à l'IA. Pour utiliser efficacement l'IA, les personnes interrogées envisagent de créer une base de données solide sur une plateforme unifiée capable d'évoluer pour obtenir une valeur claire », a déclaré David Maher, responsable de la stratégie, Veeva QualityOne.

Le rapport sur l'état de l'IA dans les biens de consommation a interrogé plus de 150 responsables informatiques et fonctionnels d'entreprises mondiales dans le secteur des produits de grande consommation aux États-Unis. L'étude examine l'état de préparation de l'industrie vis à vis de l'IA, les défis liés à l'adoption de l'IA et les domaines dans lesquels l'informatique peut générer de la valeur et de l'innovation. Pour en savoir plus, lisez le rapport complet.

À propos de Veeva QualityOne

Fondé en 2007, Veeva Systems est un fournisseur mondial de solutions logicielles en nuage spécifiques à l'industrie qui répondent aux défis opérationnels uniques et aux exigences réglementaires des entreprises des secteurs des sciences de la vie, des produits de consommation, de l'alimentation et des boissons, et de l'industrie chimique. Les solutions de Veeva QualityOne aident des centaines de sociétés leaders sur le marché à éliminer les inefficacités et à mettre plus rapidement sur le marché des produits de haute qualité et de confiance, sans compromettre la sécurité ou la conformité. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes avec lesquelles elle collabore : clients, salariés, actionnaires et industries. En savoir plus sur Veeva QualityOne.

Pour plus d'informations sur les solutions de Veeva pour l'industrie mondiale des sciences de la vie et les plus de 1 500 clients qu'elle sert, allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux biotechnologies émergentes, visitez le site veeva.com/eu.

