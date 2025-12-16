Brayton Purcell LLP apoya la petición de WOEMA que insta a Cal/OSHA a prohibir las losas de piedra artificial que contengan más del 1 % de sílice cristalina

NOVATO, California, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP anuncia su pleno apoyo a la petición de la Asociación Occidental de Medicina Ocupacional y Ambiental (WOEMA, por sus siglas en inglés), presentada el viernes 12 de diciembre de 2025, a la Junta de Normas de Cal/OSHA que pide la prohibición inmediata de las losas de piedra artificial que contengan más del 1 % de sílice cristalina . El Dr. Robert Harrison presentará la petición a la junta de Cal/OSHA el 18 de diciembre de 2025. Esta acción urgente busca abordar la creciente epidemia de silicosis acelerada entre los trabajadores de fabricación de encimeras en California y más allá.

La Asociación Occidental de Medicina Ocupacional y Ambiental (WOEMA) pide la prohibición inmediata de las losas de piedra artificial que contengan más del 1 % de sílice cristalina.

La piedra artificial de sílice cristalina, también conocida como piedra de cuarzo, diseñada o fabricada, contiene al menos un 90 % de sílice cristalina , junto con compuestos orgánicos volátiles (COV) tóxicos y metales traza. Cuando se cortan o pulen, estas losas liberan partículas de sílice de tamaño nanométrico que penetran profundamente en los pulmones, causando enfermedades irreversibles y, a menudo, mortales. A diferencia de la silicosis tradicional, que se desarrolla durante décadas, la silicosis de piedra artificial puede aparecer en pocos años (o en tan solo unos meses) y progresar rápidamente.

El alcance de la crisis

A partir del 11 de diciembre de 2025, el panel de control de vigilancia del Departamento de Salud Pública de California informa 450 casos confirmados de silicosis de piedra artificial y 25 muertes, con trabajadores afectados de tan solo 24 años. La edad media es de solo 46 años de trabajo preferenciales acortados por una enfermedad prevenible. A diferencia de la silicosis de otras fuentes, la silicosis de piedra artificial se desarrolla más rápido y con menos exposición, debido a la toxicidad única de estas losas. Esta toxicidad es el resultado de una combinación de sílice cristalina de tamaño nanométrico de alto contenido, COV de resinas y metales traza.

A pesar de la Norma Temporal de Emergencia 2023 y los recientes esfuerzos legislativos, como la SB 20, las inspecciones en 2025 revelaron que el 94 % de los talleres de fabricación no cumplían con los límites de exposición a la sílice , incluso cuando se usaban métodos húmedos y otros controles de ingeniería prescritos. Estos hallazgos confirman que la piedra artificial no puede ser fabricada de manera segura por seres humanos en las condiciones actuales o previsibles del lugar de trabajo.

Por qué la eliminación es la única solución

La petición de WOEMA enfatiza que el método más eficaz para prevenir las enfermedades profesionales es la eliminación de productos peligrosos y la sustitución por materiales más seguros, un principio respaldado por NIOSH, OSHA y décadas de investigación global. Las losas de piedra artificial de sílice cristalina son simplemente demasiado tóxicas para fabricarlas de forma segura, independientemente de los esfuerzos de cumplimiento.

"Las normas de seguridad actuales no se han detenido y no pueden detener esta epidemia", afirmó James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP. "Cada día que pasa sin acción, más trabajadores jóvenes están expuestos a un producto tóxico que los está matando. El tiempo para las medidas incrementales es demasiado: California debe actuar ahora para eliminar las losas de piedra artificial que contienen más del 1 % de sílice cristalina. Las vidas dependen de ello ".

Alternativas mundiales precedentes y más seguras

WOEMA cita como modelo para California la exitosa prohibición en Australia de losas de piedra artificial que contengan más de un 1 % de sílice cristalina. Tras la prohibición, el mercado australiano pasó rápidamente a alternativas más seguras, como el vidrio reciclado (sílice amorfa), la porcelana y la piedra natural. Estos materiales proporcionan la misma calidad, apariencia y sensación que la piedra artificial sin los riesgos mortales. Es importante destacar que la transición no impuso cargas económicas significativas a los proveedores, fabricantes o consumidores.

Los fabricantes extranjeros ya producen losas de vidrio reciclado y otras alternativas seguras para el mercado estadounidense. Estos productos existían antes de que la piedra artificial dominara la industria y siguen estando ampliamente disponibles en la actualidad. La eliminación de la piedra artificial protegería a los trabajadores al tiempo que preservaría la elección del consumidor y la estabilidad de la industria.

Compromiso de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP representa a cientos de trabajadores de la fabricación de piedra artificial diagnosticados con silicosis y enfermedades ocupacionales relacionadas. Si bien los recursos legales siguen estando disponibles para los afectados, la prevención es primordial. Eliminar las losas de piedra artificial que contienen más del 1 % de sílice cristalina es la forma más eficaz de detener esta crisis y evitar más pérdidas de vidas.

Para obtener más información sobre la silicosis de piedra artificial y las opciones legales para los trabajadores afectados, visite braytonlaw.com/es

